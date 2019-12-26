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"Ekonomi 2020 yılında dengelenecek"

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Ekovitrin’e yaptığı açıklamada, “2020 yılında ekonomi dengelenecek. Faizler indi, enflasyon düştü, cari fazlamız var. Ekonomi büyüyecek ama büyük adımlarla değil, yüzde 4-5 olabilir. Artık kriz eşiğini geçtik, tırmanıyoruz” dedi.

"Ekonomi 2020 yılında dengelenecek"

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Ekovitrin’e yaptığı açıklamada, “2020 yılında ekonomi dengelenecek. Faizler indi, enflasyon düştü, cari fazlamız var. Ekonomi büyüyecek ama büyük adımlarla değil, yüzde 4-5 olabilir. Artık kriz eşiğini geçtik, tırmanıyoruz” dedi.

26 Aralık 2019 Perşembe 13:49
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"Ekonomi 2020 yılında dengelenecek"

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Türkiye’de kendini gösteren krizin döviz krizi olduğunu söyledi. Türk parasının değer kaybettiğini belirten Kemal Şahin, “Yurtdışına mal satanların rekabet gücü arttı. Onun için ihracat yapanların durumu iyi. Bizim ihracatımız artıyor. İstihdamımızı artırıyoruz. Turizm sektörünün durumu iyi. Antalya turizmde yüzde 17 büyüdü. Gelirlerimiz ve kârlılığımız artıyor. Serbest bölgede gelirlerimiz yükseliyor. Faaliyetlerimizin yüzde 80’i döviz geliri ile olduğu için hem karlılığımızı artırıyor hem de pazarlarımız yurtdışı olduğu için sıkıntı yok. Onun için bu konumda olanlar bu kriz dönemini fırsata çeviriyor. İç piyasaya satıyorsanız, çok borcunuz varsa sıkıntılı bir durum. Türkiye olarak bu durumu yavaş yavaş aşacağız” dedi.

Kemal Şahin, sözlerine şöyle devam etti: “2020 yılında ekonomi dengelenecek. Faizler indi, enflasyon düştü, cari fazlamız var. Gerçi cari fazlanın olması üretimi de frenlemiş oluyor çünkü yurtdışından hammadde almamız lazım. Ekonomi büyüyecek ama büyük adımlarla değil, yüzde 4-5 olabilir. Artık kriz eşiğini geçtik, tırmanıyoruz. İşsizliği kolay kolay frenleyemeyiz ama en kötüsü geride kaldı.”

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