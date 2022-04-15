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EKO İklim Zirvesi, otel ve konaklama sektörünün yüzünü güldürdü

Turizm Otel Yöneticileri Derneği Başkan Yardımcısı Çolakoğlu, EKO İklim sırasında başkent otellerinde son beş yılın en yüksek konaklama rakamına ulaşıldığını söyledi.

Ekonomi 15.04.2022, 11:42
EKO İklim Zirvesi, otel ve konaklama sektörünün yüzünü güldürdü

Turizm Otel Yöneticileri Derneği Başkan Yardımcısı Çolakoğlu, EKO İklim sırasında başkent otellerinde son beş yılın en yüksek konaklama rakamına ulaşıldığını söyledi.

15 Nisan 2022-Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) koordinesinde gerçekleşen EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi, Türkiye’nin çeşitli illerinden katılımcıları Ankara’ya çekmesi nedeniyle şehrin otelcilik sektörü ivme kazandı. Başkent’in Otel ve Konaklama sektörü temsilcileri, artan konaklama verileri nedeniyle ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz’a sektör adına teşekkürlerini iletti.

ATO Başkanı Baran, “Zirveyi düzenlemekteki amacımız iklim değişikliğinin ekonomiye etkileri konusunda farkındalık oluşturmaktı. Bunun yanı sıra kent ekonomisine katkı sağlamış olması da ayrıca çok önemli” dedi.

Ankara Turistik Otelciler Derneği (ANTOD) Başkanı Atilla Aytun, Ankara Skal Derneği Başkanı Akın Okyay, ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu Başkanı ve Turizm Otel Yöneticileri Derneği Başkan Yardımcısı Savaş Çolakoğlu ile ATO Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret etti. ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz’ın da yer aldığı ziyarette konuşan Çolakoğlu, EKO İklim Zirvesi’nin Ankara’daki otel ve konaklama sektörünü canlandırdığını belirterek, Ankara’nın 100 bin kişilik bir Zirve kazanmasına öncülük eden ATO’ya teşekkür etti.

EKO İKLİM Zirvesi’nin Türkiye’nin çeşitli illerinden katılımcıları Ankara’ya çekmesi nedeniyle şehrin Mart ayı konaklama oranını son beş yılın aynı dönemindeki en yüksek düzeyine çıktığını belirten Çolakoğlu, “Zirve başlamadan önce bölgedeki oteller doldu, yavaş yavaş da ATO Congresium çevresindeki otellerin doluluk oranları arttı ve bu dalga büyüyerek şehrin her tarafına etki etti” dedi.

“Son beş yılın en yükseğine çıkarak 464 bin kişi oldu”

Otel ve konaklama sektörü olarak şehrin turizminin gelişmesinin önemine her zaman vurgu yaptıklarını kaydeden Çolakoğlu, “Ankara’daki turizm sektörü temsilcileri olarak, sektörün gelişmesinin şehrin kongre ve fuar turizminde tanınması ve gelişmesi olduğunu sürekli dile getiriyorduk. Bu tezimizi ATO’nun desteğiyle gerçekleşen EKO İklim Zirvesi kanıtladı. Mart ayı konaklama verileri son beş yılın en yükseğine çıkarak 464 bin kişi oldu. Bu veri, gerçekleştirilen Zirve’nin şehrimiz otel ve konaklama sektörü açısından ne kadar değerli olduğunun göstergesi niteliğindedir. Bu Zirve’yi Ankara’ya kazandırmakta emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran da konuşmasında, iklim değişikliğinin ekonomi başta olmak üzere insan yaşamına etkileri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıkları Zirve nedeniyle şehrin otel ve konaklama sektörünün hareketlenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Amacımız iklim değişikliğinin ekonomiye etkileri konusunda farkındalık oluşturmaktı. Bunun yanı sıra kent ekonomisine katkı sağlamış olması da ayrıca çok önemli. Benzer sonuçları marka haline gelmiş dünya örneklerinden görüyoruz. Ankara’nın da benzer şekilde kongre ve fuar turizminde canlanması, Oda olarak hedeflerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da konuşmasında, otel ve konaklama tesislerindeki doluluğun Zirve’nin başarısını göstermek açısından faydalı olduğunu söyledi.

Yılmaz, “Zirve boyunca açık olmayan tek bir işyeri yoktu. Zirve kendi amacının dışında şehirde bir ekonomi oluşturdu. Otel, lokanta ve restoranlarla birlikte pek çok sektörde doluluk oranlarının artması sevindirici” dedi. Yılmaz, Zirve programına 2 günde 95 bin kişinin katıldığını hatırlatarak, katılımcıların konuyu sahiplenmesinden dolayı ilgi ve başarının yakalandığını ifade etti.

Çolakoğlu, ziyarette Eko İklim Zirvesi’nin kente yönelik katkıları nedeniyle ATO Başkanı Gürsel Baran ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz’a birer plaket takdim etti.

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