Ekmek ve un fiyatlarına zam bekleniyor!

TMO, un sanayicilerine satılan buğdaya zam yaptığını duyurdu. 25 Mart itibariyle ekmeklik buğday satış fiyatı ton başına 2 bin 650 liradan 3.210-3.325 liraya çıktı.

TMO hasat sezonunda yerli üreticilerden buğdayın tonunu 2.450 TL’den almış, daha pahalıya ithal ettiği buğdayı ise kamu zararına düşük fiyatlarla un ve yem sanayicilerine satarak sanayicileri sübvanse etmişti.

"SANAYİCİLERE BÜYÜK SÜBVANSİYON UYGULANIYORDU"

İstanbul ZMO Başkanı Murat Kapıkıran, “İthal edilen buğday sanayicilere neredeyse uluslararası fiyatlardan alınıp çok düşük fiyatlarla sanayiciye veriliyor. Sanayicilere büyük sübvansiyon uygulanıyordu. Bu sübvansiyon uygulanmasında kullanılan fon hazineden karşılanan para. Bu para geçtiğimiz ekim sezonunda buğday üreticilerine verilseydi iç yeterlilik sağlanabilirdi ve Türkiye küresel fiyat artışlarından etkilenmezdi” dedi.

"TMO BÜTÇESİ DE YENİDEN REVİZE EDİLMELİDİR"

TMO’nun sanayicilere uyguladığı bu sübvanseler neticesinde zarar ettiğini belirten Kapıkıran şu değerlendirmelerde bulundu:

“Fiyatların artık küresel pazarda artacağına ilişkin veriler oluşmaya başlayınca sanayiciye uygulanan fiyatlara da bu beklenti yansıtıldı. Zaten üretim yetersizliklerin yaşandığı dönemde zorunlu temel gıda ihtiyaçlarını ithalatla karşılamak zorunda kalacağımızdan gıda tarım bütçesinin yeniden değerlendirilmeye ihtiyacı ihtiyaç vardır. TMO bütçesi de yeniden revize edilmelidir. Aksi halde süregiden gıda krizi sanayicinin ham madde temininde artan maliyetleri tüketiciye ekmek ve un zammı olarak dönecek.”