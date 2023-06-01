Ekmek fiyatları da zamlanacak! 10 liraya çıkabilir...

Piyasada 1 TL başta olmak üzere bozuk para da bulunamadığını aktaran Kolivar, hem bu sorundan kurtulmak hem de ertelenen zammı yapmak için ekmek fiyatının 10 TL’ye çıkabileceğini duyurdu.

Temmuz ayında işçi zamlarının da maliyetleri artıracağını dile getiren Kolivar, fırıncının artık daha fazla beklemek istemediğini kaydetti.

240 gram ekmeğin 6 TL’den satıldığını, 10 TL’ye satılacak ekmeğin de 260 gram olabileceğini aktaran Kolivar, İstanbul’daki fırınların kapasitesinin düştüğünü ifade etti.

İstanbul’un 35 ilçesinde 240 gram ekmeğin 6 TL’den, 200 gram ekmeğin de 5 TL’den satıldığını belirten Kolivar, “Artık gramajda da bir standart olmalı. İlçeden ilçeye mutlaka fiyat farkı getirmemiz gerekiyor. Çünkü her ilçenin kira ve diğer maliyetleri farklı. Hükümet sıfırdan başladı, biz de sıfırdan başlayalım. Maliyetleri düşürelim. Arabaları servisten kaldırmayı da düşünüyoruz. Mahalledeki bakkallara fırınlardan el arabalarıyla götürürsek en az 30 bin TL tasarruf olur. Zincir marketler sanayi tipi ekmek satsın. Bu ekmekleri satmasın. Vatandaş pahalı ekmek yemesin. Ucuz ekmek anca bu şekilde yedirilir” dedi.

Fırıncılar olarak maliyetleri düşürmek istediklerini de belirten Kolivar, ruhsatsız fırınların haksız rekabete neden olduğunu ve kayıtlı çalışan fırınların bundan olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Kayseri’de fiyatlar zamlandı

Kayseri’de Fırıncılar ve Uncular Odası, 4 TL’ye satılan 200 gramlık ekmeğin 5 TL’ye yükselttiğini duyurdu.

Fırıncılar ve Uncular Odası’ndan alınan bilgiye göre yeni fiyatlar şu şekilde oldu:

“Somun Ekmek 700 Undan Pişmişi 200 gram: 5 TL, pide ekmek 180 gram: 5 TL, çifte pide 360 gram: 10 TL, pide sandviç dürüm ekmeği 130 gram: 4 TL, lavaş ve dürüm ekmeği 150 gram: 5 TL, lavaş ve dürüm ekmeği 300 gram: 10 TL, kıymalı, peynirli, sucuklu, patatesli pişirme ücreti 200 gram: 6 TL, güveç pişirme ücreti küçük: 25 TL, güveç pişirme ücreti büyük: 35 TL, tahinli ekmek (400 gram hamur dahil) pişirme ücreti 400 gram: 14 TL, yağlı ekmek (400 gram hamur dahil) pişirme ücreti 400 gram: 12 TL, roll ekmek 50 gram: 1,50 TL.”