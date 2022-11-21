Ekim ayında İzmir Adnan Menderes Havalimanında 921 bin yolcuya hizmet verildi

İzmir Adnan Menderes Havalimanında ekim ayında, iç hat yolcu trafiği 506 bin 193, dış hat yolcu trafiği 414 bin 996 oldu. Verilere göre toplam 921 bin 189 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, İzmir Adnan Menderes Havalimanının 2022 yılı ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre İzmir Adnan Menderes Havalimanında ekim ayında, iç hat yolcu trafiği 506 bin 193, dış hat yolcu trafiği 414 bin 996 oldu. Böylece ekimde toplam 921 bin 189 yolcuya hizmet verildi. Ekim ayında İzmir Adnan Menderes Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 581, dış hatlarda 2 bin 792 olmak üzere toplamda 6 bin 373’e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ekim ayında toplamda 13 bin 240 ton oldu.

10 aylık (Ocak-Ekim) dönemde ise İzmir Adnan Menderes Havalimanında yolcu trafiği 8 milyon 526 bin 128, uçak trafiği 6 bin 56, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 122 bin 496 ton olarak gerçekleşti.