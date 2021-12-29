Ekim ayında 108 bin ton taşkömürü ülke ekonomisine kazandırıldı

Taşkömürü üretimi Ekim ayında 108 bin 33 ton olarak gerçekleştirildi.

TÜİK, katı yakıtların üretimi istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre satılabilir taşkömürü üretimi geçen Ekim ayında 108 bin 33 ton olarak gerçekleşti. Ekim ayındaki üretim bir önceki aya göre yüzde 11,8, bir önceki yılın Ekim ayına göre ise yüzde 0,7 azaldı. Öte yandan taşkömürü ithalatı ise Ekim ayında 1 milyon 624 bin 812 ton olarak gerçekleştirildi. Üretimin teslimatları karşılama oranı taşkömürde yüzde 4,6 olarak hesaplandı. Ekim ayındaki taşkömürü teslimatının yüzde 37,7’si termik santrallere, yüzde 20,3’ü kok tesislerine, yüzde 13,7’si ise demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

2020 yılında toplam satılabilir üretim 1 milyon 77 bin 124 ton olurken 2021 yılı için Ekim ayı itibariyle bu istatistik 994 bin 563 ton olarak açıklandı. 1,5 milyar ton rezervi bulunduğu değerlendirilen taşkömürünü ülke ekonomisine kazandırmak için üretimler ise sürüyor.