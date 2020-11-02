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Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Pekcan, "Ekim ayı ihracatı yüzde 5.6 artış ile 17 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleşti. Eylüle göre yüzde 8.3 artış sağladık. Bu rakam, bugüne kadar ulaşılan en yüksek aylık ihracat rakamı oldu. Ekimde ithalatımız yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar oldu, ithalatın yüzde 87.8'i ham madde ve yatırım mallarından oluştu. Ekimde dış ticaret hacmi 37 milyar 62 milyon dolar, İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87.9 ile 2020'nin en yüksek rakamına ulaştı" dedi.
Ekonomi 02.11.2020, 12:15
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: “Bu kritik süreçte biz çok önemli başarılara imza attık. Ekim ayı dış ticaret verilerimiz de bunu teyit eder nitelikte. Türkiye dış ticarette diğer ülkelere göre daha iyi bir noktada olmaya devam etmektedir. Asıl hedefimiz, hızlı toparlanmayla birlikte Türkiye'nin layık olduğu ihracat rakamlarına ulaşmak." dedi
Pekcan: “2020 yılının son çeyreğine girdiğimiz bugünler itibariyle oldukça başarılı, Türkiye'nin dinamizmine yakışan bir tabloyla karşı karşıyayız. Ekim ihracatı, Türkiye’nin pandemiyi mümkün olan en az hasarla atlatacak, en hızlı toparlanacak ülkeler arasında olacağının teyididir." dedi.
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