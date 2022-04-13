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Ek istihdam destek paketinin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ve işsizlerin, mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla yapılan işbaşı eğitim programının detayları belli oldu.

Ekonomi 13.04.2022, 13:47 13.04.2022, 15:15
Ek istihdam destek paketinin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, “İşbaşı eğitim programı kapsamında mevcut çalışanlarının üzerine ilave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleriyle sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ’Ek istihdam paketinin’ detayları belli oldu. İşbaşı Eğitim Programı’na katılımcı olabilmek için istenilen şartlar, ‘İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak, emekli olmamak, programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak’ olarak belirlendi.

İşbaşı Eğitim Programı’na işveren olarak başvurabilmek için ise en az 5 sigortalı çalışana sahip olunması, İŞKUR’a kayıtlı olunması ve katılımcıların en az yüzde 70’ini 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az üç katı süreyle istihdam etmeyi taahhüt edilmesinin gerektiği bildirildi.

Program süresi bilişim ve imalat sektörlerinde 6 ay, diğer sektörlerde 3 ay

İşverenler aynı ilde ve aynı vergi numarası altında yer alan işyerlerinde çalıştırdıkları Sigortalı sayılarının yüzde 30’una kadar katılımcı talep edebilecekler. Ayrıca, Türk Meslekler Sözlüğünde meslek ana grubu “Nitelik Gerektirmeyen Meslekler” olarak belirlenen meslekler dışındaki mesleklerde de program düzenlenebilecek.

Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak belirlendi. Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilecek.

Katılımcılara cep harçlığı ödenecek

İşbaşı eğitim programına katılan katılımcılara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden, iş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 163,59 lira, öğrencilere 122,69 lira, işsizlik ödeneği alanlara günlük 81,80 lira, geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 179,95 lira cep harçlığı ödenecek.

Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ise program süresince karşılanıyor. Ayrıca, programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkanı da bulunuyor.

Başvuru yeri ve zamanı

İşbaşı eğitim programlarına başvuru şartlarını sağlayan tüm vatandaşlar, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerinden ve İŞKUR E-Şube üzerinden başvuruda bulunabilecek.

#Recep Tayyip Erdoğan #Ek istihdam destek paketi
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