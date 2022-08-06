Ejder meyvesi üreticinin yüzünü güldürdü

Adana’nın Kozan ilçesinde 2 yıl önce narenciye bahçesi kurarken denemek için aldığı fidenin bahçede meyve vermesi sonrası sera kurmaya karar veren girişimci, ejder meyvesinde ilk hasadı gerçekleştirdi.

Damyeri Mahallesi’nde üretim yapan Recep Ak, oğlu ile birlikte çiftçilik yapıyor. Fidancıdan narenciye fidanı alırken tesadüfen gördüğü ve deneme amaçlı satın alarak ektiği ejder meyvesinin bahçede meyve vermesi üzerine araştırmalar yapan Ak, bu meyvenin serasını kurmaya karar verdi. Bir dönüm araziye ejder meyvesinin altı farklı türünü diken Ak, Dragon, Royal red, Macenta Vietnam White ve tüm çeşitlerinin dikimini 18 ay önce yaptı. Meyvelerin ortalama ağırlığının 300 gramla, 500 gram arasında değişmekte olduğunu belirten üretici Ak, "İlk hasadımızı bu yıl yapıyoruz. On beş ay sonra meyve vermeye başladı. Ejder meyvemiz tamamen ihracata gidiyor. Öncelikle bölgemizde ürünün üretimin artmasını sağlamak istiyorum” dedi.

"Bakım maliyeti daha düşük"

Geleneksel tarımın dışında alternatif tarım ürünlerine de bakmamız gerek diyen Ak “Bir dönüm ejder meyvesinin yıllık getirisi, yüz dönümlük geleneksel tarıma eş değer. Bakım maliyeti de daha düşük. Bir dönüm seraya bir kişinin haftada bir gün ayırması yeterlidir. Sezon getirisi ben birinci yıl burada bir ton meyve bekliyorum bu sezon. Fidan getirisi de var bunun. Ben bu sene dikim yapalı 18 ay oldu ve şu an kendini amorti etti” dedi.

“Çiçeği ve meyvesine yoğun talep var”

Vitamin yönünden zengin olması bu meyveyi değerli kılıyor diyen Ak, “B ve C vitaminleri sayesinde kemikleri güçlendiriyor. Lif sayesinde sindirim sistemini destekliyor. Bununla beraber tansiyon hastalarına, kalp ve damar hastalıklarına çok iyi geldiği söyleniyor. Diyabet hastalarına ciddi manada talepler geliyor. Özellikle şu çiçeklerinden çay yapıyoruz” diye konuştu.

“Tanesi 30’TL’den başlıyor”

Talebin çok fazla olduğunu anlatan Ak şöyle devam etti:

"Biz seradan kilo bazında satıyoruz. Piyasada tane bazında veriliyor. Piyasada fiyatı 30 ile 50 TL arasında değişiyor. Biz kilosunu 80 TL’ye veriyoruz. Yine tabii ki aracılar kazanıyor en fazla. Bu sezon bir, bir buçuk ton civarı arasında hasat bekliyoruz. Her yıl katlanarak üretim oluyor. Kaktüs türlerinden olduğundan dolayı su fazla istemiyor. Kışın ayda bir defa, yirmi dakika. 2 bin 200 fidan var ve biz bunlardan hem fide üretiyoruz hem de meyve alıyoruz. Her ağaçtan 2 meyve alsak bile 4 bin 400 meyve yapar bu meyveler en az 400 gram ağırlığında. Üreticilere getirisi yüksek olan bir üretim olduğunu söyleyebilirim.”

Üretici Ak, Adana ve Kozan’ın tropikal meyve ürünleri olan avokado ve birçok meyve türü üretimi için avantajlı olduğunu ve deneme yaptığını, başarılı olduğunu kaydederek iklim ve toprağın buna çok elverişli olduğunu söyledi.