banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dünyanın ilk süpersonik İHA'sı 16 milyon dolara satışta
Dünyanın ilk süpersonik İHA'sı 16 milyon dolara satışta
Türkiye fındık ihracatından 6 ayda 1 milyar 125 milyon dolar kazandı
Türkiye fındık ihracatından 6 ayda 1 milyar 125 milyon dolar kazandı
Derbinin tarihi belli oldu!
Derbinin tarihi belli oldu!
İlk 'uzay oteli' 2027'de hizmet vermeye başlayacak
İlk 'uzay oteli' 2027'de hizmet vermeye başlayacak

EİB’ten şubat ayında 1 milyar 172 milyon dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) Şubat ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 1 milyar 172 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin ihracatı ise Şubat ayında yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekonomi 03.03.2021, 09:39
1
EİB’ten şubat ayında 1 milyar 172 milyon dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) Şubat ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 1 milyar 172 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin ihracatı ise Şubat ayında yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde yüzde 4 yükselişle 2 milyar 234 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege İhracatçı Birlikleri, son 1 yıllık dönemde 13 milyar 83 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yüzde 65’lik artışla 27 milyon doları Türkiye’ye kazandırarak Şubat ayının artış rekortmeni oldu. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Şubat ayında ihracatını yüzde 42 artışla 155 milyon dolara taşıyarak birinci sırada, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ise 116 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 11 yükselterek 90 milyon dolarla Şubat ayını geride bıraktı.

Yaş meyve sebze ihracatı yüzde 12’lik artışla 19 milyon dolara yükselirken, meyve sebze mamulleri ihracatı ise yüzde 22’lik yükselişle 59 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği toplamda yüzde 19 artışla 79 milyon dolarlık ihracata imza attı. Ege Maden İhracatçıları Birliği yüzde 17 artışla 68 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise yüzde 5 artışla 63 milyon dolar ihracat rakamıyla Şubat ayını geride bıraktı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 64 yükselişle 53 milyon dolar, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 52 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği’nin ihracatı ise 45 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ise yüzde 4 artışla 15 milyon doları, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise 12 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı.

Sanayi ürünleri ihracatında yüzde 20, tarım ürünleri ihracatında yüzde 9 artış

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “12 ihracatçı birliğimizin 8 tanesi Şubat ayında ihracatını arttırdı, iki Birliğimiz geçen seneki ihracat seviyesini korurken, diğer iki Birliğimizin ihracatı ise geçen yılki performansının gerisinde kaldı. Üyelerimizin sanayi ürünleri ihracatı yüzde 20 artarak 702 milyon dolara ulaştı. Tarım ürünleri ihracatı ise yüzde 9 yükselişle 402 milyon dolar olarak gerçekleşti. Madencilik sektörümüzün ihracatı ise yüzde 17 artışla 68 milyon dolara ulaştı. Şubat ayında 164 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. 95 ülkeye ihracatımızı artırmayı başardık. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 10 ülke arasında; 142 milyon dolarla Almanya, 88 milyon dolarla ABD, 75 milyon dolarla Birleşik Krallık, 64 milyon dolarla İtalya ve İspanya, 61 milyon dolarla Fransa, 47 milyon dolarla Hollanda, 33 milyon dolarla Belçika, 30 milyon dolarla İsrail, 27 milyon dolarla Polonya yer alıyor.” dedi.

Avrupa Birliği’ne yüzde 16 artış

Ege İhracatçı Birlikleri’nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatının Şubat ayında yüzde 16’lık artışla 563 milyon dolara ulaştığını söyleyen Eskinazi, EİB’in ihracatının Ocak ayına nazaran güçlü bir ivme kazandığının altını çizdi. Eskinazi, "Ortadoğu ülkelerine 131 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Amerika ülkelerine ihracatımız yüzde 44 artarak 125 milyon dolara, Asya ve Okyanusya ülkelerine ise yüzde 62 yükselişle 90 milyon dolara ulaştı. Diğer Avrupa ülkelerine yüzde 19’luk artışla 90 milyon dolarlık, Afrika ülkelerine 69 milyon dolarlık, Eski Doğu Bloku ülkelerine yüzde 19 artışla 64 milyon dolar, Serbest Bölgelere yüzde 24 artışla 25 milyon dolar, Türk Cumhuriyetleri’ne yüzde 14 artışla 14 milyon dolarlık ürün satıldı.” şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 26 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 26 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20