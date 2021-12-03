EİB’ten Kasım ayında 1 milyar 437 milyon dolarlık ihracat

Ocak-Kasım döneminde yüzde 26 yükselişle 14 milyar 766 milyon doları Türkiye’ye kazandıran EİB’nin ihracatı, son 1 yıllık dönemde yüzde 25 ivmeyle 16 milyar 22 milyon dolara ulaştı.

Sektörler arasında her ay en fazla ihracat rakamına ulaşan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, kasım ayında da ihracatını yüzde 27 ilerlemeyle 178 milyon dolara çıkardı. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, yüzde 96 ile Kasım ayının en yüksek ihracat artışına ulaşarak 63 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, yüzde 14 yükselişle ihracatını 129 milyon dolara taşıyarak Kasım ayında en fazla ihracat yapan ikinci Birlik olarak kayıtlara geçti. Tarım ve Gıda Birlikleri arasında en fazla ihracat gerçekleştiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yüzde 10 yükselişle 128 milyon dolarla Kasım ayını geride bıraktı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, yüzde 33 ilerlemeyle 114 milyon dolar, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 7 artışla 99 milyon doları ülkeye kazandırdı. Ege Maden İhracatçıları Birliği, yüzde 12 yükselişle 96 milyon dolar, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yüzde 14 yükselişle 64 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ege Tütün İhracatçıları Birliği ise 54 milyon dolar, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ise kasım ayında yüzde 62 gelişimle 43 milyon dolara ulaştı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği yüzde 11 yükselişle 16 milyon dolar, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 64 yükselişle 15 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdi.

Tarım ihracatı 545 milyon dolar, sanayi ihracatı 795 milyon dolar

2021 yıl sonu 15 milyar dolar ihracat hedeflerine 5 ay önceden ulaştıklarını hatırlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, kasım ayında 11 birliğin ihracatını artırdığını, 1 birliğin ise geçtiğimiz dönemki performansının gerisinde kaldığını açıkladı.

Eskinazi, "2021 yıl sonu 16 milyar dolara yükselttiğimiz hedefimizi haftalar öncesinden yakalayarak son 1 yıllık dönemdeki ihracatımızı yüzde 25’lik artışla 16 milyar 22 milyon dolara ulaştırdık. Kasım ayında tarım birliklerimizin ihracatı yüzde 17 artışla 545 milyon dolar, sanayi birliklerimizin ihracatı ise yüzde 21 artışla 795 milyon dolara ilerledi. Madencilik sektörümüzün EİB ihracatına katkısı ise kasım ayında yüzde 12 artışla 96 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti."

EİB 2021 yılı ihracat hedefi 18 milyar dolara ilerliyor

Son bir yıllık dönemde demir ve demir dışı metaller sektörünün 2 milyar dolar barajını aştığının altını çizen Jak Eskinazi, Kasım ayı ihracatlarının 424 milyon dolarlık kısmı yani yüzde 29’unun EİB bünyesinde temsil edilmeyen sektörlere ait olduğunu vurguladı.

Eskinazi, "Kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı son 1 yıllık dönemde 1 milyar 779 milyon dolarla bölgemizden en fazla ihracatı gerçekleşen ikinci sektörümüz. Bu sektörlerimizin EİB bünyesinde temsil edilmesi gerekiyor. Hazırgiyim ve konfeksiyon, su ürünleri ve hayvansal mamuller, yaş meyve sebze ve mamulleri, maden sektörlerimiz de 1 milyar dolar ihracat rakamını aşan sektörlerimiz. Sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanında yaptığı projelerle, atılımlarla, dünyada ilkleri gerçekleştirerek Türkiye’de İhracatçı Birlikleri arasında öncü Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2021 yılını 18 milyar dolar ihracatla geride bırakacağımızı çok net bir şekilde söyleyebiliriz" diye konuştu.

Ege Bölgesi illerinin ihracat rakamı Kasım ayında 2 milyar 534 milyon dolara ulaştı. Türkiye geneli en fazla ihracat yapan iller sıralamasında yer alan İzmir, Kasım ayında 1 milyar 348 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Manisa 455 milyon dolar, Denizli 401 milyon dolar, Aydın 91 milyon dolar, Muğla 69 milyon dolar, Balıkesir 59 milyon dolar, Kütahya 40 milyon dolar, Uşak 39 milyon dolar, Afyonkarahisar 32 milyon dolar ihracat yaptı.