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EİB’den ekim ayında 1 milyar 516 milyon dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), ekim ayında yüzde 23’lük artışla 1 milyar 516 milyon dolarlık ihracata imza attı. EİB 2020 yılı Ekim ayında 1 milyar 253 milyon dolar ihracat yapmıştı.

Ekonomi 02.11.2021, 13:39
EİB’den ekim ayında 1 milyar 516 milyon dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), ekim ayında yüzde 23’lük artışla 1 milyar 516 milyon dolarlık ihracata imza attı. EİB 2020 yılı Ekim ayında 1 milyar 253 milyon dolar ihracat yapmıştı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2021 yılının 10 aylık döneminde 13 milyar 335 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşarak, 2020 yılındaki 13 milyar 4 milyon dolarlık ihracat performansını, 2021 yılının 10 aylık döneminde geride bıraktı. EİB’nin son 1 yıllık dönemdeki ihracatı ise yüzde 24’lük artışla 12,7 milyar dolardan 15,8 milyar dolara yükseldi.

Egeli ihracatçıların ekim ayındaki 1 milyar 516 milyon dolarlık ihracat performansı, 82 yıllık tarihinde en yüksek ekim ayı ihracatı olurken, 2021 yılı haziran ayındaki 1 milyar 550 milyon dolarlık rekorundan sonraki aylık bazda en yüksek ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

12 birliğin 10 tanesi ihracatını artırdı

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin 10 tanesi ekim ayında ihracatını artırırken, 2 birlik 2020 yılı ekim ayı performansının gerisinde kaldı. Egeli ihracatçılar, ekim ayında 845 milyon dolarlık sanayi ürünleri ihraç ederken, tarım ürünleri ihracatı 580 milyon dolara ulaştı. Ekim ayında, madencilik sektörünün EİB ihracatına katkısı ise; 91,6 milyon dolar oldu.

Demir ve demir dışı metaller ihracatı 2 milyar doları aştı

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, ekim ayında yüzde 130’luk rekor artışla ihracatını 115,6 milyon dolardan 266,3 milyon dolara taşırken, son 1 yıllık dönemdeki ihracatı yüzde 61’lik artışla 1 milyar 310 milyon dolardan, 2 milyar 107 milyon dolara taşıdı. EDDMİB, EİB bünyesinde 2 milyar dolar barajını geçen tek birlik oldu.

Konfeksiyon ihracatına maske freni

2020 yılında maskenin sürüklediği medikal tekstil ihracatıyla adından söz ettiren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin hızı, medikal tekstil ürünlerindeki ihracatın gerilemesiyle düştü. EHKİB’in ihracatı ekim ayında yüzde 5’lik kayıpla 136 milyon dolardan, 129,8 milyon dolara indi.

Kuru incir ihracatı zirveye taşıdı

Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünlerinden kuru incirin 2021/2022 sezonundaki ihracat yolculuğu 6 Ekim 2021 tarihinde başladı. Kuru incirin 55 milyon dolarlık katkısıyla ekim ayında 119 milyon dolarlık ihracat yapan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği EİB bünyesinde en çok ihracat yapan üçüncü birlik olarak zirve ortağı oldu.

Narenciye sezonunun başlamasıyla ihracatta yoğun bir dönem geçiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, ekim ayında 118 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı. Ekim ayında 100 milyon dolar barajını geçen bir diğer birlik 115 milyon dolarlık ihracatla Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği oldu.

Hububat bakliyat yağlı tohumlar ihracatı yüzde 96 arttı

Ege Maden İhracatçıları Birliği, 91,6 milyon dolarlık ihracat performansı gösterirken, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 96’lık ihracat artış hızıyla 74,5 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaştı.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği 71,6 milyon dolarlık ihracat kayda alırken, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yüzde 14’lük artışla ihracatını 63 milyon dolara taşıdı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 33 milyon dolarlık ihracat yaparken, ihracatını yüzde 14 geliştirdi.

Zeytin ve zeytinyağı ihracatı yeni sezona yüzde 16 artışla girdi

Zeytin hasat sezonunun başladığı bugünlerde Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, ekim ayında dış satımını yüzde 35’lik gelişimle 12 milyon dolardan 16 milyon dolara taşıdı ve yeni sezona moralle girdi. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 15,8 milyon dolarlık ihracata imza atarken ihracatını yüzde 37 geliştirdi.

Egeli kimyacılardan 155 milyon dolar ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde temsil edilmeyen sektörlerin ihracat performansında kimya sektörü 155 milyon dolarlık ihracatla EİB çatısı altında temsil edilmesi gerektiğinin mesajını ekim ayında bir kez daha verdi. Otomotiv Endüstrisi sektörü 70 milyon dolarlık, İklimlendirme Sektörü 47 milyon dolarlık, Elektrik-Elektronik sektörü 46 milyon dolarlık, makine sektörü ise; 42 milyon dolarlık ihracat performansı gösterdi. EİB’de temsil edilmeyen sektörlerin Ekim ayındaki ihracat rakamı toplamda 398 milyon dolara ulaştı.

Eskinazi: “Navlun fiyatları Türkiye’yi cazip kılıyor”

Pandemi sonrasında navlun ve ham madde fiyatlarında oluşan tablo nedeniyle Avrupa ve ABD başta olmak üzere ithalatçıların Uzak Doğu yerine Türkiye’ye yönelmesinin ihracat rakamlarımıza olumlu etkisinin görüldüğüne işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2021 yılının geride kalan iki aylık döneminde de ihracat artışlarının sürmesini beklediklerini dile getirdi.

2021 yılı sonu için belirledikleri 16 milyar dolar ihracat rakamına kolaylıkla ulaşacaklarına inandıklarına vurgu yapan Eskinazi, “2022 yılı için 18 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Katma değerli ihracat için sürdürülebilirlik eksenli İnovasyon, Ar-Ge, Tasarım, Dijitalleşme başlıklarında projeler geliştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ege Bölgesinin 2021 yılının ocak-eylül döneminde 13 milyar 161 milyon dolarlık ithalata karşılık 18 milyar 454 milyon dolarlık ihracat yaptığı bilgisini paylaşan Eskinazi, Ege Bölgesinin ihracatının ithalatını karşılama oranının yüzde 140’a ulaştığını, Türkiye’nin dış ticaret fazlası verme hedefinin Ege Bölgesinde gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

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