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EİB’den 2022’nin ilk 4 ayında 198 ülke ve bölgeye ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), yılın ilk çeyreğinde 198 farklı ihraç pazarına ulaşarak, 126 ülke ve bölgeye ihracatını yükseltti. 2022 yılının ocak-nisan döneminde ihracatını yüzde 27 artırarak 6 milyar 205 milyon doları Türkiye’ye kazandıran EİB, son bir yıllık dönemde yüzde 27 ilerlemeyle ihracatını 17 milyar 629 milyon dolara taşıdı.

Ekonomi 10.05.2022, 10:39
EİB’den 2022’nin ilk 4 ayında 198 ülke ve bölgeye ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), yılın ilk çeyreğinde 198 farklı ihraç pazarına ulaşarak, 126 ülke ve bölgeye ihracatını yükseltti. 2022 yılının ocak-nisan döneminde ihracatını yüzde 27 artırarak 6 milyar 205 milyon doları Türkiye’ye kazandıran EİB, son bir yıllık dönemde yüzde 27 ilerlemeyle ihracatını 17 milyar 629 milyon dolara taşıdı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "2022 yılı ocak-nisan döneminde ihracat gerçekleştirdiğimiz 198 ülke ve bölgeden 126’sıne ihracatımızı artırdık" dedi.

Eskinazi, "Avrupa Birliği’ne ihracatımız 2022’nin ilk dört ayında yüzde 28 artışla 2 milyar 950 milyon dolarlık hacme ulaştı. 26 AB ülkesine ihracatımız artarken, EİB’in toplam ihracatında AB’nin payı yüzde 47, Avrupa kıtasının ihracatımızdaki payı ise yüzde 54 olarak kayıtlara geçti" şeklinde konuştu.

En fazla artış yüzde 78 ile Afrika ülkelerine yaşandı

EİB’nin ihracatında 2022 yılının ilk dört ayında ülke gruplarına göre dikkat çeken artışlar yaşandığına değinen Eskinazi, bölgeler bazında ihracatta en fazla artışın yüzde 65 ile Türk Cumhuriyetlerine yaşandığını ve ihracatlarını 106 milyon dolara taşıdıklarını açıkladı.

Jak Eskinazi, “Orta Doğu ülkelerine yüzde 45 artışla 749 milyon dolar, Amerika ülkelerine yüzde 26 artışla 696 milyon dolar, Afrika ülkelerine ise yüzde 50 artışla 552 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Diğer Avrupa ülkelerine ihracatımız yüzde 27 artışla 445 milyon dolara, eski doğu bloku ülkelerine 236 milyon dolara ulaştı. Serbest bölgelere ise yüzde 9’luk artışla 111 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik.”

Jak Eskinazi, sözlerine şöyle devam etti:

“Uzak Doğu ülkelerine baktığımızda; Çin’e ihracatımız 85 milyon dolarla geçen senenin aynı döneminin ihracat seviyesini korudu. Güney Kore’ye 15 milyon dolar, Hong Kong’a 8 milyon dolar ihracatımız var. Güney Asya’da ise ihracatımızı Hindistan’a yüzde 45, Bangladeş’e yüzde 48, Sri Lanka’ya yüzde 29 büyüttük. Asya Pasifik bölgesinde ise ihracatımız Malezya’ya yüzde 72, Singapur’a yüzde 33, Tayland’a yüzde 53 arttı.”

Ana pazarlar Almanya, ABD, İtalya

Ocak-nisan döneminde Almanya’nın yüzde 22’lik artışla 673 milyon dolarla ilk sırada, ABD’nin yüzde 29 artışla 486 milyon dolarla ikinci, İtalya’nın yüzde 32 yükselişle 379 milyon dolarla üçüncü sırada olduğunu söyleyen Eskinazi, EİB’in ihracatında ilk 10’da yer alan ülkeleri ise şöyle sıraladı:

“Birleşik Krallık yüzde 18 yükselişle 349 milyon dolar, İspanya yüzde 25 artışla 335 milyon dolar, Hollanda yüzde 35 artışla 289 milyon dolar, Fransa yüzde 11 artışla 256 milyon dolar, İsrail yüzde 36 artışla 174 milyon dolar, Irak yüzde 64 artışla 138 milyon dolar, Belçika yüzde 20 artışla 154 milyon dolarla ihracatımızda öne çıkan ülkeler arasında.”

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