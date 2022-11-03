EİB’den 1 milyar 431 milyon dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), ekim ayında 1 milyar 431 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. EİB’nin ihracatı 2021 yılı ekim ayında 1 milyar 508 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, EİB’nin ekim ayı ihracatı 2021 yılı ekim ayına göre yüzde 5 düşüş gösterdi.

Ege Bölgesi 2021 yılında ekim ayında 2 milyar 545 milyon dolarlık ihracat yaparken, 2022 yılı ekim ayında yüzde 4’lük kayıpla 2 milyar 446 milyon dolar ihracat performansı ortaya koydu. Egeli ihracatçılar 2022 yılının ocak-ekim döneminde yüzde 13,4’lük artışla ihracatlarını 13 milyar 323 milyon dolardan, 15 milyar 110 milyon dolara taşırken, son 1 yıllık ihracatları yüzde 15’lik gelişimle 15,7 milyar dolardan 18,1 milyar dolara ilerledi.

Tarım sektörlerinin ihracatı 6,5 milyar doları aştı

Ekim ayında Ege Bölgesinden yapılan tarım ürünleri ihracatı, yüzde 8’lik artışla 576 milyon dolardan 622 milyon dolara çıkarken, EİB’nin son 1 yıllık dönemdeki tarım ürünleri ihracatı yüzde 18’lik artışla 5,5 milyar dolardan 6,5 milyar dolara yükseldi.

Egeli sanayi ürünleri ihracatçılarının ekim ayı ihracatı, yüzde 14,5’luk azalışla 840 milyon dolardan 718,5 milyon dolara indi. Egeli sanayiciler son 1 yıllık dönemde ihracatlarını yüzde 13 artırarak 9 milyar 193 milyon dolardan 10 milyar 368 milyon dolara çıkardı. Egeli madenciler ekim ayında 90 milyon dolarlık ihracata imza atarken, son 1 yılda 1,2 milyar dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

Ekim ayında Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 197 milyon dolarlık ihracatla liderliğini korumasına karşın 2021 yılı ekim ayına göre ihracatında yüzde 25 düşüş yaşadı.

İhracatta her yıl yeni bir rekor kıran Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, ekim ayında ihracatını yüzde 13’lük artışla 129 milyon dolara taşıdı ve ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 121 milyon dolarlık lezzet ihracatıyla üçüncü sırada yer alırken, kuru incir ihracat sezonunun başlamasıyla hareketli bir döneme giren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 110 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

Ege Bölgesinin istihdam ve ihracatta lokomotiflerinden Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Avrupa’daki resesyonun etkisiyle eylül ayından sonra ekim ayında da ihracatta gerileme yaşadı. EHKİB’in ekim ayı ihracatı yüzde 25’lik kayıpla 129,5 milyon dolardan 97 milyon dolara indi. Ege Maden İhracatçıları Birliği, 90,6 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırırken, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 13’lük artışla ihracatını 73 milyon dolardan 83 milyon dolara ilerletti. Ege Tütün İhracatçıları Birliği, ekim ayında ihracatını yüzde 14 yükselterek 71 milyon dolardan 81 milyon dolara çıkardı.

Zeytin ve zeytinyağı sektörü ihracat artış rekortmeni oldu

Bu yıl başarılı bir sezon geçireceğinin ipuçlarını geçtiğimiz aylarda veren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, ekim ayında ihracatını yüzde 64 artırarak 16 milyon dolardan 26 milyon doları yükseltti ve EİB bünyesinde ekim ayında ihracat artış rekortmeni oldu.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, ekim ayını 24 milyon dolarlık performansla geride bırakırken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 13 milyon dolarlık ihracatı kayda aldı.

Eskinazi: "Önümüzdeki aylarda düşüşler sürebilir"

İhracatta 2022 yılının ilk yarısının çok başarılı geçtiğini dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde ihracat artış hızında kayıplar yaşadıklarını, 2022 yılının son çeyreğinde ise ihracatta eksiye düştüklerini bunda da en önemli etkenin ihracatçıların finansmana erişimde yaşadığı sorunlar olduğunu kaydetti.

Dünya ekonomilerinin resesyona girdiğini, pek çok sektörde çarkların yavaşladığını aktaran Eskinazi, “Gelen siparişlerde de ihracatçılarımız maliyet hesabı yaptıklarında siparişi kabul edemez noktaya geliyor. Döviz kurları yılbaşından bugüne yüzde 18 arttı. Yılbaşında asgari ücrete ve diğer girdilere gelecek zamları dikkate alan ihracatçı hesabın içinden çıkamaz noktada” şeklinde konuştu.

Egeli ihracatçılar 184 ülkeye ihracat yaptılar

Ekim ayında Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri 184 ülkeye ihracat yaparken, Almanya 148 milyon dolarlık taleple zirvedeki yerini korudu. Amerika Birleşik Devletlerine 112 milyon dolarlık ihracat yapılırken, İtalya 78 milyon dolarlık taleple zirvede üçüncü basamağın sahibi oldu. Bu ülkeleri 76 milyon dolarlık ihracatla İspanya, 71 milyon dolarla İngiltere izledi.

İzmir, 1 milyar 297 milyon dolar ihracat yaptı

Ege Bölgesi, ekim ayında 2 milyar 446 milyon dolarlık ihracat yaparken, İzmir 1 milyar 297 milyon dolarlık ihracata imza attı. Bu ihracata İzmir’deki iki serbest bölge 234 milyon dolarlık katkı sağladı. Ege Bölgesinin 2021 yılı ekim ayı ihracatı 2 milyar 545 milyon dolar olmuştu. Ege Bölgesi’nin ihracatı ekim ayında yüzde 4 kayıp yaşadı. Manisa 472,5 milyon dolarlık ihracat performansıyla İzmir’i takip ederken, Denizli 326 milyon dolarlık performansla üçüncü sırada yer aldı. Kuru incir sezonunun başlamasıyla hareketlenen Aydın, ekim ayında 102 milyon dolarlık ihracata imza attı. Muğla 74 milyon dolar, Balıkesir ise 67 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdılar. Uşak 42 milyon dolarlık ihracat yaparken, Kütahya 35 milyon dolar, Afyonkarahisar 30 milyon dolar ihracat performansı ortaya koydu.