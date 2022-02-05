EİB, 7 ülkeye tarım ihracatını 1 milyar dolara çıkaracak

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın dört büyük tarım fuarından biri olan AgroExpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 100’ü aşkın ülkeden katılımcıyı buluştururken, Ege İhracatçı Birlikleri 7 ülkeden 20 ithalatçıyla, tarım ihracatçılarımızı “Alım Heyeti Organizasyonu”nda buluşturdu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk tarımına 2 milyar dolarlık katma değer sağlaması beklenen AgroExpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı için Ticaret Bakanlığının koordinatörlüğünde düzenlenen 2022 yılının ilk Alım Heyeti Organizasyonu olduğunu söyledi. Eskinazi, "Birliğimizce düzenlenen Kırgızistan, Moritanya, Nijerya, Yunanistan, Irak, Nijer ve Gana’dan ithalatçıların katıldığı Alım Heyeti Organizasyonunda 30 Türk firmamız 200’den fazla ikili iş görüşmesi yaptı. Bu 7 ülkeye 2020 yılında EİB’den yapılan ihracat 528 milyon dolarken 2021 yılında yüzde 37 artış göstererek 727 milyon dolara yükseldi. Kısa vadede bu ülkelere 1 milyar dolar ihracat gerçekleştirebilecek potansiyel var. Bu organizasyonun olumlu çıktılarını önümüzdeki süreçte göreceğiz.” dedi.

Eskinazi, Türkiye’nin 2021 yılında 23 milyar dolarlık tarım ürünleri ihraç ettiğini Ege İhracatçı Birliklerinin ise 5 milyar 100 milyon dolarlık ihracatla; Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatının yüzde 22’sini tek başına gerçekleştirerek, tarım ürünlerinde Türkiye ihracat lideri olduğunu hatırlatttı. Eskinazi, şöyle devam etti: “İzmir, Türkiye’de organik üretim ve ihracatın başladığı yer. Organik ürün ihracatında Ege İhracatçı Birlikleri olarak 37 yıldır koordinatör birliğiz. Türkiye’nin organik ürün ihracatının yüzde 75’ini Ege Bölgemizden yapıyoruz. Kuru üzüm, kuru incirle başladığımız organik ürün üretiminde bugün 250’den fazla ürüne ulaştık. Ege İhracatçı Birlikleri olarak; gerek, akademinin gerek ulusal/uluslararası paydaşlarımızın işbirliğiyle sürdürülebilirlik perspektifinde birçok projeye yatırım yapıyoruz. Fuarın da ana teması olan; Tarım ve İklim Stratejilerini şekillendiren, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı kapsamında gerçekleşen “dekarbonizasyon” süreci bizim öncelik alanımız. Günümüzde 5,1 milyar dolar seviyesinde olan Ege Bölgesi tarım ürünleri ihracatının orta vadede; Türk üreticileriyle dünya pazarları arasında köprü görevi gören AGROEXPO gibi uluslararası fuarlar, yüksek teknoloji yatırımlar ve sürdürülebilirlik vizyonuyla 10 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz.”