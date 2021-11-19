EİB 15. Moda Tasarım Yarışması final defilesi nefes kesti

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından Ticaret Bakanlığının desteğiyle 15. kez düzenlenen Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Moda Tasarım Yarışması’nın final defilesi nefes kesti. Defile sonrası konuşan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, “Biz artık tasarım satabilen bir ülkeyiz” dedi.

Türk moda endüstrisinin tasarımcı ihtiyacına cevap vermek, genç ve yenilikçi tasarımcıların önünü açmak amacıyla Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından Ticaret Bakanlığının desteğiyle 15. kez düzenlenen TECH-TILITY temalı EİB Moda Tasarım Yarışması’nın kazananları, geçen yıl belli oldu. Yarışmanın birincisi Zülal Açar olurken, ikinciliği Selen Tavtın, üçüncülüğü de Ayşe Kaya elde etti. Pandemi sebebiyle geçen yıl gerçekleştirilemeyen final defilesi ise dün akşam Fuar İzmir’de düzenlendi. Zülal Açar, Selen Tavtın ve Ayşe Kaya’nın yanı sıra yarışma finalistlerinin tasarımları podyumda boy gösterdi. Birbirinden farklı tasarımlar katılımcıların beğenisini kazandı. Defilenin ardından konuşma yapan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye’nin artık tasarım satan bir ülke olduğunu ifade etti.

“Tasarımlarımızda sürdürebilirliğe başladık”

Sertbaş, “Birlik olarak bu maratona 2004 yılında başladık. Aslında amaç; tasarım kültürünü geliştirmek, genç tasarımcıları sizlerle buluşturmak ve tasarım satabilir hale gelmekti. Amaçlarımıza ulaştık. Biz artık tasarım satabilen bir ülkeyiz. Tasarım yön değiştiriyor, sistem yön değiştiriyor. Seneler önce karşımıza sürdürülebilirlik olgusu çıktı. O konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pandemi ile birlikte sürdürülebilirliğin ne kadar önemli olduğunu gördük. Şimdilerde tasarımlarımızda sürdürebilirliğe başladık” diye konuştu.

Tasarımcılara ödülleri verildi

Moda Tasarımcısı Özlem Erkan’ın koçluğunu yaptığı EİB 15. Moda Tasarım Yarışması’nın jürisinde EİB Moda Tasarım Yarışması Komite Başkanı ve Jüri Başkanı Tuğba Hazar, Moda Tasarımcısı Dilek Süslüer, Moda Tasarımcısı Ece Gözen Akın, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Esin Özyiğit, Global Compact Türkiye Genel Sekreter Yardımcısı Gaye Sarıoğlu, Moda Tasarımcısı Gül Ağış, Spot Tekstil firma sahibi İzak Eskinazi, Stylist Kaner Kıvanç, Moda Tasarımcısı Murat Acar, Moda Tasarımcısı Özlem Kaya ve Moda Fotoğrafçısı Tolga Yurdaer görev yaptı. Yarışmanın birincisi Zülal Açar 18 bin TL’lik ödülün sahibi olurken, ikinci olan Selen Tavtın 13 bin TL ve üçüncülüğü kazanan Ayşe Kaya 8 bin TL para ödülünün sahibi oldu. Para ödülün yanı sıra üç finalist, yurt dışında 2 yıllık yüksek lisans eğitimi hakkı kazandı. Ticaret Bakanlığının onayladığı sayıda finaliste de bakanlık desteği ile yurt dışındaki önemli tasarım okullarından birinde 2 yıl süre ile eğitim desteği sağlanacak. Tüm finalistlere, dünyanın en prestijli fuarlarından birini ziyaret etme fırsatı da sunulacak.