Egzersiz aletlerinde yeni ürünler

Life Fitness, tüm kullanıcıların kürek çekme deneyimini geliştirmek üzere tasarlanmış iki yeni kürek çekme aleti, Heat Row ve Heat Performance Row’u piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Ticari fitness aletleri ve oyun masaları ile aksesuarları alanında faaliyetleri bulunan Life Fitness bugün tüm kullanıcıların kürek çekme deneyimini geliştirmek üzere tasarlanmış iki yeni kürek çekme aleti, Heat Row ve Heat Performance Row’u piyasaya sürdü. Heat Row ve Heat Performance Row egzersiz yapanların herhangi bir ortamda tüm yoğunluk seviyeleri için antrenman yapabilmesini sağlıyor

"Yeni Heat Kürek Çekme Aletleriyle, egzersiz yapanları sınırlarını zorlamaları için motive edecek kusursuz performans ekipmanları yaratmayı hedefledik" diyen Life Fitness Küresel Pazarlama ve Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı Dan Wille, "Daima müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor ve bu amaçla, en son antrenman trendlerine dayanan yeni ürünler geliştiriyoruz. Kürek çekme aletlerinin kullanımıyla birleştirilen performans antrenmanları hem bireysel hem de grup antrenmanlarında popülerlik kazanmaya devam ediyor. Kürek çekme deneyimini bir üst seviyeye taşımak için göz alıcı bir görünüme sahip yüksek kaliteli bir çözüm geliştirmek istedik ve Heat Kürek Çekme Aletleriyle bunu başardık” diye konuştu.