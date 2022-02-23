banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Fazıl Say'ın Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu!
Fazıl Say'ın Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu!
Bu sene yağışın fazla olması tohum satışlarını patlattı
Bu sene yağışın fazla olması tohum satışlarını patlattı
Türkiye, Sedat Peker'in iadesini resmen istedi
Türkiye, Sedat Peker'in iadesini resmen istedi
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?

Eğitim ve istihdamın dışında kalan kadınlar için yeni proje

“Geleceğini Kuran Genç Kadınlar” projesi kapsamında ilk olarak ihtiyaçların belirlenmesi ve aksiyon planının oluşturulması için Adana, Diyarbakır ve İzmir’de eğitimler düzenlenirken daha sonra ise 11 pilot ilde uygulanacak.

Ekonomi 23.02.2022, 14:47
Eğitim ve istihdamın dışında kalan kadınlar için yeni proje

“Geleceğini Kuran Genç Kadınlar” projesi kapsamında ilk olarak ihtiyaçların belirlenmesi ve aksiyon planının oluşturulması için Adana, Diyarbakır ve İzmir’de eğitimler düzenlenirken daha sonra ise 11 pilot ilde uygulanacak.

Türkiye’de halihazırda eğitim ve istihdamın dışında kalan genç kadınların sorun ve ihtiyaçlarını gündeme getirmeyi amaçlayan “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar” projesi başlıyor. Proje Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda (NEET) yer alan yaklaşık 3,5 milyon genç kadının karşılaştığı zorlukları anlamaya ve ele almaya odaklanıyor. Sabancı Vakfı tarafından desteklenen “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar” Projesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülüyor. Proje; Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Trabzon ve Van olmak üzere 11 pilot ilde uygulanacak. İlk etapta ihtiyaçların belirlenmesi ve aksiyon planının oluşturulması için Adana, Diyarbakır ve İzmir’de mevcut durum ve ihtiyaç analizleri yapılarak eğitimler düzenlenecek. Analizler doğrultusunda NEET kadınların güçlenmesi, becerilerinin ve istihdam olanaklarının iyileştirilmesi için kapasite geliştirme çalışmaları, farkındalık ve mesleki eğitimlerin yanı sıra danışmanlık ve mentorluk programları tasarlanıp uygulanacak.

Çalışma kapsamında ayrıca eğitim, staj, istihdam fırsatlarına ulaşılabilen “Fırsatlar Haritası” ile mentorluk ve çevrim içi eğitim modülleri içeren dijital bir portal da açılacak. Mayıs ayında faaliyete geçecek portal, NEET kadınlara yönelik fırsatlar konusunda özel sektör, sivil toplum ve kamu kurumları arasında köprü görevini görecek. Ayrıca, faaliyetleri destekleyici uygulamaların hayata geçirilmesine olanak sağlayacak hibe programı ile 11 ilde bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına destek verilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış toplantısında projenin yol haritası aktarıldı.

“Ülkemizde yaşayan 5 milyon 298 bin genç, istihdam ve eğitime dahil olamıyor”

Genç kadınların her alanda güçlenmelerini, ekonomik alanda eşit fırsatlara sahip olmalarını istediklerini ifade eden Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Bu noktada kadınlar ve kız çocuklarını eğitimde ve iş hayatında olmalarının toplumsal gelişmenin ön koşulu olduğunu biliyoruz. Uzun yıllardır da bu sorunun çözümüne odaklanıyoruz. Dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan ilk 7 vakıf arasında yer aldık. Ülkemizde yaşayan 5 milyon 298 bin genç, istihdam ve eğitime dahil olamıyor. Genç kadınların bu grup içinde çok büyük paya sahip olduğunu ve sayılarının 3 milyon 554 bine ulaştığını görüyoruz. Bu verilerle birlikte Türkiye, OECD ülkeleri arasında büyük NEET oranına sahip ikinci ülke durumunda. Genç nüfusun yüksek olduğu ülkemizde, kadınların bu denli yüksek oranlarda eğitim ve istihdamda yer almamaları önemli bir toplumsal sorun olarak karşımızda duruyor. Bizlerde Sabancı olarak bu sorunlara odaklanmaya karar verdik” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin dört bir yanında 500 NEET kadının katıldığı bir araştırma yürüttük”

Yaklaşık iki yıla yakın bu süreçte öncelikle masa başı araştırmalar ve yüz yüze görüşmeler yaptıklarını belirten Safkan, “Bununla beraber gençlik, kadın, mülteci ve engellik gibi çeşitli alanlarda öne çıkan 40’dan farklı kurum ve uzman bir araya geldik. NEET konusunda çözüm önerileri geliştirdik. Diğer taraftan hedef kitlelerimizi oluşturan genç kadınlarımızı anlamak ihtiyacıyla Türkiye’nin dört bir yanında 500 NEET kadının katıldığı bir araştırma yürüttük. Tüm araştırmalar, çözüm önerileri ve vakfımızın kurumsal hafızası bizi bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar” projesine taşıdı” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 28
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15