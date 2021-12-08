Eğitim harcamaları 2020 yılında yüzde 4,5 arttı

Türkiye’de eğitim harcamaları 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 4,5 artarak 270 milyar 921 milyon TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Eğitim Harcamaları İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye’de eğitim harcamaları 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 4,5 artarak 270 milyar 921 milyon TL oldu. 2020 yılında bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en çok yükseldiği eğitim düzeyleri; yüzde 10,9 ile yükseköğretim ve yüzde 5,4 ile ilkokul oldu.

Eğitim harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı yüzde 5,4 oldu

Eğitim harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2019 yılında yüzde 6 iken, 2020 yılında yüzde 5,4 oldu. Devlet eğitim harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı ise 2019 yılında yüzde 4,4 iken, 2020 yılında yüzde 4 oldu.

Devlet eğitim kurumları en büyük eğitim harcamasını yükseköğretime yaptı

Eğitim harcamaları hizmet sunucularına göre değerlendirildiğinde; devlet eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 31,9’unu yükseköğretim, yüzde 24,9’unu ortaöğretim oluşturdu. Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların, yüzde 40,1’i yükseköğretime, yüzde 36,9’u ortaöğretime yapıldı.

Eğitim harcamalarının yüzde 74,7’si devlet tarafından finanse edildi

Türkiye’de 2020 yılında yapılan eğitim harcamalarının yüzde 74,7’si devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hanehalklarının yaptığı harcamaların payı ise yüzde 20,2 oldu.

Öğrenci başına eğitim harcaması 12 bin 311 TL oldu

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2019 yılında 11 bin 769 TL olurken, 2020 yılında ise 12 bin 311 TL olarak gerçekleşti.

Öğrenci başına en çok harcama yükseköğretime yapıldı

Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2020 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 20 bin 774 TL ile yükseköğretim oldu.

Öğrenci başına harcamanın en çok arttığı eğitim düzeyi yükseköğretim oldu

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre yüzde 4,6 arttı. Öğrenci başına eğitim harcamalarının 2020 yılında 2019 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi yüzde 10,3 ile yükseköğretim oldu. Bunu yüzde 4,7 ile ilkokul takip etti.