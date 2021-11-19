EGİAD’dan faiz indirimi değerlendirmesi

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Merkez Bankasının 100 baz puanlık faiz indirimden sonra iş dünyası olarak önemli bir değerlendirmede bulundu.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Merkez Bankasının faiz indirimini değerlendirdi. Yelkenbiçer, Türkiye ekonomisinin dengede durmaya çalışmakta olduğunu belirterek, “Hafta başından bu yana kurun faiz indirimi beklentileri ile kontrolden çıkmasına, yıllık enflasyonun yüzde 20’ye dayanmasına ve artan risklere rağmen Merkez Bankası bir kez daha faiz indirimine gitti. Politika faizi 100 baz puan daha indirilerek yüzde 15’e düşürüldü. Dolar/TL kuru ilk kez 11’i aştı. Kredi maliyeti yatırım iştahını belirleyen etmenlerden sadece bir tanesi" dedi.

Yelkenbiçer, şöyle devam etti:

"Bunun yanında ileriye yönelik güven, fiyat istikrarı, finansal istikrar, kurun yükselttiği ara malı maliyetleri de üretim kararlarını etkiliyor. Bunlar göz ardı edilmemeli. Döviz kurlarının ihracat açısından rekabetçi kur sınırını aştığını da görmek lazım. İş dünyası açısından asıl önemli başlık öngörülebilirlik ve dengedir. Türkiye ekonomisi kur-faiz-enflasyon fay hattı üzerinde resmen dengede durmaya çalışmakta.”