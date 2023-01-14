EGİAD’da Yelkenbiçer güven tazeledi

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), genel kurulunu tamamladı. 698 fahri ve aktif/kurumsal üyenin 386’sı için açılan sandığa 193 üye katılım sağladı. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut Başkan Alp Avni Yelkenbiçer güven tazeleyerek 2023-2024 dönemi için tekrar başkan seçildi.

2021’de gerçekleşen genel kurulda da tek aday olarak başarıyı göğüslemiş olan Alp Avni Yelkenbiçer, Ege Genç İş İnsanları Derneğinin yeniden başkanı oldu. İzQ İnovasyon Merkezinde düzenlenen genel kurulun divan başkanlığını geçmiş dönem EGİAD Genel Sekreteri ve mevcut dönem İZTO Genel Sekreterliği görevini sürdüren Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, divan kurulu üyeliğini İlayda Serter, Kadircan Yörük, Halit Çim, Elif Koç yaptı. Toplam 386 aktif üyenin bulunduğu dernekte, Alp Avni Yelkenbiçer 192 oy aldı. Seçimlerde 1 üye boş oy kullandı. Derneğin 17. dönem yönetim, denetim, danışma kurulu ile haysiyet divanının seçildiği olağan genel kurulda, Alp Avni Yelkenbiçer ve yüzde 50 oranında yenilediği ekibi, güven tazeleyerek yeniden seçilmiş oldu. Genel kurula katılan 386 üyeden 192’sinin oyunu alan Yelkenbiçer ile birlikte EGİAD’da 17. dönem başlamış oldu. 2025 yılının ocak ayına kadar görevde kalacak olan ekibi, yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor. Yüksek katılımın olduğu seçimlerde teşekkür ve hedefler konuşması yapmak için kürsüye gelen Yelkenbiçer, üyelerinin verdiği ve vereceği desteğe, güvene teşekkür etti. Bugüne kadar dernek komisyonlarındaki ve yönetimlerindeki farklı ekollerden gelen üyelerle tek yürek tek ses olduklarını kaydeden Yelkenbiçer, “Bu gurur başta yönetim kurulundaki arkadaşlarım, komisyon başkanlarım, projelere liderlik eden üyelerimiz, idari kadromuz olmak üzere, tüm çalışmalara yürekten katılımlarıyla fark sağlayan siz değerli EGİAD Ailesi’nindir. Huzurunuzda saygıyla eğiliyor ve bu başarılı dönem için siz tüm EGİAD’lıları tebrik ediyorum” dedi. Yelkenbiçer, bu dönem “Sürdürülebilirlik ve Dinamizm” olan ana tema çerçevesinde 311 etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

Yönetim kurulu

Yönetim kurulu Alp Avni Yelkenbiçer, Muhlis Kaan Özhelvacı, Başak Çayır Canatan, Ali Kolcu, Arda Yılmaz, Ceren Sertdemir Yavuz, Erkan Karacar, Eyyüpcan Nadas, Mert Hacıraifoğlu, Müge Şahin, Yağmur Yarol, İlker Erdiliballı, Mustafa Güres, Açelya Baç Uçar, Elif Kâya, Zerrin Ülken, Hakan Barbak, Naşit Arda Ürper, Cem Elmasoğlu, Yaman Duman, Burak Güngör ve Rahmi Özışık’tan oluştu.