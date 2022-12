EGİAD ve Şırnak arasında ticaret hattı

Şırnak İşadamları Derneği Başkanı Nihat Bilişik, EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer’i ziyaret etti. Şehirlerarası kültürel ve ticari iş birliklerinin değerlendirildiği görüşmede, Şırnak ve İzmir’in farklı coğrafya ve kültürler açısından stratejik açıdan çok önemli bir konumda yer aldığı vurgulandı.

Dernek Merkezinde gerçekleşen görüşmede, Sivil Toplum Örgütlerinin faaliyetlerine de değinilerek karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. İki kurumun ortak projelerde birlikte hareket edebileceğinin de kaydedildiği ziyarette, ortak hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren iki derneğin işbirliklerini güçlendirmek ve kalıcı hale getirmek hedefinde oldukları vurgulandı. Ziyaret çerçevesinde gerçekleşen toplantıda konuşma yapan Şırnak İşadamları Derneği Başkanı Nihat Bilişik, Egeli iş adamlarına bölgenin ticari ve ekonomik hacmine ilişkin ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi.

“Habur Sınır Kapısı’nın değeri her geçen gün artmaktadır”

Türkiye’de sınır illerinde yaşayan insanların günlük ihtiyaçlarını ucuz ve kolay yoldan karşılamak amacıyla başlatılan bu ticaretin, Türkiye ekonomisine katkısının inkar edilemeyecek kadar büyük olduğunu belirten Bilişik, “Ülkemizden Irak’a yapılan ihracat rakamları 2022 yılı Ekim ayı itibari ile bakıldığında 2021 yılı aynı dönemine göre yüzde 29,20 oranında artış görülmekte. Irak’a yapılan ihracatımız, 2022 ilk on aylık KDS verilerine göre 14 bin 380 ihracatçı firma ile TÜİK rakamlarına göre 11 milyar 303 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat rakamı toplam ihracatımızın yüzde 5,4’lik payı Irak’a yapılan ihracat olup, 2022 yılı Ocak-Ekim toplam ihracatımızda Irak ilk 20 ülke sıralamasında 3.sırada yer almaktadır. 2022 yılı Ekim ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler aynı döneme göre sırasıyla; Almanya -yüzde 0,63 oranında azalışla 1 milyar 679 milyon dolar, ABD - yüzde 0,02 oranında düşüşle 1 milyar 306 milyon dolar ve Irak ülkesi yüzde 25,99 oranında artışla 1 milyar 418 milyon dolar gerçekleştirilmiştir. İpek yolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantı idareleri bazında yapılan Ocak-Ekim ayları ihracat rakamları 3 milyar 150 milyon 886 bin 289 dolardır. 2020 yılına göre yüzde 55 artış, 2021 yılına göre ise yüzde 29 artış göstermektedir. Habur sahasından giriş çıkış yapan Ocak-Ekim toplam araç sayısı 1 milyon 489 bin 551’dir. Geçen yılın ilk on ayına göre yüzde 26 oranında artış görülmektedir. Aynı dönemdeki yolcu sayısı 3 milyon 890 bin 900. Son yıllarda ülkemizin kalkınma hamlesinde yakaladığı ivme, uluslararası ticarette giderek artan ticaret hacmi, yeni teşvik yasasının bölgedeki illere getirdiği avantajlar ve 2023 yılı için 500 milyar dolar ihracat rakamı projeksiyonu, Habur Sınır Kapısı’nın önemini her geçen gün daha da artırmaktadır. Bu nedenlerle Habur Sınır Kapısının özellikle, ipek yolu hattındaki iller ve ülkemiz açısından çok önemli bir sınır kapısı olduğu aşikârdır. Biz Şırnak İşadamları Derneği olarak bu ticaret hattının EGİAD’lı iş adamlarıyla paylaşılması iki bölge ticaretine büyük katkı sağlayacağını düşünmekteyiz” dedi.

Şırnak ile EGİAD ticaret yapmak isteyenlere köprü olacak

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ise, Irak’a açılan kapı olan Habur Sınır Kapısı’nın mevcut durumunu ve bölge üzerindeki etkilerini olağanüstü bulduğunu belirterek, “Habur Sınır Kapısı, Şırnak ilinde bulunmaktadır ve bölge açısından oldukça önemli bir konumdadır. Şırnak başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi bu kapının avantajlarından yıllar içinde daha fazla fayda sağlayabilmelidir. Son zamanlarda artan güvenlik sorunları nedeniyle Habur Gümrük Kapısı yaklaşık 25 gün karşılıklı giriş-çıkışlara kapatılabilmektedir. Bu durum bölgedeki ihracatçıların zarar etmesine yol açabilmektedir. Bölgemiz, İpek yolu hattındaki iller ve ülkemiz açısından çok önemli olan bu kapımızdaki sorunları tespit eden, bunları gündeme taşıyan ve sorunların çözümü için çalışan ve bölgedeki ticaret hacmine dikkat çeken Şırnak İşadamları Derneği Başkanı Nihat Bilişik’e teşekkür ederiz. Küreselleşme ekonominin bütün alanlarında olduğu gibi ticarette de önemli değişikliklere yol açmıştır. Dünya ekonomisinde görülen değişimler uluslararası ticaret hacminin önemini giderek artırmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınması açısından sanayi üretiminin yanı sıra ticaretteki pazar çeşitliliği ve rekabet avantajı hayati bir rol oynamaktadır. Bu nedenle ülkeler, kalkınma politikalarında uluslararası ticarete geniş yer vermelidirler. Şırnak İşadamları Derneği ile ticaret yapmak isteyen EGİAD’lı iş insanlarımıza köprü olabilmek sevindiricidir” diye konuştu.