EGİAD iş dünyasının yeni pazarı Belçika

Türkiye’nin 17. büyük ticaret ortağı Belçika ile ticari bağlantıların geliştirilmesine öncelik veren Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) iş dünyası, Dış Ticaret Elçileri Projesi dahilinde, hedef pazarları arasına Avrupa Birliği’nin (AB) merkezi Belçika’yı aldı. Belçika’nın ekonomisi, coğrafi konumu, gelişmiş ulaşım ağı ve çeşitli endüstriyel ve ticari yapılarının masaya yatırıldığı bir etkinlik ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması hedeflendi.

Kimflor Kimya Genel Müdür Yardımcısı ve EGİAD Yönetim Kurulu Sayman Yardımcısı Pınar Berberoğlu ve Floridienne Group CFO’su Thibaut Hofman’ın konuk konuşmacı olarak katıldığı Belçika ile “İş Yapmak” konulu toplantı webinar üzerinden genç iş insanlarını bir araya getirdi. Sanayi, liman, kanal, demir yolu ve otoyol altyapıları ile Avrupa’nın en gelişmiş ekonomileri arasında yer alan Belçika, tekstil, demir-çelik, rafinaj, gıda işlemi ve üretimi, kimyasal sanayi, ilaç, otomobil, elektrik-elektronik ve makine üretimi ile EGİAD’lı genç iş dünyasının markajına girdi. Geleneksel sanayisi ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 74,9’una denk düşen ülke ile ticari ilişkileri güçlendirmek isteyen genç iş insanları, iki ülkenin ticari bağlantıların geliştirilmesi konusunda önemli rol almayı hedeflemekte.

“EGİAD üyelerini bir araya getirerek iş ağlarını güçlendirmeyi hedefliyoruz”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Dış Ticaret Elçileri programının artılarından söz ederek, elçi olarak görev yapan EGİAD üyelerine teşekkür etti. Yelkenbiçer, “Bildiğiniz gibi EGİAD Dış Ticaret Elçileri projesi ile yurtdışında şirket kurmak veya doğrudan ihracat yapmak isteyen üyelerimiz ile halihazırda bu konuya hâkim ve yurtdışı yatırımları olan EGİAD üyelerini bir araya getirerek iş ağlarını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda değerli dış ticaret elçilerimize; üyelerimize ışık tutmaları sebebiyle bu görevi kabul ettikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. EGİAD Dış Ticaret Elçilerimiz ülkeleri ile ilgili tecrübe ve bilgilerini paylaşarak orada iş yapmak isteyen, ticaretini geliştirmek veya yatırım yapmak isteyen üyelerimize tam anlamıyla yol gösterici bir rol üstleniyorlar. Üyelerimizden gelen olumlu geri bildirimler bu anlamda bizi çok mutlu ediyor” dedi.

“İki ülke ticaret hacminin arttırılması için çalışacağız”

Belçika’nın ticaret ortakları arasında Türkiye’nin 17. sırada geldiğini de dile getiren Yelkenbiçer, “İki ülkenin ticari bağlantılarının geliştirilmesi konusunda önemli rol almayı hedeflemekteyiz. Dünya ticaretine bağlı olan ülkeler arasında bulunsa da Avrupa topluluğunun kurucu devletlerinden biri olan Belçika, ihracatının dörtte üçünü diğer AB ülkeleri ile gerçekleştirmekte ve AB ülkelerinin ekonomilerini birbirleri ile entegre olmasını desteklemektedir. Türkiye, Belçika’ya 2019 yılında 3,4 milyar dolarlık ihracat yaparken, Belçika’dan 3,2 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. İkili ticaret büyüklüğümüz, 2019 yılında 6,6 milyar doları aşmıştır. Dünyanın en büyük yirmi beşinci ekonomisi olan Belçika, Batı Avrupa’nın merkezinde bulunması ve çok kültürlü yapısı dolayısıyla stratejik bir avantaja sahiptir. Belçika, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 46. sırada yer almaktadır. 2019 yılında Belçika ile ticaret hacmimiz 6 milyar 413 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Belçika, 2019 yılında, en çok ihracat yaptığımız 15’inci, keza en çok ithalat yaptığımız 15’inci ülkedir. 2002-2018 yılları arasında ülkemizden Belçika’ya yapılan doğrudan yatırımların toplamı 335 milyon dolar olmuştur. 2019 yılında 557 bin 435 Belçikalı turist ülkemizi ziyaret etmiştir. İki ülke ticaret hacminin arttırılması için çalışacağız” diye konuştu.

Kimflor Kimya Genel Müdür Yardımcısı ve EGİAD Yönetim Kurulu Sayman Yardımcısı Pınar Berberoğlu ise ülkenin sosyal, ekonomik, eğitim ve dijital yapısına ilişkin ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Yüksek gelirli bir ekonomiye sahip olan Belçika’nın GSYİH’nin 557,1 milyar dolar olduğunu, kişi başına düşen GSYİH’nin ise 48 bin 200 dolar olduğunu ifade eden Berberoğlu, “Endüstrilerinde, mühendislik ve metal ürünleri, motorlu taşıt montajı, ulaşım ekipmanları, bilimsel aletler, kimyasal faaliyetler önemli bir yer tutmakta. İhracat oranı 414,8 milyar dolar. İthalat ise 412, 9 milyar dolar olarak yer tutmakta” ifadelerini kullanırken, Floridienne Group CFO’su Thibaut Hofman da Belçika’nın ithalat ve ihracat hacminin çok yüksek olduğunu belirterek, “Vergi rejimi çok cazip. İş gücü bakımından da seviye oldukça yüksek. İş gücü maliyeti Batı Avrupa ülkeleri açısından kıyaslandığında çok rekabetçi. Teşvik ve vergi oranları da avantajlı” diye belertti.