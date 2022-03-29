banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Rus milyarder Abramovich’in Kiev’de zehirlendiği iddia edildi
Rus milyarder Abramovich’in Kiev’de zehirlendiği iddia edildi
Ekmek ve un fiyatlarına zam bekleniyor!
Ekmek ve un fiyatlarına zam bekleniyor!
Azerbaycan’dan Ukrayna’ya yakıt desteği sözü
Azerbaycan’dan Ukrayna’ya yakıt desteği sözü
Van-İran uçak seferleri sona erdi? Peki ama neden?
Van-İran uçak seferleri sona erdi? Peki ama neden?

EGİAD iş dünyasının yeni pazarı Belçika

Türkiye’nin 17. büyük ticaret ortağı Belçika ile ticari bağlantıların geliştirilmesine öncelik veren Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) iş dünyası, Dış Ticaret Elçileri Projesi dahilinde, hedef pazarları arasına Avrupa Birliği’nin (AB) merkezi Belçika’yı aldı. Belçika’nın ekonomisi, coğrafi konumu, gelişmiş ulaşım ağı ve çeşitli endüstriyel ve ticari yapılarının masaya yatırıldığı bir etkinlik ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması hedeflendi.

Ekonomi 29.03.2022, 08:51
EGİAD iş dünyasının yeni pazarı Belçika

Türkiye’nin 17. büyük ticaret ortağı Belçika ile ticari bağlantıların geliştirilmesine öncelik veren Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) iş dünyası, Dış Ticaret Elçileri Projesi dahilinde, hedef pazarları arasına Avrupa Birliği’nin (AB) merkezi Belçika’yı aldı. Belçika’nın ekonomisi, coğrafi konumu, gelişmiş ulaşım ağı ve çeşitli endüstriyel ve ticari yapılarının masaya yatırıldığı bir etkinlik ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması hedeflendi.

Kimflor Kimya Genel Müdür Yardımcısı ve EGİAD Yönetim Kurulu Sayman Yardımcısı Pınar Berberoğlu ve Floridienne Group CFO’su Thibaut Hofman’ın konuk konuşmacı olarak katıldığı Belçika ile “İş Yapmak” konulu toplantı webinar üzerinden genç iş insanlarını bir araya getirdi. Sanayi, liman, kanal, demir yolu ve otoyol altyapıları ile Avrupa’nın en gelişmiş ekonomileri arasında yer alan Belçika, tekstil, demir-çelik, rafinaj, gıda işlemi ve üretimi, kimyasal sanayi, ilaç, otomobil, elektrik-elektronik ve makine üretimi ile EGİAD’lı genç iş dünyasının markajına girdi. Geleneksel sanayisi ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 74,9’una denk düşen ülke ile ticari ilişkileri güçlendirmek isteyen genç iş insanları, iki ülkenin ticari bağlantıların geliştirilmesi konusunda önemli rol almayı hedeflemekte.

“EGİAD üyelerini bir araya getirerek iş ağlarını güçlendirmeyi hedefliyoruz”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Dış Ticaret Elçileri programının artılarından söz ederek, elçi olarak görev yapan EGİAD üyelerine teşekkür etti. Yelkenbiçer, “Bildiğiniz gibi EGİAD Dış Ticaret Elçileri projesi ile yurtdışında şirket kurmak veya doğrudan ihracat yapmak isteyen üyelerimiz ile halihazırda bu konuya hâkim ve yurtdışı yatırımları olan EGİAD üyelerini bir araya getirerek iş ağlarını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda değerli dış ticaret elçilerimize; üyelerimize ışık tutmaları sebebiyle bu görevi kabul ettikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. EGİAD Dış Ticaret Elçilerimiz ülkeleri ile ilgili tecrübe ve bilgilerini paylaşarak orada iş yapmak isteyen, ticaretini geliştirmek veya yatırım yapmak isteyen üyelerimize tam anlamıyla yol gösterici bir rol üstleniyorlar. Üyelerimizden gelen olumlu geri bildirimler bu anlamda bizi çok mutlu ediyor” dedi.

“İki ülke ticaret hacminin arttırılması için çalışacağız”

Belçika’nın ticaret ortakları arasında Türkiye’nin 17. sırada geldiğini de dile getiren Yelkenbiçer, “İki ülkenin ticari bağlantılarının geliştirilmesi konusunda önemli rol almayı hedeflemekteyiz. Dünya ticaretine bağlı olan ülkeler arasında bulunsa da Avrupa topluluğunun kurucu devletlerinden biri olan Belçika, ihracatının dörtte üçünü diğer AB ülkeleri ile gerçekleştirmekte ve AB ülkelerinin ekonomilerini birbirleri ile entegre olmasını desteklemektedir. Türkiye, Belçika’ya 2019 yılında 3,4 milyar dolarlık ihracat yaparken, Belçika’dan 3,2 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. İkili ticaret büyüklüğümüz, 2019 yılında 6,6 milyar doları aşmıştır. Dünyanın en büyük yirmi beşinci ekonomisi olan Belçika, Batı Avrupa’nın merkezinde bulunması ve çok kültürlü yapısı dolayısıyla stratejik bir avantaja sahiptir. Belçika, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 46. sırada yer almaktadır. 2019 yılında Belçika ile ticaret hacmimiz 6 milyar 413 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Belçika, 2019 yılında, en çok ihracat yaptığımız 15’inci, keza en çok ithalat yaptığımız 15’inci ülkedir. 2002-2018 yılları arasında ülkemizden Belçika’ya yapılan doğrudan yatırımların toplamı 335 milyon dolar olmuştur. 2019 yılında 557 bin 435 Belçikalı turist ülkemizi ziyaret etmiştir. İki ülke ticaret hacminin arttırılması için çalışacağız” diye konuştu.

Kimflor Kimya Genel Müdür Yardımcısı ve EGİAD Yönetim Kurulu Sayman Yardımcısı Pınar Berberoğlu ise ülkenin sosyal, ekonomik, eğitim ve dijital yapısına ilişkin ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Yüksek gelirli bir ekonomiye sahip olan Belçika’nın GSYİH’nin 557,1 milyar dolar olduğunu, kişi başına düşen GSYİH’nin ise 48 bin 200 dolar olduğunu ifade eden Berberoğlu, “Endüstrilerinde, mühendislik ve metal ürünleri, motorlu taşıt montajı, ulaşım ekipmanları, bilimsel aletler, kimyasal faaliyetler önemli bir yer tutmakta. İhracat oranı 414,8 milyar dolar. İthalat ise 412, 9 milyar dolar olarak yer tutmakta” ifadelerini kullanırken, Floridienne Group CFO’su Thibaut Hofman da Belçika’nın ithalat ve ihracat hacminin çok yüksek olduğunu belirterek, “Vergi rejimi çok cazip. İş gücü bakımından da seviye oldukça yüksek. İş gücü maliyeti Batı Avrupa ülkeleri açısından kıyaslandığında çok rekabetçi. Teşvik ve vergi oranları da avantajlı” diye belertti.

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19