EGİAD Belçika pazarında

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Belçika pazarına açılıyor. Türkiye ve Belçika arasında ticaret hacminin artırılması amacıyla yapılan iş birliği için EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, EGİAD olarak dış ticareti, yabancı ülkelere yatırımı ve Türkiye’ye yabancı sermaye gelmesine önemsediklerini belirterek, Belçika’nın stratejik bir avantaja sahip olduğunu ve iş kültürü açısından da EGİAD’ın yakın markajında olduğunu söyledi.

EGİAD Dış Ticaret Elçileri çerçevesinde yurtdışı ile işbirliği, ortaklık ve iş gezilerine önem veren Ege Genç İş İnsanları Derneği son olarak Belçika ile işbirliği için kolları sıvadı. Türkiye’nin 17. büyük ticaret ortağı Belçika ile ticari bağlantıların geliştirilmesine öncelik veren Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Dış Ticaret Elçileri Projesi dahilinde, hedef pazarları arasına Avrupa Birliği’nin (AB) merkezi Belçika’yı aldı. Belçika’nın ekonomisi, coğrafi konumu, gelişmiş ulaşım ağı ve çeşitli endüstriyel ve ticari yapılarının masaya yatırıldığı etkinlikte, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması hedeflendi. Dernek Merkezinde gerçekleşen “Invest in Brussels” başlıklı toplantıya, EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ev sahipliği yaptı. Yönetim Kurulu üyesi ve Belçika Dış Ticaret Elçisi Pınar Berberoğlu’nun katkılarıyla gerçekleşen organizasyona; Brüksel Bölgesi Ekonomi ve Ticaret Ateşesi Stefano Missir di Lusignano, Brüksel Bölgesi Ticaret ve Yatırım Temsilcisi Müge Kaçar, Belçika Türkiye Ticaret Odası Başkanı Tuğrul Şeremet, Brüksel Barosu Avukatı ve Yatırım Uzmanı Başar Yılmaz, Brüksel Barosu Avukatı ve Yatırım Uzmanı Burak Karakaya, IZFAŞ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Tuğçe Cumalıoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Belçika’ya ihracatta motorlu taşıtlar, yedek parça ve aksesuarları, çinko cevheri, mücevher eşyası, tekstil ürünleri, makine ve teçhizat, plastik ürünlerinde ilk sıralarda yer alan Türkiye, ithalatta ise dökme demir, petrol yağları, etilen polimer, ilaç sanayi, kimya ve ilişkili sanayi ürünleri, plastik, otomobil parçaları kısmında önemli yer tutmakta. Sanayi, liman, kanal, demir yolu ve otoyol altyapıları ile Avrupa’nın en gelişmiş ekonomileri arasında yer alan Belçika, tekstil, demirçelik, rafinaj, gıda işlemi ve üretimi, kimyasal sanayi, ilaç, otomobil, elektrik elektronik ve makine üretimi ile EGİAD’lı genç iş dünyasının markajına girmeyi de başardı.

“Belçika, EGİAD’ın iş kültürü açısından da yakın markajındadır”

Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Türkiye’nin 17. büyük ticaret ortağı Belçika ile ticari bağlantıları geliştirmeye öncelik verdiklerini dile getirerek, Dış ticaret Elçileri çerçevesinde yurtdışı ile ortaklık ve iş birliklerini hızlandırdıkları kaydetti. EGİAD üyelerinin yüzde 60’ının yurtdışı ile ortaklık, dış ticaret ve benzeri şekillerde işbirlikleri bulunduğunu hatırlatan Yelkenbiçer, “İki ülkenin ticari bağlantılarının geliştirilmesi konusunda önemli rol almayı hedeflemekteyiz. Dünya ticaretine bağlı olan ülkeler arasında Avrupa topluluğunun kurucu devletlerinden biri olan Belçika, ihracatının dörtte üçünü diğer AB ülkeleri ile gerçekleştirmekte ve AB ülkelerinin ekonomilerinin birbirleri ile entegre olmasını desteklemektedir. Türkiye Belçika’ya 2021 yılında 4,9 milyar dolarlık ihracat yaparken Belçika’dan 5,6 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. Dünyanın en büyük 25. ekonomisi olan Belçika, Batı Avrupa’nın merkezinde bulunması ve çok kültürlü yapısı dolayısıyla stratejik bir avantaja sahiptir. Avrupa’daki diğer ülkelere ulaşım ve iletişim açısından gelişmiş bir altyapıya sahip olan Belçika, ulaşım ve lojistikte liman, karayolu, havayolu ve demiryolu ağı ile çevre ülkelerin sanayileriyle entegre olmuş durumdadır. Belçika, Dünya Bankası ‘İş Yapma Kolaylığı’ endeksinde 46. sırada yer almaktadır ve EGİAD’ın iş kültürü açısından da yakın markajındadır” dedi.

EGİAD’dan Avrupa’ya Dış Ticaret Elçileri

Türkiye ile Belçika arasındaki kadim dostluk ve yakın ilişkinin yüzyıllardır devam ettiğini dile getiren Yelkenbiçer, “Belçika Krallığı ile Osmanlı İmparatorluğu arasında diplomatik ilişkiler 1838 yılında tesis edilmiştir. Bu tarihsel arka plandan hareketle bugünkü Belçika-Türkiye arasında ticari ve kültürel ilişkiyi okumak, Belçika’nın Türkiye için Türkiye’nin de Belçika için önemini anlaşılır kılmaktadır. Belçika ve Türkiye ilişkilerindeki pozitif deneyimler özellikle ekonomik dinamizmin de istikrarlı bir şekilde işlemesini mümkün kılabilmektedir. EGİAD olarak 2011 yılında Brüksel ziyaretimiz gerçekleştirdim. Benim de EGİAD ile ilk yurt dışı seyahatimde. European Business Summit’e destekleyici ortak olarak geniş bir heyetle katılım gösterdik. Hem TÜSİAD Brüksel temsilciliği ziyaret ederek, hem de Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonunu ziyaret ederek olabilecek iş birliklerini değerlendirme fırsatı bulduk. Bu dönemde de ilişkilerimizi yeniden canlandırmak adına yönetim kurulu üyemiz Pınar Berberoğlu’nu Belçika dış ticaret elçisi olarak belirledik. Bildiğiniz gibi 15. dönemde başlayan ve içinde bulunduğumuz 16. dönemde devam eden ve çok önem verdiğimiz EGİAD Dış Ticaret Elçileri projesi ile yurtdışında şirket kurmak veya doğrudan ihracat yapmak isteyen üyelerimiz ile halihazırda bu konuya hâkim ve yurtdışı yatırımları olan EGİAD üyelerini bir araya getirerek iş ağlarını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar EGİAD üyelerimiz içinden Hollanda, Almanya, İtalya, Sri Lanka, Karadağ, Belçika ülkelerine EGİAD Dış ticaret elçilerimizi atadık. Belçika ile çeyrek asrı aşan bir iş ortaklığına sahip, EGİAD Dış Ticaret Elçimiz sevgili Pınar etkinliğin de mimarlarından birisidir. Kendisine çok teşekkür ediyorum. EGİAD olarak dış ticareti; yabancı ülkelerde yatırımı ve ülkemize yabancı sermaye gelmesini oldukça önemsiyoruz, üyelerimize bu konuda yol göstermeye çalışıyoruz. Bugün elde edeceğimiz kıymetli bilgiler ışığında iki ülke arasındaki ticaretin daha da artmasını, kurumlar arasındaki iş birliklerinin pekişmesini diliyorum” dedi.

İzmir’in kapıları dünyaya açılıyor

Toplantıda yaptığı konuşmada Brüksel’e yatırım yapmanın nedenleri hakkında bilgiler veren Brüksel Bölgesi Ekonomi ve Ticaret Ateşesi Stefano Missir di Lusignano da ihracata dönük firmalar için AB’nin önemli bir pazar olduğuna dikkat çekerek “İzmir’in dünya ve Avrupa ile ticareti yeni değil. Güzel şehrin medeniyetini, nesilden nesile oynadığı önemli rolü biliyoruz. İncir, zeytinyağı ve endüstriyel ürünler, burada yetişen ürünlerin kalitesini bize gösteriyor. Bu ürünler dünyanın dört yanına ihraç ediliyor” dedi.

Brüksel İzmir Evi

İzmir-Brüksel İrtibat Ofisi tanıtımı hakkında bilgi veren İZFAŞ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Tuğçe Cumalıoğlu da Büyükşehir Belediyesi olarak Brüksel’de İzmir Evi’ni açtıklarını belirterek “İzmir’in kapılarını dünyaya açmak istiyoruz. Kentimizi küresel ticaret, turizm, kültür ve cazibe merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. Brüksel’de kurulan İzmir Evi her İzmirli’nin orada kendini evinde hissedeceği bir ortam sağlayacak. Brüksel en önemli siyaset stratejik noktalardan biri. Küresel siyaset için çok önemli kurumlar var. Bölge ve sivil toplum kuruluşları ile büyük özel sektör firmalarına ev sahipliği yapıyor. Brüksel’in İzmir Evi için doğru adresi olduğuna inandık” diye konuştu.

Brüksel’in en önemli siyasi, ekonomik ve stratejik noktalardan biri olduğunu ifade eden Cumalıoğlu, “Avrupa Birliğinin başkenti olmakla birlikte Birleşmiş Milletler ve NATO gibi önemli uluslararası kuruluşların yer aldığı Brüksel aslında diplomasinin de başkenti. Uluslararası çeşitliliğe kucak açan Brüksel’de nüfusun yaklaşık yüzde 70’i Belçika kökenli olmayanlardan oluşuyor. Bunların bir kısmı sonrasında vatandaşlık alarak toplumsal uyum gelişmesine katkıda bulunuyor. Tüm bunlar doğrultusunda Brüksel’in İzmir evi için en doğru adres ve başlangıç noktası olduğuna inandık” dedi.

“İzmir’in bütünüyle temsil edilmesine katkı sağlayacaktır”

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 2022 Avrupa Ödülüne bu yıl İzmir’i layık görüldüğünü ifade eden Cumalıoğlu, “Bu ödül her yıl Avrupa idealini desteklemede en faal şehre veriliyor. Avrupa değerlerini bu denli benimsemiş bir kent olarak AB başkentinde şehrimizin uluslararası iş birliklerini güçlendirecek görüşmeler yapabilecek İzmir’in kent diplomasisi ve faaliyetlerini birinci ağızdan aktarabileceğiz. İzmir Evi kentimiz yararına lobi çalışmalarının artmasını sağlayacak. İzmir Evi Avrupa’da İzmir ile ilgili olan etkinliklere ve iş birliği çalışmalarına hızlıca erişim sağlayacak. Gerek özel sektör gerek kamu tarafından partnerlerle tanışma ve etkinliği artıracaktır. Bu sayede AB ve özellikle Brüksel merkezli fon ödül ve her türlü gelişme İzmir’e düzenli olarak rapor edilebilecek. Ülkelerden daha çok şehirlerin yarıştığı bir dünyaya ilerlediğimiz gönümüzde İzmir’in bütünüyle temsil edilmesine katkı sağlayacaktır” ifadelerinde bulundu. İzmir Evi’nin AB yeşil mutabakatı eylem planının hayata geçirilmesine katkı sağlayacağını belirten Cumalıoğlu, “İzmir 2030 karbon sıfır vadetti. Yeşil dönüşüm sürecinde kentimizin en yüksek oranda katkı sağlayacağına inanıyoruz. İzmir evini Brüksel’de yenilenebilir enerji evi içinde açtık” dedi.

Brüksel Barosu avukatı ve yatırım uzmanı Başar Yılmaz ile Burak Karakaya, Brüksel’e iş kurmak için atılması gereken adımlarla ilgili katılımcılara bilgi verdi. Toplantı Belçika Türkiye Ticaret Odası Başkanı Tuğrul Şeremet Belçika ile ticaret yaparken dikkat edilmesi gereken lojistik ve pratik önerileri aktardı. Şeremet, Alsancak ve Aliağa Limanı nedeniyle İzmir’in Belçika ticaretiyle doğrudan bağlantısı olduğunu belirterek, Ukrayna - Rusya savaşı nedeniyle ticari ve lojistik açıdan Türkiye’nin coğrafi olarak daha da değerlendiğini ifade etti.