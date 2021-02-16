Eğer sektörü teknolojiyle daha çok yakınlaştırabilirsek memleketimize daha fazla katkı sağlayabiliriz

GYODER-YTÜ Teknopark iş birliği ile Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen ve büyük ilgi gören ‘Gayrimenkulde Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uzaktan Sertifika Programı’, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu’nun da katıldığı webinar’la tamamlandı. ‘Yapay Zeka ve Veri Analitiğinde Sektör Uygulamaları’ başlığı altında gerçekleştirilen buluşmada, Endeksa, REIDIN, Sahibinden.com, Shopi., Vispera ve Zingat’ın temsilcileri; kullandıkları yapay zeka ve veri analitiği uygulamaları ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

GYODER (Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği) ve Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark iş birliği ile Türkiye’de ilk kez düzenlenen ‘Gayrimenkulde Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uzaktan Sertifika Programı’, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu’nun da katıldığı webinar’la sona erdi. ‘Yapay Zeka ve Veri Analitiğinde Sektörel Uygulamalar’ başlıklı webinar, 13 Şubat Cumartesi günü Digital Network Alkaş platformunda gerçekleşti.

Eğer lider bir sektör olmak istiyorsanız inovasyon gerekiyor

Bir kıvılcım, bir ışık olarak nitelendirdiği sertifika programıyla üniversite-sektör iş birliğini başlattıklarını belirten Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Bu yıl Yıldız Teknik Üniversitesi’nin 110’uncu yılı. Köklü, teknik üniversiteyiz. Bir Ar-Ge üniversitesi olarak, çok güçlü bir sektörle iş birliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eğer lider bir üniversite olmak istiyorsanız mutlaka inovatif olmanız lazım. Eğer lider bir sektör olmak istiyorsanız inovasyon yapmamız gerekiyor. Bugün burada da şahit oluyoruz ki artık gayrimenkul sektörü Türkiye’de liderliğe oynuyor çünkü inovasyonun gereklerini yerine getiriyor” dedi.

YTÜ’nün mottolarından biri sektörle işbirliği yapmaktır

Yapay zeka ve büyük veri YTÜ’nün de öncü olduğu dört temel alandan biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tamer Yılmaz, şöyle konuştu: “Bunlar ‘temiz enerji’, ‘savunma teknolojileri’, ‘dijital teknolojiler’ ve ‘biyoteknoloji’dir. YTÜ’de yapay zeka ve büyük veri, sadece bilgisayar mühendisliğinin bir araştırma alanı değil birçok bölümde başarıyla kullanılıyor. Bu birikimimizi sektörün hizmetine sunmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü YTÜ’nün mottolarından biri de sektörle iş birliği yapmaktır. YTÜ Teknopark da son yıllarda Türkiye’nin lider teknoparkı olarak aslında birçok kümelenmeyi sağlamakta ve sektörün problemlerine çözüm bulmaya devam etmektedir. 450’ye yakın firma, ki bunların içinde 160 kuluçka yani startup şirketi bulunuyor. Büyük fonlarla temas halinde olan bu firmalar da sektörün kümelenmesine destek olmaktadır. YTÜ, mimarlık, inşaat mühendisliği, harita mühendisliği, şehir bölge planlama gibi Türkiye’nin ilk kurulan bölümleri olması ve 110 yıllık kültürüyle sektörün içerisindedir. Teknoloji yönüyle de düşündüğümüz zaman önemli bir proptech kümelenmesinin sinyalini veriyor.”

Yapılı çevremizde kurduğumuz ilişkide birçok arayüz gelişiyor

Gayrimenkulün sadece demir, beton ve çimentoyla oluşturulmuş yapılar değil, yapılı çevremizle bizi ilişkilendiren, yaşamımızın önemli bir unsuru olduğunu vurgulayan GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu ise “Bugün pandeminin de etkisiyle yapılı çevremizle kurduğumuz ilişkide birçok arayüz gelişiyor. Alışveriş merkezlerine HES koduyla giriyoruz. Örneğin bu çok somut bir arayüz. Buralardan çok sayıda fikir çıkacağını, geliştirilen yeni alışkanlıkların, yeni teknolojilerle, yeni ticari imkanlara fırsat sağlayacağını düşünüyoruz. Bu açıdan hayata geçirdiğimiz bu eğitim programıyla biz aslında hedeflediğimiz adımların ilkini gerçekleştirmiş olduk. Bir farkındalık geliştirmek, bu konuda Türkiye’de iyi ve başarılı örneklerin olduğunu ortaya çıkarmak ve herkesin bilgilenmesini sağlamayı görev edindik” diye konuştu.

Bir sektör içindeki insanların niteliği kadar yükselebilir

Yeni bir proje hazırlığında olduklarını belirten Mehmet Kalyoncu, şunları söyledi: “İkinci hedefimiz bir kümelenme oluşturmaktır. Yine YTÜ Teknopark’ın katkılarıyla, kümelenmeden sonra tanışıklık geliştirme, bu tanışıklığın iş birliğine vesile olması ve bu fikirlerin yatırım bulmasını sağlamak etap etap hedeflediğimiz konulardır. Türkiye’nin en büyük sektörlerinden biri yapı endüstrisidir. Eğer biz bu sektörü teknolojiyle daha çok yakınlaştırabilirsek, bu anlamda verimliğin artması, israfın azalması, daha fazla istihdamın oluşması ve daha yüksek katma değerle memleketimize daha büyük katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz. Bir taraftan da sektörümüzün nitelikli insan kaynağı açısından daha da ileri bir seviyeye ulaşmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Çünkü bir sektör içinde bulunan insanların niteliği kadar gelişebilir, yükselebilir.”

Yapay zeka ve veri analitiği deneyimleri katılımcılarla paylaşıldı

Prof. Dr. Ali Hepşen, Mete Varas, Doç. Dr. Zeynep Işık ve Doç. Dr. Serhat Başdoğan’ın moderatörlüğünü yaptığı webinar’ın konuşmacıları; Endeksa Kurucu Ortağı ve CEO’su Görkem Öğüt, REIDIN Kıdemli Veri Uzmanı Andaç Derinpınar, Sahibinden.com Kıdemli Büyük Veri Uzmanı Güray Ataman, Shopi. Kurucu Ortağı ve CEO’su Turgut Yazıcı, Vispera Kurucu Ortağı ve COO’su Burak Akgül, Zingat Kurucu Ortağı ve COO’su Mehmet Erkek, sektöre yönelik uygulamalarla ilgili şirket deneyimlerini katılımcılara aktardı. GYODER ve YTÜ Teknopark iş birliği ile 18 Ocak’ta başlatılan uzaktan eğitim programının 13 Şubat Cumartesi günü yapılan son bölümü; sertifika programı katılımcılarının yanı sıra, GYODER üyeleri ile yurt içi ve yurt dışından katılımcılar tarafından izlendi.