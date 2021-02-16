banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması
İstanbul'da ilçe ilçe kar kalınlığı açıklandı
İstanbul'da ilçe ilçe kar kalınlığı açıklandı
Özel İletişim Vergisine zam...
Özel İletişim Vergisine zam...
EFT yapacaklar dikkat!
EFT yapacaklar dikkat!

Eğer sektörü teknolojiyle daha çok yakınlaştırabilirsek memleketimize daha fazla katkı sağlayabiliriz

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Tamer Yılmaz: “Gayrimenkul sektörü Türkiye’de liderliğe oynuyor çünkü inovasyonun gereklerini yerine getiriyor” GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu: “Eğer sektörü teknolojiyle daha çok yakınlaştırabilirsek memleketimize daha fazla katkı sağlayabiliriz”

Ekonomi 16.02.2021, 12:41
4
Eğer sektörü teknolojiyle daha çok yakınlaştırabilirsek memleketimize daha fazla katkı sağlayabiliriz

GYODER-YTÜ Teknopark iş birliği ile Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen ve büyük ilgi gören ‘Gayrimenkulde Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uzaktan Sertifika Programı’, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu’nun da katıldığı webinar’la tamamlandı. ‘Yapay Zeka ve Veri Analitiğinde Sektör Uygulamaları’ başlığı altında gerçekleştirilen buluşmada, Endeksa, REIDIN, Sahibinden.com, Shopi., Vispera ve Zingat’ın temsilcileri; kullandıkları yapay zeka ve veri analitiği uygulamaları ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.  

GYODER (Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği) ve Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark iş birliği ile Türkiye’de ilk kez düzenlenen ‘Gayrimenkulde Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uzaktan Sertifika Programı’, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu’nun da katıldığı webinar’la sona erdi. ‘Yapay Zeka ve Veri Analitiğinde Sektörel Uygulamalar’ başlıklı webinar, 13 Şubat Cumartesi günü Digital Network Alkaş platformunda gerçekleşti. 

Eğer lider bir sektör olmak istiyorsanız inovasyon gerekiyor

Bir kıvılcım, bir ışık olarak nitelendirdiği sertifika programıyla üniversite-sektör iş birliğini başlattıklarını belirten Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Bu yıl Yıldız Teknik Üniversitesi’nin 110’uncu yılı. Köklü, teknik üniversiteyiz. Bir Ar-Ge üniversitesi olarak, çok güçlü bir sektörle iş birliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eğer lider bir üniversite olmak istiyorsanız mutlaka inovatif olmanız lazım. Eğer lider bir sektör olmak istiyorsanız inovasyon yapmamız gerekiyor. Bugün burada da şahit oluyoruz ki artık gayrimenkul sektörü Türkiye’de liderliğe oynuyor çünkü inovasyonun gereklerini yerine getiriyor” dedi. 

YTÜ’nün mottolarından biri sektörle işbirliği yapmaktır

Yapay zeka ve büyük veri YTÜ’nün de öncü olduğu dört temel alandan biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tamer Yılmaz, şöyle konuştu: “Bunlar ‘temiz enerji’, ‘savunma teknolojileri’, ‘dijital teknolojiler’ ve ‘biyoteknoloji’dir. YTÜ’de yapay zeka ve büyük veri, sadece bilgisayar mühendisliğinin bir araştırma alanı değil birçok bölümde başarıyla kullanılıyor. Bu birikimimizi sektörün hizmetine sunmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü YTÜ’nün mottolarından biri de sektörle iş birliği yapmaktır. YTÜ Teknopark da son yıllarda Türkiye’nin lider teknoparkı olarak aslında birçok kümelenmeyi sağlamakta ve sektörün problemlerine çözüm bulmaya devam etmektedir. 450’ye yakın firma, ki bunların içinde 160 kuluçka yani startup şirketi bulunuyor. Büyük fonlarla temas halinde olan bu firmalar da sektörün kümelenmesine destek olmaktadır. YTÜ, mimarlık, inşaat mühendisliği, harita mühendisliği, şehir bölge planlama gibi Türkiye’nin ilk kurulan bölümleri olması ve 110 yıllık kültürüyle sektörün içerisindedir. Teknoloji yönüyle de düşündüğümüz zaman önemli bir proptech kümelenmesinin sinyalini veriyor.” 

Yapılı çevremizde kurduğumuz ilişkide birçok arayüz gelişiyor

Gayrimenkulün sadece demir, beton ve çimentoyla oluşturulmuş yapılar değil, yapılı çevremizle bizi ilişkilendiren, yaşamımızın önemli bir unsuru olduğunu vurgulayan GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu ise “Bugün pandeminin de etkisiyle yapılı çevremizle kurduğumuz ilişkide birçok arayüz gelişiyor. Alışveriş merkezlerine HES koduyla giriyoruz. Örneğin bu çok somut bir arayüz. Buralardan çok sayıda fikir çıkacağını, geliştirilen yeni alışkanlıkların, yeni teknolojilerle, yeni ticari imkanlara fırsat sağlayacağını düşünüyoruz. Bu açıdan hayata geçirdiğimiz bu eğitim programıyla biz aslında hedeflediğimiz adımların ilkini gerçekleştirmiş olduk. Bir farkındalık geliştirmek, bu konuda Türkiye’de iyi ve başarılı örneklerin olduğunu ortaya çıkarmak ve herkesin bilgilenmesini sağlamayı görev edindik” diye konuştu. 

Bir sektör içindeki insanların niteliği kadar yükselebilir

Yeni bir proje hazırlığında olduklarını belirten Mehmet Kalyoncu, şunları söyledi:  “İkinci hedefimiz bir kümelenme oluşturmaktır. Yine YTÜ Teknopark’ın katkılarıyla, kümelenmeden sonra tanışıklık geliştirme, bu tanışıklığın iş birliğine vesile olması ve bu fikirlerin yatırım bulmasını sağlamak etap etap hedeflediğimiz konulardır. Türkiye’nin en büyük sektörlerinden biri yapı endüstrisidir. Eğer biz bu sektörü teknolojiyle daha çok yakınlaştırabilirsek, bu anlamda verimliğin artması, israfın azalması, daha fazla istihdamın oluşması ve daha yüksek katma değerle memleketimize daha büyük katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz. Bir taraftan da sektörümüzün nitelikli insan kaynağı açısından daha da ileri bir seviyeye ulaşmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Çünkü bir sektör içinde bulunan insanların niteliği kadar gelişebilir, yükselebilir.”

Yapay zeka ve veri analitiği deneyimleri katılımcılarla paylaşıldı

Prof. Dr. Ali Hepşen, Mete Varas, Doç. Dr. Zeynep Işık ve Doç. Dr. Serhat Başdoğan’ın moderatörlüğünü yaptığı webinar’ın konuşmacıları; Endeksa Kurucu Ortağı ve CEO’su Görkem Öğüt, REIDIN Kıdemli Veri Uzmanı Andaç Derinpınar, Sahibinden.com Kıdemli Büyük Veri Uzmanı Güray Ataman, Shopi. Kurucu Ortağı ve CEO’su Turgut Yazıcı, Vispera Kurucu Ortağı ve COO’su Burak Akgül, Zingat Kurucu Ortağı ve COO’su Mehmet Erkek, sektöre yönelik uygulamalarla ilgili şirket deneyimlerini katılımcılara aktardı. GYODER ve YTÜ Teknopark iş birliği ile 18 Ocak’ta başlatılan uzaktan eğitim programının 13 Şubat Cumartesi günü yapılan son bölümü; sertifika programı katılımcılarının yanı sıra, GYODER üyeleri ile yurt içi ve yurt dışından katılımcılar tarafından izlendi.  

Yorumlar (0)
banner422
hafif kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 22 27
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16