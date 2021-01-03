banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Sakal tıraşı olmadan işe gitti, kovuldu
Sakal tıraşı olmadan işe gitti, kovuldu
Yılbaşı Gecesi En Çok İzlenen Kanal Hangisi Oldu?
Yılbaşı Gecesi En Çok İzlenen Kanal Hangisi Oldu?
PTT zarar rekoru kırdı
PTT zarar rekoru kırdı
Şiddetli yağışlar geliyor!
Şiddetli yağışlar geliyor!

Egeli ihracatçılardan "2021 yılında da ihracatla büyüyeceğiz" mesajı

Ege Bölgesi ihracatının 12 dev adamı, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurulu Başkanları yeni yıl mesajı için kamera karşısına geçtiler. Birlik Başkanları yayınladıkları yeni yıl mesajında, "2021 yılında ihracatla büyüyeceğiz" dediler.

Ekonomi 03.01.2021, 11:33
10
Egeli ihracatçılardan "2021 yılında da ihracatla büyüyeceğiz" mesajı

Ege Bölgesi ihracatının 12 dev adamı, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurulu Başkanları yeni yıl mesajı için kamera karşısına geçtiler. Birlik Başkanları yayınladıkları yeni yıl mesajında, "2021 yılında ihracatla büyüyeceğiz" dediler.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan yeni yıl mesajında pandemi sürecinde 2020 yılında Ege İhracatçı Birlikleri’nin yaptıkları özetlenirken, 2021 yılında yoğunlaşacağı konu başlıklarının altı çizildi. Birlik Başkanlarının yeni yıl mesajı, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş’ın; "2020 yılına sürdürülebilir üretim ve İhracat hedefiyle girmiştik" söylemiyle başlarken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, "Gözle göremediğimiz bir virüsün de hedefleri olduğunu nereden bilecektik" diyerek 2020 yılının çetin şartlarına vurgu yapıyor.

Ömer Celal Umur: "Umutsuzluğa kapılmadan virüsle mücadeleye başladık"

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, "Covid-19 virüsü hem sağlığımızı, hem hedeflerimizi tehdit etti" derken, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, "Umutsuzluğa kapılmadan, covid-19 ile mücadeleye başladık" diyerek Egeli ihracatçıların kararlılığını ortaya koydu.

Davut Er: "Tüm imkanlarımızı sağlık çalışanları için seferber ettik"

Pandemi döneminde Ege İhracatçı Birlikleri’nin yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerine temas eden Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, "Sağlık çalışanlarımız için tüm imkanlarımızı seferber ettik" derken, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, "Pandemi döneminde pek çok yeniliklere imza attık" şeklinde konuştu.

Erkan Zandar: "Türkiye’nin ilk sanal fuarını gerçekleştirdik"

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, "İhracatımızı dijital ortama taşıdık, Türkiye’nin ilk sanal fuarını gerçekleştirdik" diyerek Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2020 yılındaki dijitalleşme hamlelerine temas ediyor.

Cahit Doğan Yağcı: "Başarılarımızı ödüllerle taçlandırdık"

Pandemi döneminde, "ISO: 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, Sıfır Atık Belgesi, TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi" almaya hak kazanan Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2020 yılı başarıları Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı yeni yıl mesajında, "Başarılarımızı pek çok ödülle taçlandırdık" diye dillendirdi.

Başkanlardan yeni yıl mesajları

EİB bünyesinde 2020 yılında ihracat artış rekortmeni olan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "2020 gibi zor bir yılda 13 milyar dolar dövizi ülkemize kazandırdık" derken, Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2021 yılında yoğunlaşacağı başlıkları Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, "2021 yılında Lojistik, AR-GE, İnovasyon, Tasarım ve Dijitalleşmeye odaklanacağız" diyerek özetledi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, "82 yıldır olduğu gibi üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceğiz" diyerek EİB’nin yeni yıl mesajında Türkiye’ye ihracatı öğrettiğinin altını çizdi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise, "2021 yılında da ihracatla büyüyeceğiz" diyerek yeni yıl mesajında noktayı koydu. Yeni yıl mesajının finalinde Ege Bölgesi ihracatına yön veren 12 başkan "Mutlu Yıllar" mesajını hep birlikte seslendirdi.
Yorumlar (0)
banner429
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 16 30
2. Galatasaray 15 30
3. Gaziantep FK 15 28
4. Beşiktaş 14 28
5. Hatayspor 15 27
6. Fenerbahçe 14 26
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 15 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Göztepe 15 19
11. Konyaspor 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Ankaragücü 15 15
18. Gençlerbirliği 14 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 16 21
11. Ümraniye 17 20
12. Menemen Belediyespor 16 19
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 16 16
15. Akhisar Bld.Spor 16 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Tottenham 16 29
4. Leicester City 16 29
5. Everton 16 29
6. Chelsea 16 26
7. Aston Villa 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 15 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 36
2. Atletico Madrid 14 35
3. Real Sociedad 17 29
4. Villarreal 17 29
5. Sevilla 15 27
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Real Betis 17 20
10. Cádiz 16 19
11. Athletic Bilbao 16 18
12. Levante 16 18
13. Deportivo Alaves 16 18
14. Real Valladolid 17 18
15. Getafe 16 17
16. Elche 14 16
17. Eibar 16 16
18. Valencia 16 15
19. Osasuna 15 13
20. Huesca 16 12