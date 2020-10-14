“Egeli ihracatçılar pandemideki çalışmalarının meyvelerini topluyor”

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin pandemi döneminde ihracatçılarımız arasındaki güçbirliğini arttırmak amacıyla düzenlediği, İstişare Toplantılarının dokuzuncusunda TİM Başkanı İsmail Gülle ve Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurullarıyla bir araya geldi.

Online düzenlenen TİM-EİB İstişare Toplantısında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Egeli ihracatçılarımız, Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde ihracatını yüzde 8’lik artışla 3 milyar 229 milyon dolara taşıdı. Pandemiye rağmen, EİB Genel Sekreterliğimizin ihracatı, Yılın ilk sekiz ayında 8 milyar 78 milyon dolara ulaştı. Yaş Meyve ve Sebzede yüzde 43, Hububatta ise yüzde 40 artırdı” dedi.

Egeli ihracatçılarımız pazar çeşitlendirmesinde örnek olmaya devam etti

2020 yılının sekiz aylık döneminde, EİB bünyesindeki firmaların Pazar çeşitlendirmesinde de örnek olduğuna vurgu yapan Gülle sözlerine şöyle devam etti: “EİB bünyesindeki firmalarımız, Önceki yılın aynı dönemine göre, Uganda’ya yaptıkları ihracatı 32 katına çıkarırken, Madagaskar’a ihracat yüzde 220, Cibuti’ye ihracat yüzde 87, Filipinler’e ihracat yüzde 59 artış sağladı. Ocak-Ağustos döneminde, Bölgemizin en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler ise; 897 milyon dolarla Almanya, 592 milyon dolarla ABD, 488 milyon dolarla Birleşik Krallık, ve 439 milyon dolarla İtalya oldu. Pandeminin en çok etkilediği ülkelere Böylesi yüksek rakamlarla ihracat gerçekleştiren birliğimiz alkışların en büyüğünü hak ediyor!”

TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracat rakamlarındaki başarıda, Ticaret Bakanlığı’nın pandeminin döneminin ruhuna uygun adımların ve Türk Eximbank’ın ihracatçımızın finansmana erişimi için attığı adımların olumlu katkıları olduğunun altını çizdi.

Eskinazi; “2019 yılı ihracat rakamlarını yakalayacağız”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, pandeminin en yoğun yaşandığı Mart-Nisan-Mayıs aylarında ihracatlarında yüzde 24’lük düşüş yaşadıklarını, 2019 yılının Mart – Nisan – Mayıs aylarında 3 milyar 545 milyon dolar olan ihracatlarının, 2020 yılının aynı döneminde 2 milyar 707 milyon dolara gerilediğini, Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde ise; ihracatta yüzde 8’lik artış hızı yakaladıklarını ifade etti.

EİB’nin ihracat artışının Eylül ayında da devam ettiği bilgisini veren Eskinazi, “2020 yılının son çeyreğinde de, pandemi nedeniyle dünya genelinde ikinci dalga yaşanmadığı takdirde ihracatımızdaki toparlanmanın devam etmesini bekliyoruz. Son çeyrekte yakalayacağımız ivme ile ihracatta 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz 13,3 milyar dolar ihracat rakamını yakalayacağımızı hatta geçeceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Pandemide EİB’nin tarım ürünleri ihracatı arttı

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin 7 tanesinin tarım ürünleri ihraç ettiğinin altını çizen Eskinazi tarım sektörünün ihracat performasını ise şöyle özetledi; “2020 yılının ilk sekiz aylık diliminde tarım ürünleri ihracatımız yüzde 5’lik artışla 3 milyar 24 milyon dolardan, 3 milyar 171 milyon dolara yükseldi. Tarım ürünleri ihracatında son bir yıllık dönemde ise; 5 milyar 70 milyon dolara ulaştık. Dikili’de kurulma çalışmaları hızla devam eden Dikili Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi benzeri Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, Ege Bölgesi’nde tarım ve hayvancılık potansiyeli yüksek bölgelerde kurulacak. Bu OSB’ler sayesinde yıllık 5 milyar dolar seviyesindeki tarım ürünleri ihracatımızın orta vadede 10 milyar dolara çıkacağını düşünüyoruz. Ege Bölgesi’nde bu potansiyel var.”

Güney; “2020 yılında ihracata 30.5 milyar dolar destek sağladık”

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, 2020 yılının Ocak – Ağustos döneminde Türk ihracatçısına 20 milyar dolar kredi, 10.5 milyar dolar sigorta olmak üzere 30.5 milyar dolar destek sağladıklarını söyledi.

Sigortanın çok önemli bir ürün olduğuna vurgu yapan Güney, “İhracatçılarımızın farklı pazarlara mal satabilmesi için özellikle tahsilat riskini ortadan kaldırmak adına çilingir bir ürün. Pandemi global bir belirsizliğe yol açtı. Biz burada alıcılarda ciddi sıkıntılar yaşanacağını bilmemize rağmen hiçbir alıcının limitini askıya almadık, tam tersine alıcılara tahsis ettiğimiz limitleri yüzde 5 arttırdık. Bundan sonra da sigorta tarafında büyümeye devam edeceğiz. Ekim ayından itibarin sigorta süreçleri hızlanacak. Limit tahsisleri çok hızlı cevaplanacak” dedi.

Eximbank KOBİ’leri ihracatla tanıştıracak

İhracatçılara pandemi döneminde tahsis ettikleri uzun vadeli kredilerde yüzde 336’lık artış sağladıkları bilgisini veren Güney, 2020 yılında devreye aldıkları hizmetleri aktardı. Güney, önümüzdeki süreçte bugüne kadar hiç ihracat yapmamış, ihracat yapma potansiyeli olan KOBİ niteliğindeki işletmeleri ihracatçı yapmaya odaklanacaklarını sözlerine ekledi.

TİM-EİB İstişare Toplantısında; Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanları, birliklerinin son dönemde gerçekleştirdiği dijital pazarlama faaliyetlerini paylaşırken, TİM Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel, pandemi döneminde dünya ekonomisindeki gelişmeleri özetlerken, TİM Danışmanı Metehan Demir, dış politikadaki güncel gelişmeleri özetledi.