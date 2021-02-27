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Egeli firmalar sürdürülebilir inovasyon için yarışıyor

2020 yılı Küresel İnovasyon Endeksi Raporu’na göre; Türkiye, 131 ülke arasında 51’inci sırada. Bu sıralamada Türkiye’yi daha da yukarıya taşıyacak, girişimciliğin en güzel örneklerinin sergilendiği İnovaLİG’de firmaların inovasyon karneleri çıkarılarak, yılın şampiyonları seçilecek. Son başvuru tarihi 31 Mart.

Ekonomi 27.02.2021, 10:55
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Egeli firmalar sürdürülebilir inovasyon için yarışıyor

2020 yılı Küresel İnovasyon Endeksi Raporu’na göre; Türkiye, 131 ülke arasında 51’inci sırada. Bu sıralamada Türkiye’yi daha da yukarıya taşıyacak, girişimciliğin en güzel örneklerinin sergilendiği İnovaLİG’de firmaların inovasyon karneleri çıkarılarak, yılın şampiyonları seçilecek. Son başvuru tarihi 31 Mart.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, “Dönemin Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin Toplum 5.0’ı anlatan reform duyurusunda söylediği gibi; ’Bugün daha önce çözemediğimiz sorunlara çözüm bulabildiğimiz, insanlık tarihinin beşinci bölümünün açılışına tanık oluyoruz. Her şeyin birbirine bağlı olduğu ve tüm teknolojilerin bütünleştiği bu çağ Toplum 5.0 çağıdır.’ İşte Toplum 5.0 yeni dünyanın ta kendisi. Toplum 5.0’ın merkezindeki sürdürülebilir kalkınmanın temel felsefesinde, kurumsal yönetim algısıyla hareketle; müşterilerimizi, paydaşlarımızı, tedarikçilerimizi, üreticilerimizi, iş ortaklarımızı, çalışanlarımızı memnun ederken, toplum ve çevrenin de refahını gözetmek var. Ancak bu şekilde dünyanın sürdürülebilirliğini sağlayabiliriz” dedi.

Döngüsel ekonominin üzerine inşa edilen bir büyüme stratejisi

AB’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında yeni karbon vergisi düzenlemesine de değinen Birol Celep, şöyle sözlerine şöyle devam etti: “AB, Yeşil Mutabakat ile sürdürülebilir kalkınmayı; hammaddeden, üretime, tedarikçiden lojistiğe kadar her aşamada AB ile ticaret yapan herkesi ve dolayısıyla ülkemizi de doğrudan etkileyecek bir stratejiye çevirdi. 2020 dünya için bir dönüm noktası ve bütün dengelerin değiştiği bir kırılma anıydı. Çoğu insan pandemi döneminde salt karlılığı düşünerek hayatta kalmaya ya da bu durumdan kurtulmaya odaklandı. Bizim bakış açımız her zamanki gibi farklıydı. 2020, inovasyonu/yeniliği/değişimi kurum kültürü haline getirmiş, dönüştürücü liderlikte öncü olan bizler için her alanda yeni fikirlere kapılarını açtı ve kreatif bir kırılma oldu. Gerçek inovasyon budur, bakış açısıdır, farklı düşünmek ve denemektir, geleceği okumaktır, gelecekten bugüne konuşmaktır, duyurudur.”

"Katma değer sosyal fayda ile oluşturulur"

Katma değerli ürün üretmenin, üretilenin üstüne inovasyon eklenerek mümkün olacağını ve inovasyonun ekonomik değer oluşturmaktan öte bir kavram olduğunu anlatan Celep, “sosyal fayda” vurgusu yaptı. Celep, şöyle konuştu: “İnovasyon çevreden insan haklarına kadar dünyanın farklı yerlerinde yaşanan sorunlara kafa yorarak, yenilikçi fikirleri hayata geçirmekten, hızlı ve kolektif adımlar atmaktan geçiyor. Egeli ihracatçılar olarak dijitalleşme ve sürdürülebilirlik hamlelerimizle, yenilikler yaratma potansiyeli olan fikirler etrafında dönen, gurur duyabileceğimiz bir ekosistem inşa ediyoruz. İnovaLİG’e 2017’de Ege Bölgesinden 100 firma, 2018’de 124 firmamız başvururken, 2019 yılında bu sayı 162’ye yükseldi. Hedefimiz bu sayının 200’ü aşması. Her adımımızın ileriye dönük bir açılım olması lazım. Firmalarımızı güncel bir vizyon ve stratejiyle aksiyona geçmeye, sosyal fayda çerçevesinde hizmetler üretmeye davet ediyorum.”
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