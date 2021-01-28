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Egeli balıkçılardan ihracat başarısı

Egeli su ürünleri ihracatçıları, Türkiye’nin 2020 yılında yaptığı 1 milyar 53 milyon dolarlık ihracata 741 milyon dolarlık katkıyla sektöre damga vurdu. Türkiye’nin 2020 yılında ihraç ettiği her 4 balıktan, 3’ünü ihraç etmeyi başaran Egeli balıkçılar, 2023 yılı için 1 milyar dolar su ürünleri ihracat hedefi koydu.

Ekonomi 28.01.2021, 10:15
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Egeli balıkçılardan ihracat başarısı

Egeli su ürünleri ihracatçıları, Türkiye’nin 2020 yılında yaptığı 1 milyar 53 milyon dolarlık ihracata 741 milyon dolarlık katkıyla sektöre damga vurdu. Türkiye’nin 2020 yılında ihraç ettiği her 4 balıktan, 3’ünü ihraç etmeyi başaran Egeli balıkçılar, 2023 yılı için 1 milyar dolar su ürünleri ihracat hedefi koydu.

Türkiye’nin 2000 yılında 59 milyon dolar olan su ürünleri ihracatını her yıl geliştirerek 2020 yılında 1 milyar 53 milyon dolara taşıdıklarını dile getiren Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, sektörün başarısında Egeli balıkçıların katkısının çok büyük olduğunu dile getirdi. 2020 yılında Ege Bölgesinde 164 firmanın su ürünleri ihracatına katkı koyduğu bilgisini veren Kızıltan, “Su ürünleri sektöründe 2000 yılı sonrasında Ege Bölgesindeki girişimciler tarafından dünya çapında modern tesisler kuruldu. Bu tesislerdeki üretim sayesinde su ürünleri üretimimiz 836 bin tona yükseldi. Bu üretimin 373 bin tonu yetiştiricilikten elde ediliyor. 2020 yılında yaptığımız 1 milyar 53 milyon dolarlık su ürünleri ihracatımızın yüzde 84’ünü yetiştiricilikten elde edilen ürünlerden yaptık. Su ürünleri ihracatında ilk 10 firmamızın 8 tanesi Egeli ihracatçı firmalarımız. Ege Bölgesinden yapılan su ürünleri ihracatında 2023 yılında 1 milyar doları geçmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’ye 418 milyon dolar döviz kazandırdılar

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), her yıl düzenlediği “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”ni bu yıl pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kalınca ihracatın yıldızlarını gazete ilanlarıyla kamuoyuyla paylaştı. Ege İhracatçı Birliklerinin paylaşımında Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğinin ilk üç sırasındaki firmalar, 2020 yılında Türkiye’ye 418 milyon dolar döviz kazandırırken, Türkiye genelinde de sektörlerinde ilk üç sıranın sahibi olmayı başardı.

Hedef, kişi başı 15 kg

Türkiye’nin su ürünleri ihracatını artırmak için mesai harcadıkları kadar, iç tüketimin yükselmesi için de çaba gösterdiklerinin altını çizen Kızıltan sözlerini şöyle tamamladı: “Balık bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Omega3 açısından çok zengin, zeka gelişimine fayda sağlıyor, kalp sağlığını koruyor, kemikleri güçlendiriyor, hücreleri onarıyor, depresyondan koruyor, diyabet riskini azaltıyor, kilo kontrolüne çok büyük katkı sağlıyor. Gelişmiş ülkelerde kişi başı balık tüketimi 30-40 kiloları bulurken, Türkiye’de bu rakam 6 kg. Hedefimiz bu rakamı kişi başı 15 kg’a çıkarmak. Bunun için ihracatı arttırma yanında, iç tüketimi yükseltmek için de projeler yürütüyoruz.”

En çok levrek talep gördü

Türkiye’nin su ürünleri ihracatında levrek 355,6 milyon dolarlık tutarla en çok tercih edilen balık olurken, çipura 311 milyon dolara ulaştı. Alabalık 120 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırırken, orkinos ihracatımız 65,3 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Türk somonu yüzde 96’lık ihracat artış hızıyla 56,8 milyon dolar ihracata imza attı. Kaya levreğinin ihracatı ise 6,3 milyon dolar oldu.

Hollanda en çok ihracat yapılan ülke oldu

Türkiye’den yapılan su ürünleri ihracatında Hollanda 133 milyon dolarlık su ürünleri ihracatıyla zirvedeki yerini korurken, Rusya’ya su ürünleri ihracatı yüzde 49 artışla 132 milyon dolara ulaştı. Pandemiyi en ağır geçiren ülkelerden İtalya’ya ise yüzde 17’lik artışla 129 milyon dolarlık su ürünleri gönderildi. Türkiye’nin su ürünleri ihracatında Yunanistan 81 milyon dolarlık tutarla dördüncü, İngiltere ise 74 milyon dolarlık Türk balıkları tercihiyle beşinci sırada yer aldı. Japonya ve Almanya 73,6 milyon dolarlık Türk balıkları talebiyle listede 6 ve 7. sıraların sahibi oldu. İspanya’ya 43,3 milyon dolarlık, ABD’ye 33,3 milyon dolarlık, İsrail’e ise 26 milyon dolarlık su ürünleri ihraç edildi. Türk su ürünleri 93 ülkede milyarlarca insanın sofralarına lezzet kattı.
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