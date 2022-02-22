banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Uskumru yavrusu tezgahları şenlendirdi
Uskumru yavrusu tezgahları şenlendirdi
Hakkı Bulut hayranı şahin, doğaya salındı
Hakkı Bulut hayranı şahin, doğaya salındı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Kimseden korkmuyoruz”
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Kimseden korkmuyoruz”
Ihlamurun kilosu 350 TL’den alıcı buluyor
Ihlamurun kilosu 350 TL’den alıcı buluyor

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçılarının 5 yıllık hedefi 1 milyar dolar

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB), 5 yıllık ihracat hedefini 1 milyar dolar olarak belirledi. EZZİB Başkanı Davut Er, zeytin ve zeytinyağına yönelik desteklerin devam etmesini istediklerini belirterek, AB kotasının artırılması ve İngiltere pazarı hakkında girişimler yapılmasını gerektiğini söyledi.

Ekonomi 22.02.2022, 16:00
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçılarının 5 yıllık hedefi 1 milyar dolar

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB), 5 yıllık ihracat hedefini 1 milyar dolar olarak belirledi. EZZİB Başkanı Davut Er, zeytin ve zeytinyağına yönelik desteklerin devam etmesini istediklerini belirterek, AB kotasının artırılması ve İngiltere pazarı hakkında girişimler yapılmasını gerektiğini söyledi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB), 2021 yılı değerlendirmesi ve 2022 yılı hedeflerini açıklamak için basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda EZZİB Başkanı Davut Er, 2020/2021 sofralık zeytin ihraç sezonunda ihracatın yüzde 5 artışla 88 bin tona yükseldiğini ve elde edilen tutarın ise yüzde 3 artışla 150 milyon dolara ulaştığını söyledi. Davut Er, bu tutarın 114 milyon dolarını siyah, 36 milyon dolarını ise yeşil zeytinin oluşturduğunu ifade etti.

Hedef 5 yıl içinde 1 milyar dolar

Davut Er, zeytin ihracatında Almanya, Irak, Romanya, ABD ve Bulgaristan’ın öne çıktığını belirterek, "2020/21 sezonunda en çok zeytinyağı ihraç ettiğimiz ülkeler ise, ABD, İspanya, Japonya, İran ve Suudi Arabistan olarak sıralanmakta. Türkiye’nin 2020/2021 sezonundaki 8,8 milyon dolarlık prina yağı ihracatı da eklendiğinde Türk zeytincilik sektörünün toplam ihracatı 294 milyon dolara ulaştı ve toplam 159 ülkeye zeytin-zeytinyağı ihracatı gerçekleştirilmiş oldu. Zeytinyağı ve sofralık zeytin ihracatında hedefimiz, ambalajlı ürün ihracatını artırmak ve ilk etapta 500 milyon dolar ve önümüzdeki beş yıl içerisinde 1 milyar dolar dövizi ülkemize kazandıracak konuma gelmek” dedi.

"Ürünlerimize yönelik desteklemeler devam ettirilmelidir"

İspanya’nın dünyadaki 3,2 milyon ton zeytinyağı üretiminin yarısını yaptığına dikkat çeken Davut Er, "İspanya fiyat belirleyici bir ülke. İspanya, sofralık zeytin ve zeytinyağı sektöründe tek başına fiyat belirleyici olmakta ve piyasayı kontrol altında tutmaktadır. Bununla birlikte, rakip üretici ülkelerde zeytin ve zeytinyağı üreticileri önemli ölçüde destekleniyor. Zeytin ve zeytinyağı sektörüne yönelik pozitif ayrımcılığın devam ettirilerek önümüzdeki yıllarda ürünlerimize yönelik desteklemeler devam ettirilmelidir. İtalya, İspanya gibi AB üyesi rakiplerimizle rekabet edebilme ihtiyacına binaen, küresel iklim değişikliği elverdiği ölçüde önümüzdeki yıllarda üretimin daha da artacağından hareketle, ülkemizde üreticilere sağlanan prim desteğinin AB’ye nazaran düşüklüğü de dikkate alınarak tüm ürün grupları bazında ihracatta sağlanan DFİF desteklerinin devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak, dünya piyasalarında rekabet ettiğimiz İspanya, İtalya, Yunanistan gibi AB ülkelerindeki doğrudan-dolaylı desteklerle mukayese edildiğinde, ülkemizdeki desteğin düşük düzeyde kaldığını düşünmekteyiz” diye konuştu.

AB kotası ve İngiltere pazarı

AB tarafından Türk zeytinyağına kota uygulandığını hatırlatan Davut Er, "Kota uygulaması ihracatımızın önünde engel teşkil ediyor. Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde Avrupa Birliği Türk zeytinyağına gümrük vergisiz olarak yıllık 100 ton düzeyinde kota tanımıştır. Fas, Tunus gibi diğer üretici ülkelere çok büyük miktarlarda vergisiz ihracat avantajları tanınmakta. AB ve Türkiye arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi görüşmeleri çerçevesinde AB’nin ülkemize uygulamakta olduğu zeytinyağı gümrük vergisinin sıfırlanması ya da Avrupa Birliği’nden zeytinyağı için en az 30 bin tonluk bir kota alınmasının Türk Zeytin ve zeytinyağı sektörünün geleceği için çok faydalı olacağı görüşündeyiz. Diğer yandan; AB ve Gümrük Birliğinden ayrılan İngiltere ile ülkemiz arasındaki STA kapsamında müzakerelerin devam ettiği bu günlerde, ülkemiz için stratejik bir öneme sahip olan zeytin-zeytinyağı sektörüne müzakerelerde öncelik tanınması gerektiği ve Türkiye’den İngiltere’ye zeytinyağı ihracatında gümrük vergisinin sıfırlanmasının hemen hemen bütün ihtiyacını İspanya, İtalya gibi AB ülkelerinden karşılayan ve yıllık ortalama 70 bin ton zeytinyağı ithal eden İngiltere pazarında ülkemizin önemli bir pay edinmesini sağlayacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

KDV indirimi, zeytinyağı tüketimini artırabilir

Davut Er son olarak Türkiye’nin zeytinyağı üretici ülkeler arasından en az zeytinyağı tüketen ülke olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Kişi başı tüketim Yunanistan’da 20 kilogramı geçerken bizde 2 kilogramın altında. Sağlıklı bir yağ olan zeytinyağının Türkiye’de tüketiminin 5 kilograma ulaşması gerektiğine inanıyoruz. 13 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile pek çok gıda ürünüyle birlikte Zeytin ve zeytinyağında da KDV yüzde 1’e indirildi. Bu çerçevede, söz konusu indirimin iç piyasada tüketiciler nezdinde olumlu karşılık bulacağına inanıyoruz.”

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 25 49
3. Adana Demirspor 26 44
4. Başakşehir 25 43
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 28
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15