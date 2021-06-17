Ege Yaş Meyve İhracatçıları Birliği 2021’de gözünü rekora dikti

Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2020 yılında 1 milyar 40 milyon dolar ihracat yaptıklarını ve 2021 yılı için 1 milyar 200 milyon dolar hedef belirlediklerini söyleyerek, “Bu yılın artış ivmesiyle devam edersek 2021 yılını yeni bir rekorla kapatacağız” dedi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek, 3 yıllık görev süresinde yapılan çalışmaları değerlendirdi. Toplantıda Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balık ve Murat Ödül de yer aldı.

İhracat ilk kez 1 milyar doları aştı

Toplantıda konuşan Hayrettin Uçak, 2018 yılında yönetim kurulu olarak göreve başladıklarını ifade ederek, 600’ü aşkın üyeyle beraber ihracatın artırılması için çaba gösterdiklerini söyledi. Uçak, 2017 yılında 739 milyon dolar olan yaş meyve, sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatının 2018 yılında yüzde 12’lik artışla 831 milyona, 2019 yılında yüzde 7’lik artışla 890 milyona çıkardıkları bilgisini vererek, “Nihayet 2020 yılının sonunda yüzde 17’lik artışla 1 milyar 40 milyon dolara yükseldi. Birliğimizin 54 yıllık tarihinde ilk kez 1 milyar dolar barajını üyelerimizle beraber aşmayı başardık. Böylede 2017 yılının sonunda bu yana ihracatımızı 300 milyon dolar artırmış olduk” dedi.

2021’de yeni rekor kırılacak

2021 yılının ilk 5 aylık döneminde ihracattaki artışın devam ettiğini vurgulayan Hayrettin Uçak, “Yüzde 16’lık artışla ihracatımızı 397 milyon dolara taşıdık. 2021 yılı sonu için 1 milyar 200 milyon dolar hedefi koymuştuk. Bu yılın artış ivmesiyle devam edersek 2021 yılını yeni bir rekorla kapatacağız” diye konuştu.

Pestisit projesi

Hayrettin Uçak’ın konuşmasının ardından sözü Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balık aldı. Cengiz Balık, dünyada gıdaya erişme ve gıda güvenliğinin bu dönemde büyük önem kazandığını ve bu kapsamda “Kullandığınız pestisitleri biliyoruz” isimli projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Balık, projeyle birlikte ihracatın yoğun olduğu çekirdeksiz sofralık üzüm, kiraz, nar, şeftali, mandalina, çilek, domates, hıyar ve asma yaprağı ürünlerine yönelik pestisitlerin analizleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Projemize çilek bahçelerinden 1.500 dekar alandan numuneler alarak başladık. Kalıntı değerleri, en büyük ihraç pazarlarımız Avrupa Birliği, Rusya ve kendi vatandaşlarımızın tüketimi için Türkiye’nin limitlerine uyumlu çıktı. Üreticimizin bu başarısı ihracatta da başarıyı getirdi” dedi.

Cengiz Balık, asma yaprağı ile analiz çalışmalarını sonlandırdıklarını ve sonuçların beklediklerin gibi çıktığını ifade ederek, projenin kirazla devam ettiğini ve proje bittiğinde elde edilen verilerle birlikte Türkiye’nin çıkarlarını daha etkili bir şekilde savunacaklarını söyledi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Ödül de birlik olarak yeni üye firmalara mesafe tanımaksızın ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “İzmir dışında bulunan bazı ihracat bölgelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı inspektörleri İzmir’den görevlendiriliyordu, bu ihracatçılar için büyük zaman kaybına yol açıyordu, Tarım ve Orman Bakanlığımızla görüştük, şu anda hemen hemen her ilçedeki firmalarımıza kendi ilçesindeki inspektörler denetime gelmeye başladı ve sorunları çözüldü."