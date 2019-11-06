Ege Seramik sonbahar koleksiyonu görücüye çıktı

Ege Seramik’in İtalya Cersaie Fuarında ilk kez beğeniye sunduğu Autumn Collection 2019 ürün serileri gün yüzüne çıkmaya başladı. 60 yepyeni seriyi içeren koleksiyon ebat, renk, yüzey uygulamaları ve desen çeşitliliği ile adeta görsel bir şölen sunuyor. Dünya seramik sektöründe yükselen küçük ebat ve yüzey aplikasyonu trendlerinin en çarpıcı örneklerini barındıran Autumn Collection ile yaşam alanlarınızı değiştirecek dokunuşları yapmadan önce mutlaka tanışın. Tarzını yaşadığı mekandan başlayarak ortaya koyanların vazgeçilmezi olacak olan bu serilerden en az biri sizin için tasarlandı.

Colombia: Pas efektli tasarımı ve tüm yüzey granilya aplikasyonu ile Colombia, kuşkusuz endüstriyel görünümlü seramik ürünlerin en sıra dışı ve iddialı olanı. 2 renk seçeneği ve 60x60cm ölçüsü ile Colombia endüstriyel görünümü mekanlarınızda yakalamanın en pratik yolu.

Primavera: 20 ayrı mix deseni, Sofistike renk tonları ve eskitilmiş görüntüsü ile Primavera mekanlarınıza sanatsal bir ahenk katıyor. Ayrica Primavera serisi, 20x20cm ölçüsü ile son dönemin yükselmekte olan küçük ebatlı seramik trendinin en iyi çarpıcı örneklerinden.

Mirandela: Pastel renkleri ve rölyefli tasarımı ile Mirandela bu sonbaharın en romantik serisi. 10x30 cm küçük ebatlı ve 11 renk seçenekli seri, duvarlarınızı değiştirmeye geliyor. Mirandela ile bu sonbahar hüzün yok, renk çok.

Navara: Bazalt görünümlü Navara ile tanışın. Metalik granilya uygulaması ile gerçeğine çok yakın bir görünüm yakalayan seri ayrıca 2 renk alternatifine sahip. Mekanlarında volkanik parıltılar görmek isteyenlerin favorisi olacak olan Navara, Autumn Collection 2019’un yeni üyesi.