Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK ETKİNLİKLER İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
100907
ALTIN
274.957
DOLAR
5.7501
STERLİN
7.4116
EURO
6.3759

Ege Seramik sonbahar koleksiyonu görücüye çıktı

Ege Seramik sonbahar koleksiyonu görücüye çıktı

06 Kasım 2019 Çarşamba 12:56
1246 Okunma
Ege Seramik sonbahar koleksiyonu görücüye çıktı

Ege Seramik’in İtalya Cersaie Fuarında ilk kez beğeniye sunduğu Autumn Collection 2019 ürün serileri gün yüzüne çıkmaya başladı.  60 yepyeni seriyi içeren koleksiyon ebat, renk, yüzey uygulamaları ve desen çeşitliliği ile adeta görsel bir şölen sunuyor. Dünya seramik sektöründe yükselen küçük ebat ve yüzey aplikasyonu trendlerinin en çarpıcı örneklerini barındıran Autumn Collection ile yaşam alanlarınızı değiştirecek dokunuşları yapmadan önce mutlaka tanışın. Tarzını yaşadığı mekandan başlayarak ortaya koyanların vazgeçilmezi olacak olan bu serilerden en az biri sizin için tasarlandı.

Colombia: Pas efektli tasarımı ve tüm yüzey granilya aplikasyonu ile Colombia, kuşkusuz endüstriyel görünümlü seramik ürünlerin en sıra dışı ve iddialı olanı. 2 renk seçeneği ve 60x60cm ölçüsü ile Colombia endüstriyel görünümü mekanlarınızda yakalamanın en pratik yolu.

Primavera: 20 ayrı mix deseni, Sofistike renk tonları ve eskitilmiş görüntüsü ile Primavera mekanlarınıza sanatsal bir ahenk katıyor. Ayrica Primavera serisi, 20x20cm ölçüsü ile son dönemin yükselmekte olan küçük ebatlı seramik trendinin en iyi çarpıcı örneklerinden.

Mirandela: Pastel renkleri ve rölyefli tasarımı ile Mirandela bu sonbaharın en romantik serisi. 10x30 cm küçük ebatlı ve 11 renk seçenekli seri, duvarlarınızı değiştirmeye geliyor. Mirandela ile bu sonbahar hüzün yok, renk çok. 

Navara: Bazalt görünümlü Navara ile tanışın. Metalik granilya uygulaması ile gerçeğine çok yakın bir görünüm yakalayan seri ayrıca 2 renk alternatifine sahip. Mekanlarında volkanik parıltılar görmek isteyenlerin favorisi olacak olan Navara, Autumn Collection 2019’un yeni üyesi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KOBİ'ler sınırları sosyal medyayla aşıyor
KOBİ'ler sınırları sosyal medyayla aşıyor
Borusan Holding’in yeni Ceo’su Erkan Kafadar oldu
Borusan Holding’in yeni Ceo’su Erkan Kafadar oldu
Promosyonda yerli üretim artıyor
Promosyonda yerli üretim artıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim