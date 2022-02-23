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Ege Panel’den 36 ülkeye ihracat başarısı

2022 yılına 36 ülkeye ihracat yaparak giren Ege Toros Şirketler Grubu, kendi ürettiği sandviç panellerle birlikte boru, profil başta olmak üzere birçok ürünü ihraç ediyor.

Ekonomi 23.02.2022, 10:51
Ege Panel’den 36 ülkeye ihracat başarısı

2022 yılına 36 ülkeye ihracat yaparak giren Ege Toros Şirketler Grubu, kendi ürettiği sandviç panellerle birlikte boru, profil başta olmak üzere birçok ürünü ihraç ediyor.

1996 yılında Suphi Toros tarafından 100 metrekare bir işletme ile yola çıkan Ege Toros Şirketler Grubu, bugün sektöre yön veren bir oyuncu konumunda yer alıyor. Şirketin Torbalı’da yer alan üretim tesislerindeki 300 metre uzunluğundaki üretim hattı, Orta Doğu ve Avrupa’nın en uzun ve en teknolojik hattı olma özelliğini koruyor. Dakikada 15, yılda ise 6 milyon metrekare üretim kapasitesi ile dünyaya sandviç panel üreten Ege Panel, iki adet trapez hattı ile birlikte dakikada 100 metre trapezin üretimini gerçekleştiriyor.

Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarına ihracat

Şirketler grubunun sandviç panel firması Ege Panel; Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İngiltere, Finlandiya, İsveç, Estonya, Makedonya, Polonya, Norveç, Litvanya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Gürcistan, Irak, Ürdün, Libya, Lübnan, Katar, Mısır, Fas, Cezayir, İsrail, Angola, Nijerya, Fildişi Sahili, Güney Afrika, Meksika, Panama, Şili ve Venezuela’ya sandviç panel satıyor.

"Kargolanabilir ürünleri internetten satıyoruz"

Ege Toros Şirketler Grubu hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Toros, “Torbalı’da ürettiğimiz paneller dünyanın dört bir yanına satılıyor. Üretilen 9 çeşit panel Türkiye ve Avrupa bayilerinde satılıyor. Mesela Almanya bayimiz Berlin’de. Şimdi Yunanistan’dan bayilik talepleri var. Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Sandviç panel dışında distribütörü olduğumuz boru profilleri de ihraç ediyoruz. Demir çelik ürün grubunda büyük bir stokumuz var. Kategorimiz çok geniş. Müşterilerimiz sadece profil alıp gitmiyor. Profil dışında onlarca çeşit ürünlerimiz bulunuyor. İnşaatçılar, ustalar, hobi olarak yapanlar çok talep ediyor. İnsanlar hafta sonları kendi bahçesini kendi çatısını kendileri yapmaya başladı. Ev alışverişleri çok arttı. Demir çelik dükkanı sanayiden gelen bir işletme olduğu için biz bu ticaretimizi internet satışına da çevirdik. Kargolanabilir ürünlerimizi internet üzerinden satıyoruz. 17 farklı ürünü internetten satmaya başladık. Kendimizi sürekli güncelliyoruz. Dijital dünyada da hızlıyız. Ürünlerimizin kullanım videolarını bile sosyal medya hesaplarımıza yüklüyoruz" şeklinde konuştu.

"Yenilikleri seven bir firmayız"

Cihan Toros, şöyle devam etti:

"Çatı panellerimiz var. Bizim ürettiğimiz solar panelin üzerine güneş enerjisi panelleri konuluyor. Günümüze ayak uydurarak yeni yatırımlarımıza yön veriyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızın ardından yatırımlarımıza başlıyoruz. Yenilikleri çok seven bir işletmeyiz. Ürettiğimiz bir paneli konteyner üreticileri kullanıyor. Konteyner üretmiyoruz. Bizim ürettiğimiz panellerle konteyner yapan firmalarımız var. İhracata dolaylı olarak da katkımız oluyor. Biz Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz. İhracatta nakliye fiyatlarına göre karar veriyoruz. İhracatta maksimum kapasite ile üretip yeni ülkelere de girmek istiyoruz. Adımlarımızı dikkatli atıyoruz."

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