Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurullarında 5 fahri konsolos yer alıyor

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurullarında bulunan İsrail, Tayland, İtalya, Kolombiya ve Şili fahri konsolosları, görev yaptıkları ülkeleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasında ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sağlıyor.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurullarında 5 fahri konsolos görev yapıyor. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İsrail’in İzmir Fahri Konsolosluğunu yıllardır başarıyla sürdürürken, Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Celal Umur Tayland’ın İzmir Fahri Konsolosu.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Eli Alharal 2012 yılından beri Türkiye ile Kolombiya arasındaki bağların güçlenmesi için Kolombiya’nın İzmir Fahri Konsolosu olarak görev yaparken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan, İtalya’nın Muğla Fahri Konsolosluğuna 2021 yılında getirildi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Martin Sanford ise Güney Amerika ülkesi Şili’nin İzmir Fahri Konsolosluğunu başarılı bir şekilde sürdürüyor.

Fahri konsolosların görev yaptıkları ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişmesi için mesai harcadıkları bilgisini paylaşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve İsrail’in İzmir Fahri Konsolosu Jak Eskinazi, ihracatçı kimliği olan isimlerin fahri konsolosluk görevleri sırasında iki ülke arasındaki dış ticaretin artması noktasında daha yoğun mesai harcadıklarını dile getirdi.

Eskinazi: “Yabancı yatırımcıları Türkiye’ye çekme çabasına destek oluyoruz”

Türkiye’nin 2021 yılının 220 milyar doların üzerinde bir ihracatla geride bırakacağına işaret eden Eskinazi, “Türkiye’nin, ihracatında yüksek teknolojili ürünlerin payını artırması gerekiyor. Bunun yolu da katma değerli üretim ve ihracattan geçiyor. Yabancı sermayeyle bu anlamda ortaklıklar bu yolculuğumuzu hızlandırır. Fahri konsoloslar olarak, yabancı yatırımcıları Türkiye’ye çekme çabasına destek oluyoruz. Türkiye’nin potansiyelini yansıtma çabası içindeyiz” diye konuştu.

Umur: Asya Pasifik ülkeleri ile ticaretimizde olumlu gelişmeler yaşamayı hedefliyoruz”

2022 senesinde APEC (Asian Pacific Economic Cooperation) dönem başkanlığı Tayland’ın yapacağı bilgisini paylaşan Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı ve Tayland İzmir Fahri Konsolosu Ömer Celal Umur, “Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya ekonomileri büyük bir gelişim gösteriyor. Tayland ile geliştireceğimiz ilişkilerimiz sayesinde tüm Asya Pasifik ülkeleri ile ticaretimizde olumlu gelişmeler yaşamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Pandeminin hafiflemesiyle iş ziyaretleri artacak

Türkiye’nin en büyük dış ticaret partnerlerinden birinin İtalya olduğuna dikkat çeken Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı ve İtalya’nın Muğla Fahri Konsolosu Sinan Kızıltan, İtalya-Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin gelişimine çok büyük önem verdiklerini, özellikle pandemi sürecinin 2022’de hafiflemesi durumunda karşılıklı turizm ve iş insanları ziyaretlerinin katlanarak artması çabası içinde olacaklarını vurguladı.

Kolombiya ile ticaret hacmi arttı

Kolombiya’nın İzmir Fahri Konsolosluğunda 10. yıla giren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Eli Alharal, konsolosluk görevine başlaması sonrasında iki ülke arasındaki ticaret hacminin yükseldiğini, karşılıklı vizelerin kaldırıldığını, Türk Hava Yolları’nın Türkiye - Kolombiya arasında direkt uçuşlara başladığını, bu olumlu gelişmelere katkı vermenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.