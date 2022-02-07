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Ege Denizi’nde iki yıl aradan sonra feribot seferleri yeniden başlıyor

Covid-19 salgını nedeniyle durdurulan Türkiye ile Yunanistan adaları arasındaki feribot seferlerinin iki yıl aradan sonra yeniden başlayacağını duyuran İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, “2022 turizm sezonunda deniz turizminde büyük bir canlanma olacak” dedi.

Ekonomi 07.02.2022, 23:48
Ege Denizi’nde iki yıl aradan sonra feribot seferleri yeniden başlıyor

Covid-19 salgını nedeniyle durdurulan Türkiye ile Yunanistan adaları arasındaki feribot seferlerinin iki yıl aradan sonra yeniden başlayacağını duyuran İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, “2022 turizm sezonunda deniz turizminde büyük bir canlanma olacak” dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada iki yıldır feribot seferlerinin durması nedeniyle Ege’nin iki yakasının adeta duvar olduğunu ve alınan kararla Ege’de deniz turizminin yeniden başlayacağını belirtti. Öztürk, iki ülke arasında deniz turizmi araçlarının yeniden sefere başlaması konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Yunanistan otoritelerinin iki yıl boyunca yoğun bir çaba gösterdiğine dikkat çekti.

“2022 turizm sezonunda deniz turizminde büyük bir canlanma olacak”

Öztürk, açıklamasında şunları ifade etti:

“Geçtiğimiz kasım ayında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Yunanistan Turizm Bakanı Vasilis Kikilyas’ın katılımlarıyla İzmir’de yapılan Türkiye-Yunanistan 9. Turizm Forumu ve 4. Turizm Karma Toplantısı’nda en büyük talebimiz, her iki kıyı arasında yılda 1 milyona yakın yolcu taşıyan feribotlarımızın seferlerine yeniden başlamasıydı. Bu iki yıl boyunca feribotçu üyelerimiz çok zor günler yaşadı. Nihayet beklediğimiz sonucu almış olduk. Özellikle Yunan adalarındaki esnaf, Türk turistlerin yolunu dört gözle bekliyor. Her iki ülke yeniden kurulan bu denizyolundan azami derecede faydalanacaktır. Akdeniz’de kruvaziyer turizminin de hareketlendiği bir dönemde feribotlarımızın, ticari ve özel yatlarımızın seferlere başlaması kararıyla 2022 turizm sezonunda deniz turizminde büyük bir canlanma olacaktır.”

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