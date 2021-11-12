Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin ihracatı 2 milyar doları aştı

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde 2 milyar dolar ihracat barajını geçen tek birlik olan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin yeni hedefi, 2011 yılına ait 2 milyar 445 milyon dolarlık ihracat rekorunu kırmak.

2021 yılının Ocak – Ekim döneminde yüzde 68’lik artışla 1 milyar 837 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını belirten Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, ihracatlarında en büyük dilimi 1 milyar 326 milyon dolarla çeliğin temsil ettiğini, bakır ihracatının 277 milyon dolar, metallerin 154 milyon dolar ve aluminyum ihracatının 79,4 milyon dolar olduğunu dile getirdi.

Pandemi sonrasında dünya genelinde hammadde fiyatlarında yaşanan yükselişin Demir ve demirdışı metaller sektöründe de kendini gösterdiğine dikkati çeken Ertan, “Çelik ihracatımız miktar bazında yüzde 37’lik artışla 965 bin ton’dan, 1 milyon 322 bin ton’a çıkarken, değer bazındaki artış yüzde 79’luk sıçramayla 740 milyon dolardan 1 milyar 326 milyon dolara çıktı. Benzer artışlar bakırda, aluminyumda ve metallerde de görüldü” diye konuştu.

2021 yılı ihracat artış rekoru çelik sektörünün

Demir-çelik sektörünün Türkiye geneli ihracatta Eylül ayında 2 milyar 613 milyon dolarlık tutarla zirvede yer aldığı bilgisini paylaşan Başkan Ertan, Ekim ayında Türkiye genelinde 2 milyar 294 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sektör olduklarını 10 aylık dönemde yüzde 81’lik ihracat artışıyla, ihracat kaydı tutulan 27 ana sektör içerisinde ihracat artış rekortmeni olduklarını sözlerine ekledi.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği üyeleri 2021 yılının 10 aylık döneminde 175 ülkeye ihracat yaparken, ilk sırada 202 milyon 105 bin dolarlık tutarla Almanya yer aldı. 2020 yılında 42,7 milyon dolarlık ihracatla 6. sırada yer alan İngiltere, 2021 yılında yüzde 188’lik ihracat artışıyla 123,4 milyon dolarlık Türk çeliği aldı ve ikinci sıraya yerleşti. Listenin üçüncü sırasında ise; 104,7 milyon dolarlık taleple Yemen yer aldı. Ege’den demir ve demirdışı metaller ihracatında en çarpıcı artışsa Hong Kong’a oldu. Hong Kong’a ihracat yüzde 6633’lük artışla 980 bin dolardan, 66 milyon dolara fırladı.