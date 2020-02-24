Ege'de ihracatın yıldızları ödüllerini alıyor

Türkiye’ye 2019 yılında 13 milyar 302 milyon dolar döviz kazandıran Ege İhracatçı Birlikleri, bu ihracata büyük katkı sağlayan 56 üyesini ödüllendirecek.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin gelenekselleşen “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni” 24 Şubat 2020 Pazartesi günü İzmir Swissotel’de yapılacak.

İhracat şampiyonları ödüllerini İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve birlik başkanlarının elinden alacak.

EİB “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde sektörlerinde ilk üçte yer alan firmaların yanı sıra Ege Bölgesi’nde en fazla ihracat yapan birinci firma ve Ege Bölgesi’nde en fazla ihracat yapan dış ticaret sermaye şirketi de zirvedeki yerini alacak.

Tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyoruz

Ege İhracatçı Birlikleri’nden 2019 yılında ihracat yapan binlerce ihracatçı firma olduğuna değinen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, temsili olarak EİB’nin 2019 yılında gerçekleştirdiği 13,3 milyar dolar ihracatının yaklaşık yüzde 40’ını gerçekleştiren 56 firmayı ödüllendirdiklerini, ihracata bir dolar bile katkı sağlayan tüm ihracatçılara teşekkür ettiklerini kaydetti.

Türkiye’nin 2019 yılındaki 180,5 milyar dolar ihracatına Ege Bölgesi’nden 22,5 milyar dolar katkı sağlamanın gururunu yaşadıklarını anlatan Eskinazi, “Türkiye’ye ihracatı öğreten Ege Bölgesi’nin ihracatının ithalatını karşılama oranı 2019 yılında yüzde 161 oldu. Bize böylesine gurur yaşatan ihracatçılarımızı motive etmek ve 2020 yılında Türkiye’ye daha fazla döviz kazandırmaları için çaba gösteriyoruz. İhracatçılarımızın Türk ekonomisine, istihdamına, büyümesine verdiği katkının kamuoyunda daha net bir şekilde anlaşılmasını sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.