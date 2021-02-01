Ege Bölgesi 2020 yılında 25 milyar 259 milyon dolar ihracata imza attı

Türkiye’de ihracatın başladığı yer olan Ege Bölgesi, 2020 yılında gümrük müdürlükleri verilerine göre; 25 milyar 259 milyon dolar ihracat yaparken, ithalatı 18 milyar 210 milyon dolarda kaldı.

Ege İhracatçı Birlikleri'nde yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2020 yılı Genel Ticaret Sistemine (GTS) göre Ege Bölgesi’ndeki gümrük müdürlüklerinden yapılan ihracat ve ithalat istatistiklerinden yapılan derlemeye göre Ege Bölgesi’nin 2020 yılı dış ticaret hacmi 43 milyar 469 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aliağa Gümrük Müdürlüğü'nden gerçekleştirilen ihracat 12 milyar 645 milyon dolar olurken, İzmir Gümrük Müdürlüğü 7 milyar 763 milyon dolar ihracatı kayda aldı. Ege Serbest Bölge Müdürlüğü ise; 1 milyar 791 milyon dolarlık ihracatla zirvenin üçüncü sırasında yer aldı.

TÜİK verilerine göre; Ege Bölgesi illerinin ihracat rakamı 21 milyar 474 milyon dolar, ithalatı ise; 13 milyar 633 milyon dolar oldu.

Ege Bölgesi’nde bulunan gümrük müdürlüklerinin verilerine göre Ege Bölgesi’nin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 139 olurken, Ege Bölgesi illerinin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 158’e ulaştı.

Ege Bölgesi'ndeki tüm iller dış ticaret fazlası verdi

İzmir, Manisa, Denizli, Aydın, Balıkesir, Muğla, Afyon, Uşak ve Kütahya illerinin hepsi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da dış ticaret fazlası vermeyi başardı.

İzmir, iki serbest bölgesiyle Türkiye’de en çok ihracat yapan ikinci il oldu

İzmir, 2020 yılında gerçekleştirdiği 11 milyar 597 milyon dolarlık ihracatla İstanbul’un ardından en fazla ihracat yapan ikinci il oldu. İzmir’in 2020 yılındaki ithalat rakamı ise; 8 milyar 465 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İzmir’in dış ticaret hacmi 20 milyar 62 milyon dolar olurken, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 137 oldu.

İzmir’de bulunan iki serbest bölge İzmir’i ihracat sıralamasında ikinci sıraya taşıdı. Özel Ticaret Sistemine göre İzmir’in 2020 yılı ihracatı 9 milyar 534 milyon dolar olurken, serbest bölgeler ve gümrük antrepolarının ihracat rakamlarının dahil edildiği Genel Ticaret Sistemine göre İzmir’in ihracatı 11 milyar 597 milyon dolara çıktı.

İzmir, ÖTS’ye göre; Türkiye’de en fazla ihracat yapan dördüncü ilk konumundayken, GTS’ye göre en çok ihracat yapan ikinci il konumuna yükseliyor. İzmir, iki serbest bölgesinin itici gücüyle listede iki basamak birden yükselerek Bursa ve Kocaeli’nin üstüne çıkıyor. İki serbest bölgeden 2020 yılında 2 milyar 10 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Manisa 2020 yılında 4 milyar 180 milyon dolar ihracat yaparken, ithalatı 2 milyar 431 milyon dolar oldu. Manisa'nın 2020 yılındaki dış ticaret hacmi 6 milyar 611 milyon dolar oldu.

Denizli, 1 milyar 455 milyon dolarlık ithalata karşılık 2 milyar 867 milyon dolar ihracata imza attı. Denizli'nin dış ticaret hacmi ise; 4 milyar 322 milyon dolara ulaştı. Denizli'nin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 197 olarak kayıtlara geçti.

Aydın 768 milyon dolar ihracat yaparken, ithalatının 204 milyon dolar olduğu görüldü. Aydın her 100 dolarlık ithalata karşılık 376 dolar ihracat yapma başarısı gösterirken, 972 milyon 800 bin dolar dış ticaret hacmine sahip oldu.

Balıkesir'in dış ticaret hacmi 1 milyar doları aşarak 1 milyar 5 milyon dolar olurken, ihracatı 604 milyon dolar, ithalatı 401 milyon dolar şeklinde gerçekleşti.

Su ürünleri sektörünün ihracat lideri olduğu Muğla, 609 milyon dolarlık ihracata imza atarken, ithalatı 280 milyon dolarda kaldı. 890 milyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaşan Muğla'nın ihracatının ithalatını karşılama oranı ise; yüzde 293 oldu.

Mermerin başkenti Afyonkarahisar 2020 yılını 371 milyon dolarlık ihracat geliriyle kapattı. İthalatı 83,5 milyon dolarla sınırlı kalan Afyon, her 100 dolarlık ithalata karşılık 447 dolar ihracat yaparak ihracatın ithalatı karşılama oranında Ege Bölgesi'nin rekortmeni oldu.

Halı ve battaniye ihracatının merkezi Uşak 2020 yılında 241,7 milyon dolarlık ihracat, 180,4 milyon dolarlık ithalat performansı gösterdi. Uşak'ın dış ticaret hacmi 422 milyon dolar olurken, ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 134 olarak kayıtlara geçti.

Seramik ve porselen üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden Kütahya 2020 yılını 234,6 milyon dolar ihracat, 131 milyon dolar ithalatla uğurladı. Kütahya'nın dış ticaret hacmi 365,7 milyon dolar olurken, her 100 dolar ithalata karşılık 179 dolar ihracat yaptı.

Eskinazi: Ege Bölgesi ihracatçı kimliğini gösterdi

İzmir'in Türkiye'ye ihracatı öğrettiğine işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir'in liderlik yaptığı Ege Bölgesi'nin ihracatçı kimliğini 2020 yılında da gösteren bir performans ortaya koyduğunu dile getirdi.

Ege Bölgesi'nin, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ilk 1000 ihracatçı listesinde 160 firma ile temsil edildiğini hatırlatan Eskinazi, "İzmir'de yer alan iki serbest bölgemizde yapılan katma değerli üretim ve ihracat İzmir'i Türkiye'de ikinci sıraya taşıdı. İzmir'in serbest şehir olması daha çok katma değerli yatırımı İzmir'e getirecek, İzmir'in ihracat çıtası daha yukarı taşınabilecek " şeklinde konuştu.

Ege Bölgesi Gümrük Müdürlükleri 2020 Yılı İhracat İthalat Tablosu

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 2020 İTHALATI (USD BİN) 2020 İHRACATI (USD BİN) 2020 DIŞ TİCARET HACMİ (USD BİN) Dalaman Havalimanı Güm. Md. 2 517 21 695 24 212 Fethiye Güm. Md. 57 270 71 374 128 645 Bodrum Güm. Md. 57 652 2 722 60 374 Milas Havalimanı Güm. Md. 111 940 526 269 638 208 Marmaris Güm. Md. 31 655 9 256 40 911 Ayvalık Güm. Md. 605 2 669 3 274 Kütahya Güm. Müd. 32 554 57 383 89 937 İzmir Güm. Md. 6 554 932 7 763 916 14 318 847 İzmir Yolcu Salonu Güm. Md. 248 2 009 2 257 Adnan Menderes Güm. Md. 411 636 291 942 703 579 Dikili Güm. Md. 13 042 53 445 66 487 Çeşme Güm. Md. 12 190 5 617 17 807 Manisa Güm. Md. 602 234 767 211 1 369 445 Kuşadası Güm. Md. 4 267 167 4 434 Aliağa Güm. Md. 8 544 508 12 645 028 21 189 537 Denizli Güm. Md. 423 918 580 892 1 004 810 Ege Serbest Bölge Güm. Md. 1 108 015 1 791 639 2 899 654 Uşak Güm. Md. 14 317 18 167 32 484 Afyonkarahisar Güm. Md. 4 171 46 847 51 018 İzmir Serbest Bölge Güm. Md. 219 926 218 635 438 561 İzmir Tır Güm. Md. 2 532 252 083 254 615 Aydın Güm. Md. 782 130 481 131 263 TOPLAM 18 210 911 25 259 448 43 470 359