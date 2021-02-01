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Ege Bölgesi 2020 yılında 25 milyar 259 milyon dolar ihracata imza attı

Ege Bölgesi’nin dış ticaret hacmi 2020 yılında 43,4 milyar dolar oldu Ege Bölgesi 2020 yılında 25 milyar 259 milyon dolar ihracata imza attı İzmir en çok ihracat yapan ikinci il oldu İzmir’in dış ticaret hacmi 20 milyar doları aştı İzmir’deki serbest bölgeler İzmir’i ihracat liginde ikinci sıraya taşıdı

Ekonomi 01.02.2021, 09:31
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Ege Bölgesi 2020 yılında 25 milyar 259 milyon dolar ihracata imza attı

Türkiye’de ihracatın başladığı yer olan Ege Bölgesi, 2020 yılında gümrük müdürlükleri verilerine göre; 25 milyar 259 milyon dolar ihracat yaparken, ithalatı 18 milyar 210 milyon dolarda kaldı.

Ege İhracatçı Birlikleri'nde yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2020 yılı Genel Ticaret Sistemine (GTS) göre Ege Bölgesi’ndeki gümrük müdürlüklerinden yapılan ihracat ve ithalat istatistiklerinden yapılan derlemeye göre Ege Bölgesi’nin 2020 yılı dış ticaret hacmi 43 milyar 469 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aliağa Gümrük Müdürlüğü'nden gerçekleştirilen ihracat 12 milyar 645 milyon dolar olurken, İzmir Gümrük Müdürlüğü 7 milyar 763 milyon dolar ihracatı kayda aldı. Ege Serbest Bölge Müdürlüğü ise; 1 milyar 791 milyon dolarlık ihracatla zirvenin üçüncü sırasında yer aldı.

TÜİK verilerine göre; Ege Bölgesi illerinin ihracat rakamı 21 milyar 474 milyon dolar, ithalatı ise; 13 milyar 633 milyon dolar oldu.

Ege Bölgesi’nde bulunan gümrük müdürlüklerinin verilerine göre Ege Bölgesi’nin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 139 olurken, Ege Bölgesi illerinin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 158’e ulaştı.

Ege Bölgesi'ndeki tüm iller dış ticaret fazlası verdi

İzmir, Manisa, Denizli, Aydın, Balıkesir, Muğla, Afyon, Uşak ve Kütahya illerinin hepsi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da dış ticaret fazlası vermeyi başardı.

İzmir, iki serbest bölgesiyle Türkiye’de en çok ihracat yapan ikinci il oldu 

İzmir, 2020 yılında gerçekleştirdiği 11 milyar 597 milyon dolarlık ihracatla İstanbul’un ardından en fazla ihracat yapan ikinci il oldu. İzmir’in 2020 yılındaki ithalat rakamı ise; 8 milyar 465 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İzmir’in dış ticaret hacmi 20 milyar 62 milyon dolar olurken, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 137 oldu.

İzmir’de bulunan iki serbest bölge İzmir’i ihracat sıralamasında ikinci sıraya taşıdı. Özel Ticaret Sistemine göre İzmir’in 2020 yılı ihracatı 9 milyar 534 milyon dolar olurken, serbest bölgeler ve gümrük antrepolarının ihracat rakamlarının dahil edildiği Genel Ticaret Sistemine göre İzmir’in ihracatı 11 milyar 597 milyon dolara çıktı.

İzmir, ÖTS’ye göre;  Türkiye’de en fazla ihracat yapan dördüncü ilk konumundayken, GTS’ye göre en çok ihracat yapan ikinci il konumuna yükseliyor. İzmir, iki serbest bölgesinin itici gücüyle listede iki basamak birden yükselerek Bursa ve Kocaeli’nin üstüne çıkıyor. İki serbest bölgeden 2020 yılında 2 milyar 10 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Manisa 2020 yılında 4 milyar 180 milyon dolar ihracat yaparken, ithalatı 2 milyar 431 milyon dolar oldu. Manisa'nın 2020 yılındaki dış ticaret hacmi 6 milyar 611 milyon dolar oldu.

Denizli, 1 milyar 455 milyon dolarlık ithalata karşılık 2 milyar 867 milyon dolar ihracata imza attı. Denizli'nin dış ticaret hacmi ise; 4 milyar 322 milyon dolara ulaştı. Denizli'nin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 197 olarak kayıtlara geçti.

Aydın 768 milyon dolar ihracat yaparken, ithalatının 204 milyon dolar olduğu görüldü. Aydın her 100 dolarlık ithalata karşılık 376 dolar ihracat yapma başarısı gösterirken, 972 milyon 800 bin dolar dış ticaret hacmine sahip oldu.

Balıkesir'in dış ticaret hacmi 1 milyar doları aşarak 1 milyar 5 milyon dolar olurken, ihracatı 604 milyon dolar, ithalatı 401 milyon dolar şeklinde gerçekleşti.

Su ürünleri sektörünün ihracat lideri olduğu Muğla, 609 milyon dolarlık ihracata imza atarken, ithalatı 280 milyon dolarda kaldı. 890 milyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaşan Muğla'nın ihracatının ithalatını karşılama oranı ise; yüzde 293 oldu.

Mermerin başkenti Afyonkarahisar 2020 yılını 371 milyon dolarlık ihracat geliriyle kapattı. İthalatı 83,5 milyon dolarla sınırlı kalan Afyon, her 100 dolarlık ithalata karşılık 447 dolar ihracat yaparak ihracatın ithalatı karşılama oranında Ege Bölgesi'nin rekortmeni oldu.

Halı ve battaniye ihracatının merkezi Uşak 2020 yılında 241,7 milyon dolarlık ihracat, 180,4 milyon dolarlık ithalat performansı gösterdi. Uşak'ın dış ticaret hacmi 422 milyon dolar olurken, ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 134 olarak kayıtlara geçti.

Seramik ve porselen üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden Kütahya 2020 yılını 234,6 milyon dolar ihracat, 131 milyon dolar ithalatla uğurladı. Kütahya'nın dış ticaret hacmi 365,7 milyon dolar olurken, her 100 dolar ithalata karşılık 179 dolar ihracat yaptı.

Eskinazi: Ege Bölgesi ihracatçı kimliğini gösterdi

İzmir'in Türkiye'ye ihracatı öğrettiğine işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir'in liderlik yaptığı Ege Bölgesi'nin ihracatçı kimliğini 2020 yılında da gösteren bir performans ortaya koyduğunu dile getirdi.

Ege Bölgesi'nin, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ilk 1000 ihracatçı listesinde 160 firma ile temsil edildiğini hatırlatan Eskinazi, "İzmir'de yer alan iki serbest bölgemizde yapılan katma değerli üretim ve ihracat İzmir'i Türkiye'de ikinci sıraya taşıdı. İzmir'in serbest şehir olması daha çok katma değerli yatırımı İzmir'e getirecek, İzmir'in ihracat çıtası daha yukarı taşınabilecek " şeklinde konuştu.

Ege Bölgesi Gümrük Müdürlükleri 2020 Yılı İhracat İthalat Tablosu

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

2020 İTHALATI 

(USD BİN)

2020 İHRACATI 

(USD BİN)

2020 DIŞ TİCARET HACMİ 

(USD BİN)

Dalaman Havalimanı Güm. Md.

2 517

21 695

24 212

Fethiye Güm. Md.

57 270

71 374

128 645

Bodrum Güm. Md.

57 652

2 722

60 374

Milas Havalimanı Güm. Md.

111 940

526 269

638 208

Marmaris Güm. Md.

31 655

9 256

40 911

Ayvalık Güm. Md.

605

2 669

3 274

Kütahya Güm. Müd.

32 554

57 383

89 937

İzmir Güm. Md.

6 554 932

7 763 916

14 318 847

İzmir Yolcu Salonu Güm. Md.

248

2 009

2 257

Adnan Menderes Güm. Md.

411 636

291 942

703 579

Dikili Güm. Md.

13 042

53 445

66 487

Çeşme Güm. Md.

12 190

5 617

17 807

Manisa Güm. Md.

602 234

767 211

1 369 445

Kuşadası Güm. Md.

4 267

167

4 434

Aliağa Güm. Md.

8 544 508

12 645 028

21 189 537

Denizli Güm. Md.

423 918

580 892

1 004 810

Ege Serbest Bölge Güm. Md.

1 108 015

1 791 639

2 899 654

Uşak Güm. Md.

14 317

18 167

32 484

Afyonkarahisar Güm. Md.

4 171

46 847

51 018

İzmir Serbest Bölge Güm. Md.

219 926

218 635

438 561

İzmir Tır Güm. Md.

2 532

252 083

254 615

Aydın Güm. Md.

782

130 481

131 263

TOPLAM

18 210 911

25 259 448

43 470 359

EGE BÖLGESİ İLLERİ İHRACAT İTHALAT RAKAMLARI 

İL ADI

2020 YILI İHRACATI (USD BİN) 

2020 YILI İTHALATI (USD BİN) 

DIŞ TİCARET HACMİ (USD BİN) 

Afyonkarahisar

371 168

83 582

454 749

Aydın

768 721

204 079

972 800

Balıkesir

604 141

401 467

1 005 608

Denizli

2 867 416

1 455 156

4 322 571

İzmir

11 597 422

8 465 301

20 062 723

Kütahya

234 645

131 104

365 750

Manisa

4 180 001

2 431 589

6 611 589

Muğla

609 306

280 502

889 808

Uşak

241 701

180 424

422 126

TOPLAM

21 474 521

13 633 204

35 107 725
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