banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması
İstanbul'da ilçe ilçe kar kalınlığı açıklandı
İstanbul'da ilçe ilçe kar kalınlığı açıklandı
Özel İletişim Vergisine zam...
Özel İletişim Vergisine zam...
EFT yapacaklar dikkat!
EFT yapacaklar dikkat!

EFT yapacaklar dikkat!

İnternet bankacılığı aracılığıyla EFT yapılırken ‘ödeme türünü’ seçimi isteniyor. Son dönemde ise bin lira altı transfer yapacaksanız ‘diğer ödemeleri’ tıklayarak işlem yapılamıyor. İşte detayları

Ekonomi 16.02.2021, 11:53
7
EFT yapacaklar dikkat!

Her gün milyonlarca kişi internet bankacılığında işlem yapıyor. İnternet bankacılığı aracılığıyla EFT işlemi yapılırken vatandaştan ‘ödeme türünü’ seçmesi isteniyor. Son dönemde ise EFT işlemlerinde bir farklılık göze çarptı. Eğer bin lira altı transfer yapacaksanız ‘diğer ödemeleri’ tıklayarak işlem yapamıyorsunuz. İşte Ahmet Karabıyık'ın konuyla ilgili Hürriyet'te yer alan yazısı...

Nedeni malum... İşyeri kirası ödemelerinin bankadan yapılması zorunlu. Konut kira ödemeleri de 500 lirayı aşıyorsa yine bankadan yapılması gerekiyor. Dolayısıyla internet bankacılığından kira ödemesi yapılırken, ‘konut kirası’ veya ‘işyeri kirası’ seçeneğinin seçilmesi isteniyor. Kira ödemesi değilse seçenekler arasından ‘diğer ödemeler’ seçilebiliyordu.

‘Seçilebiliyordu’ diyorum çünkü artık seçilemiyor. Enteresan olan bin lira üstü herhangi bir para transferi yapacaksanız ‘diğer ödemeleri’ seçebiliyorsunuz. Eğer bin lira altı transfer yapacaksanız ‘diğer ödemeleri’ tıklayarak işlem yapamıyorsunuz.

Bu kez konunun Maliye ile ilgisi yok belli ki. Çünkü Maliye’den kaynaklı olsa bin lira altı için değil, “bin lira üstü için ’diğer ödemeler’ seçilemez” kuralı getirilirdi. Maliye düşük tutarlı işlemler yerine büyük tutarlı işlemleri öncelikle kontrol altına almak ister.

ENGELE TAKILDIM

Geçenlerde bin lira altı bir EFT yapacakken aynı engele ben de takıldım. ‘Diğer ödemeler’ seçeneğiyle EFT işlemini sonuçlandıramadım. 600 liralık EFT işlemini ‘bireysel ödeme’ seçeneğini seçerek ancak sonuçlandırabildim. Neden ‘diğer ödemeler’ seçeneğini seçemediğimi bankanın müşteri temsilcisine telefonda sordum. Cevaben: “FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) olarak isimlendirilen yeni ödeme sisteminden kaynaklı” denildi. FAST sistemi; IBAN numarası olmadan da, alıcının kimlik numarasıyla, telefon numarasıyla ve 24 saat boyunca EFT imkanı sağlayan yeni bir uygulama...

ENDİŞE OLUŞTURUYOR

Ama ben bin lira altı işlem için ‘diğer ödemeler’ seçilememesi ile FAST sistemi arasında bir bağ kuramadığımdan sorumu tekrarladım, yazılı olarak bana döneceklerini söylediler. Dönüldü de; ancak aynı cevap geldi yine. “FAST sistemde ‘diğer ödemeler seçeneği seçilememektedir” denildi. Dolayısıyla yazılı gelen cevap da “Bin lira altı EFT işlemleri için neden ‘diğer ödemeler’ sekmesinin seçilemediğini, bin lira üstü işlemlerde ise ‘diğer ödemeler’ sekmesinin seçilebildiğini açıklamıyor. Tereddütler giderilmediği için; ‘konunun müşterilerden alınan EFT masraflarıyla ilgisi var mı?’ endişesi de oluşturuyor ister istemez.

AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMALI

Daha önceden; günün kısıtlı saatlerinde EFT işlemi yapılabiliyorken, FAST sistemiyle 7 gün 24 saat boyunca EFT işleminin yapılabiliyor olması, para transferinin anlık olarak diğer hesaba geçmesi, işletmeler için de vatandaşlar için de kolaylıklar sağlayacaktır. Ancak bin lira altı işlemler için ‘diğer ödemeleri seçemezsiniz’ uyarısıyla karşılaşan vatandaşlar, milyonlarca işlem için de ‘neden seçemiyoruz’ şeklinde sorusunu bankalara iletecektir. ‘Sık sorulan sorular’ arasına dahil olmadan bu sorunun bankalar tarafından açıklığa kavuşturulması gerektiğini bir kez daha dile getirelim. Bankalar işlem yapan müşterilerine yeni getirdikleri uygulamaların-zorunlulukların nedenini somut olarak açıklamalı... Tereddütlerin giderilmesi para transferinin göndericisi için de, alıcısı için de, bankacılık sisteminin tüm tarafları için de yararlı olacaktır.

Yorumlar (0)
banner422
hafif kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 22 27
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16