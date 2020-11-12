EFT saatleri değişecek mi? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni bir ödeme sistemi olan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) hakkında detayları duyurdu. Yeni düzenleme ile havale ve EFT arasındaki farkların kaldırılması planlanıyor. FAST uygulamasının kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılması planlanıyor. Peki, EFT saatleri değişiyor mu? Havale EFT arasındaki fark kalkıyor mu? Yeni ödeme sistemi FAST nedir? İşte merak edilenler...

EFT SAATLERİ DEĞİŞİYOR MU?

FAST sistemi ile havale ve EFT arasındaki fark ortadan kalkıyor. EFT'de saat 17.00 sınırı ortadan kalkacak ve vatandaşlar 7/24 para transferi yapabilecek. FAST sisteminin 18 Aralık 2020 tarihinden itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınması ve kademeli bir şekilde kullanıma açılması planlanıyor.

YENİ ÖDEME SİSTEMİ FAST NEDİR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

TCMB'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşların, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceği vurgulandı.

FAST Sisteminin, 18 Aralık'tan itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınmasının ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, "Sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması hedeflenmektedir." denildi.