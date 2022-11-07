’Efsane Kasım’ın ilk 6 gününde 7,5 milyon ürün satıldı

E-ticaret platformu Hepsiburada, Efsane Kasım dönemine hızlı başladı. Kasım’ın ilk 6 gününde müşteri sayısı yaklaşık 2, sipariş ise 2,5 katına çıktı. Ziyaretçi sayısı 110 milyonun, satılan ürün 7,5 milyonun üzerine çıktı. Satışların önemli bölümünü pazar yeri işletmeleri ve KOBİ’ler gerçekleştirdi.

Hepsiburada’nın ‘Efsane Kasım’ı, müşterilerin yoğun ilgisiyle başladı. Türkiye’nin binlerce markasının katılımıyla 1-6 Kasım arasında ‘Efsane Marka Günleri’ ile başlayan Efsane Kasım’ın ilk 6 gününde satış rekorları kırıldı.

Toplam sipariş 2,5 katına yükseldi, 7,5 milyonun üzerinde ürün teslim edildi

Yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada platformu üzerinden ilk 6 günde verilen toplam sipariş sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2,5 kat arttı, 7,5 milyonun üzerinde ürün satıldı. Efsane Kasım’ın avantajlarını kullanan müşteri sayısı geçen senenin yaklaşık 2 katına çıkarken Kasım ayının ilk 6 gününde e-ticaret platformunun ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı günlerine kıyasla yüzde 70 artışla 110 milyonun üzerine çıktı. Ayrıca e-ticaret platformunun mobil uygulaması, 1, 3 ve 4 Kasım tarihlerinde AppStore’da en çok indirilen uygulama oldu, 1-6 Kasım tarihleri arasında Google Play Store’da ise en çok indirilen ilk üç uygulama arasında yer aldı.

En fazla alışveriş 20.00 - 23.00 saatleri arasında

İstanbul, Ankara, İzmir’in ardından Efsane Kasım’a yoğun ilgi gösteren şehirler Bursa, Kocaeli, Antalya ve Konya olurken, Hepsiburada müşterileri alışveriş için en çok akşam 20 ile 23 saatleri arasını tercih etti.

En çok satılan ürünler deterjan ve tuvalet kâğıdı; ev aletlerinde lider Airfryer

Müşteriler Efsane Kasım’ın ilk 6 gününde en çok temel tüketim, gıda, giyim, elektrikli ev aletleri, züccaciye ve sağlık-güzellik kategorilerine ilgi gösterdi.

Hepsiburada platformu üzerinden ilk altı günde en çok sipariş verilen ürünler ise çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı tableti, tuvalet kâğıdı, ev giyim/iç çamaşırı, kakaolu fındık kreması, nano jel yastık ve bebek bezi oldu. Elektrikli ev aletleri kategorisinin en çok satan ürünü ise Airfryer oldu.

Kasımda alıp şubatta taksitle ödemeye yoğun ilgi

Bu Kasım’da ‘Akıllı Alışveriş Platformu’ olarak konumlanan e-ticaret platformunun, aile bütçelerini en çok rahatlatan ‘Şimdi Al Şubatta Taksitle Öde’ teklifine müşteriler yoğun ilgi gösterdi. Hepsiburada müşterileri kampanyaya uygun kartlarla yaptıkları alışverişlerinin yüzde 50’sinde ihtiyaçlarını ertelemeden, ödemelerini erteleyerek alışverişlerini tamamlarken her 3 alışverişten 1’ini Şubat sonrasında taksitlendirme imkânı kullanarak gerçekleştirdiler.

Efsane Kasım ekonomiye de hareket getirdi

E-ticaret platformunun yüz binlerce KOBİ ve satıcı da e-ticarete artan talebin etkisiyle ilk 6 günde rekor satış ve ciro hacimlerine ulaştı. E-ticaret platformu üzerinden yapılan satışların önemli bölümü pazar yeri üyesi işletme ve KOBİ’ler tarafından yapıldı.

E-ticaret platformunun Efsane Kasım’ı 7-11 Kasım ve 21-25 Kasım tarihleri arasında indirimli fiyat ve kampanyalarla devam edecek.