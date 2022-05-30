Efes grubu biralara zam geldi!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre içkide ÖTV tutarı yüzde 25, sigarada ise yüzde 10 artırıldı. Böylece yıl başından bu yana alkolün vergisi yüzde 84.2, sigaranın vergisi yüzde 61 yükseldi.

ÖTV zammının ardından Türkiye Tekel Bayileri Platformu Kurucusu Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden güncel bira fiyatları listesini yayınladı.

50’lik Efes şişe biranın fiyatı 27,50 TL, kutu biranın fiyatı ise 28,00 TL oldu.