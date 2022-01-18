Edremit Ticaret Odası’ndan üyelerine “Balıkesir kahvaltısı” çağrısı

Balıkesir Valiliği öncülüğünde başlatılan ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından desteklenen “Balıkesir Gastronomi Turizminin Geliştirilmesi Programı” sürüyor.

Balıkesir ticaret odaları ve borsalarının üyeleri kahvaltıda buluştu. “Balıkesir kahvaltısı konsepti”nin tanıtımına Edremit Ticaret Odası da üyeleri ile birlikte katıldı. GMKA’nın ev sahipliğinde Balıkesir’de GMKA Turizm Destinasyon Yönetimi Birim Başkanı Candan Şahin, “Balıkesir Gastronomi Turizminin Geliştirilmesi Programının amacını, Balıkesir’in uluslararası alanda “gastronomi şehri” olma hedefini başarıya ulaştırmak olduğunu, Balıkesir’in zengin damak tatlarını dünya ile buluşturmayı başaracağımızı” söyledi.

Balıkesir’in ulusal alanda “Gastronomi Şehri” ilan edildiğini ve “Balıkesir Marka Şehir” çalışmasıyla Türkiye’yi doyuran şehir Balıkesir’de kurumlar arası işbirliği ve başarılı sonuçlar elde edildiğini beyan etti. Şahin sunumun devamında, “Şehir kimliğini korumak, kırsal ve yerel lezzetlerin değerlendirilerek bir ürüne dönüşmesi, sadık müşteri kitlesi profiline sahip gastronomi teması ile turizmin ilimizde on iki aya yayılması ve en önemli unsur olarak konseptin ilimizdeki işletmeler tarafından benimsenerek hayata geçirilmesi projenin nihai amaçlarındandır” dedi.

Ulusalda Gastronomi Şehri ilan edilen Balıkesir’in UNESCO Şehirler Ağı’na da ilerleyen süreçte dahil olması bekleniyor.

Edremit Ticaret Odası’nda yapılan açıklamada “Balıkesir Kahvaltısı Konsepti” lansmanı konusunda yaptığımız duyurumuzdan haberi olmayan gastronomi alanında faaliyet gösteren ve aşağıdaki kriterlere sahip üyelerimizin Edremit Ticaret Odası info@edremit-to.org.tr e-posta adresine işletmeleri hakkında bilgi vermesi önemlidir. Bu kapsamda, üyelerimiz arasında: Balıkesir Kahvaltısı Konseptinde yer alan ürünleri sunabilecek kapasiteye ve mutfağa, Yüksek kalitede hizmet ve servis kalitesine sahip, ambiyansı uygun olan konaklama, yeme-içme sektörlerindeki işletmelerimizin desteklerinizi bekliyoruz." denildi.