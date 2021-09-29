Edremit Körfezinde erken hasat zeytinyağlarındaki yüksek kalite sevindirdi

Edremit Körfezinde zeytinde erken hasada başlanırken, çıkan zeytinyağlarında kalitenin çok yüksek olması üreticileri sevindirdi.

Yaklaşık 13 milyon zeytin ağacı ile Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden olan Balıkesir’in Edremit Körfezinde zeytin hasadına başlandı. Burhaniye, Edremit, Havran, Gömeç ve Ayvalık ilçelerini içine alan bölgede erken hasat zeytinlerin işlenmesine başlanırken, yağda kalitenin çok yüksek olduğu açıklandı. Gömeç’in Karaağaç Mahallesindeki Özem zeytinyağı fabrikasında da zeytin sıkımına başlandı. Yağda kalitenin yüksek olduğunu anlatan işletmeci ve tadım uzmanı Mehmet Özgü Manisalı, “2020-2021 zeytin hasadımız başladı. Edremit Körfezinde zeytinyağları çıkarılmaya başlandı. Bu sene hem iyi bir rekolte hem de çok kaliteli zeytinyağları gelecek. Çünkü, zeytinlerin içindeki zararlılar da çok az. Güzel zeytinyağları çıkacak bu sene. Edremit Körfezi zeytinyağları dünyanın en kaliteli zeytinyağlarındandır. Erken hasat başladı. Zeytinyağında asit dereceleri de şu anda çok düşük çıktı. Hem tat, hem de lezzet açısından çok güzel zeytinyağları çıkıyor. Bütün zeytincilere hayırlı olsun” dedi.

Gıda mühendisi Kazım Karabıyık da, “Yeni üretilen zeytinyağlarımızda kalite çok yüksek. Fakat, bunları uzun süre aynı kalitede tüketebilmek için muhafaza şartlarına çok dikkat etmeliyiz. Renkli şişelerde, ışık ve ısı almayan yerlerde saklamalıyız. Bu şekilde sakladığımız zaman zeytinyağını aynı kalitede çok daha uzun süre tüketebiliriz” dedi.