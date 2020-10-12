Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini Tescili Avrupa yolunda

Balıkesir’in Edremit ilçesi ile özdeşleşen “Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini“ ibareli coğrafi işaret menşe adı ve “Edremit Zeytinyağı” coğrafi işaret menşe adı Edremit Ticaret Odası tarafından ülkemizde koruma altına alınmıştı. Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini ibareli coğrafi işaretin Avrupa Birliği Komisyonu’na başvurusunun yapıldığı ve tescil için sürecin devam ettiğini belirtirten Semerci “Ülke olarak özümüze geri dönmek, yöresel ve geleneksel ürünlerine her zamankinden daha fazla sahip çıkmak kaçınılmaz olmuştur.” Dedi.

Coğrafi işaretler konusunda bilgilendirme ve fikir alış verişi için Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, ETO Tarım ve Hayvancılık Meslek Komitesi Başkanı Hasan Güçlü Sakallı, Genel Sekreter Recep Akgün, Yüksek Ziraat Mühendisi Bülent Coşar, Akademisyen Mücahit Kıvrak, Patent & Marka Vekili Huriye Özener (Özener Patent)’den oluşan bir komisyon Havran Kaymakamlığı’na, Gömeç Kaymakamlığı’na, Ayvalık Kaymakamlığı’na, Burhaniye Kaymakamlığı’na, Edremit Belediyesi’ne, Havran Belediyesi’ne, Burhaniye Belediye’sine, Ayvalık Belediyesi’ne, Gömeç Belediyesi’ne, Burhaniye Ticaret Odası’na, Ayvalık Ticaret Odası’na, Edremit Ziraat Odası’na, Burhaniye Ziraat Odası’na, Ayvalık Ziraat Odası’na, Havran Ziraat Odası’na, Sabit Ertür Zeytincilik’e, Fora Zeytincilik’e, Halil Esen Zeytincilik’e, Erkan Aykan Zeytincilik’e ziyaretlerde bulundular. Bu ziyaretlerin akabinde söz konusu komisyon ile birlikte bir sonraki ziyaretlerin ürün üreten üreticilere olması bekleniyor.

Edremit Ticaret Odası meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci; “Edremit İlçemiz zeytin ve zeytinyağı sektöründe geniş bir yelpazeye sahiptir. 2014 yılında “Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini” ile 2017 yılında “Edremit Zeytinyağı” ibareli coğrafi işaretlerimiz Edremit Ticaret Odası tarafından tescili alınarak koruması ülkemizde sağlanmıştır.” Dedi.

Aynı zamanda Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini ibareli coğrafi işaretin Avrupa Birliği Komisyonu’na başvurusunun yapıldığı ve tescil için sürecin devam ettiğini belirtirten Semerci, “Küresel düzeydeki Coronavirus vakası insanlarda gıda güvencesini ve gıda güvenliğini kaygı olarak en ön sıraya koydu. Çünkü tüm canlılarda olduğu gibi insanların da en temel gereksinimi doyma yani besin-gıdadır. Ülke olarak özümüze geri dönmek, yöresel ve geleneksel ürünlerine her zamankinden daha fazla sahip çıkmak kaçınılmaz olmuştur. Sadece bugünün kriz ortamında değil, küreselleşmenin getirdiği ve getireceği gelecekteki olası riskleri de bertaraf etmek, çocuklarımızın beslenmesini şimdiden teminat altına almak için, zirai potansiyelimizi en iyi şekilde kullanmak durumundayız.” dedi.