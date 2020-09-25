Edirneli esnafın müşterilerinin 4’te 3’ü Bulgar
BULGAR VATANDAŞLARIN ALIŞVERİŞ İÇİN İLK TERCİHİ EDİRNE OLMAYA DEVAM EDİYOR
Bulgaristan’ın korona virüs tedbirleri kapsamında karantina ve PCR testi zorunluluğunu kaldırmasıyla birlikte, Bulgar vatandaşların alışveriş için ilk tercihi Edirne olmaya devam ediyor. Edirneli pazarcı esnafı, müşterilerinin 4’te 3’ünün Bulgar vatandaşları olduğunu söyledi.
Bulgaristan’ın 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren korona virüs tedbirleri kapsamında karantina ve PCR testi zorunluluğunu kaldırmasıyla birlikte Bulgar vatandaşlar, alışveriş için Edirne esnafını tercih etmeye devam ediyor. Özellikle Cuma günleri kent merkezinde kurulan Ulus Pazarına adeta akın eden Bulgar vatandaşları, esnafın yüzünü güldürüyor.
Müşterilerin 4’te 3’ü Bulgar
Ulus Pazarındaki müşterilerin 4’te 3’ünün Bulgar vatandaşı olduğunu söyleyen pazarcı esnafı, pazarda Türk vatandaşından fazla Bulgar vatandaşının olduğunu belirterek, “Cuma günleri yüzümüz gülüyor” dedi.
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