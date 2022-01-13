Edirneli çiftçilerin yüzü yağan karla güldü

Trakya Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı, kuraklık sebebiyle kara kara düşünen bölge çiftçisini sevindirdi. Edirneli çiftçiler, toprağın karla kaplanmasıyla adeta bayram sevinci yaşadı.

Edirne’nin özellikle Bulgaristan’a sınır köylerinde etkili olan kar yağışı en çok bölge çiftçisini sevindirdi. Kuraklık sebebiyle kara kara düşünen çiftçiler, kar yağışının tarlaların üzerini kapladığını görünce bayram sevinci yaşadıklarını belirterek, ekili olan üründe verim artışı beklediklerini söylediler.

"Kar antibiyotik gibidir"

Edirne’nin Kemal köyü sakinlerinden Selim Demirci, "Kar yağışı bir antibiyotik iğne gibidir yeryüzünde. Az da olsa insanlarımızı mutlu etmiştir. Kar yağmura benzemez, toprağın kılcal damarlarına kadar işler, yağmur gibi kaygan değildir" dedi.

Çiftçi Şenol Reva, "Karda azot olduğunu söylediler. Dönümüne atılan 5 kilo gübre miktarını dana da düşürecek. Kar yağışı verim açısından daha da etkili oluyor" ifadelerini kullandı.

Üretici Mesut Süzer ise, senelerdir kuraklık yaşandığını hatırlatarak, "Kar yağışı bizi sevindirdi. Kar yağdığında kuraklık da olmaz. Kar yağışı görmemizle herkes mutlu" diye konuştu.