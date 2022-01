Edirne’de toplu ulaşıma yapılan zam isyan ettirdi

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) Ocak ayı Belediye Meclisi’nde görüşülerek karara bağlanan zam hayata geçti. Vatandaşlar Edirne ulaşımına gelen zammın ardından 5 TL olan indi bindi ücretine isyan etti.

Edirne’de Ocak ayı Belediye Meclisi’nde görüşülen ETUS ulaşım zammı hayata geçti. Yapılan zam sonrası nakit binişler 5 lira, sivil binişler 4,35, öğrenci ise 3 lira oldu. Vatandaşlar en pahalı ulaşımın Edirne’de sağlandığını belirterek yapılan zamma tepki gösterdi.

"Başı sonu 15 dakika olan Edirne’de bu fiyatlar çok pahalı"

Türkiye’nin en pahalı ulaşım sisteminin Edirne’de olduğunu söyleyen Yunus Emre Altun, "Yolcu olarak çok sayıda binen oluyor. Türkiye’nin en pahalı ulaşım sistemi belki de Edirne’de. Bundan rahatsızız. Fiyatlar yükseldi ama başı sonu 15 dakika olan Edirne’de bu fiyatlar çok pahalı. İnşallah düzenleme getirilir. Hizmet sıfır. Edirne’de kime sorarsanız ulaşım sistemi berbat diyor" dedi.

"Nakit binişlerin 4 Türk Lirası bile fazlaydı"

Ulaşım ücretine indirim istediğini belirten öğrenci Muhammed Zuliç, "Nakit binişlerin 4 Türk Lirası bile fazlaydı. Şimdi 5 Türk lirası olduğuna göre tüm öğrenciler için zor olacak. Biz indirim istiyoruz. Çünkü ailelerimiz var, ailemizin masrafları da sınırlı bize verecek paraları da sınırlı. Ben hem kendimi hem de diğer öğrencileri düşünüyorum. Bu konuda bir şey yapılması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Her gün 10 Türk Lirası vermek çok zor"

Her gün işe giderken 5 Türk Lirası yol parası vermenin çok zor olduğunu ifade eden Bergüzar Filiz, “Ama ben her gün gidip geldiğim için yürüme gibi bir şansım yok. Fakültede çalışıyorum her gün 5 Türk Lirası vermek çok ağır geliyor. Bir çalışan için her gün 5 lira çok zor. Her gün işe gidip gelen insanlar var. Her gün 10 Türk lirası vermek çok zor. Ben bu durumdan memnun değilim. Bu şekilde devam etmesini istemiyorum. İndirim bekliyorum. Öğrenciler ve çalışanı var. Aylık ödemelerimiz var. Sadece yol parasına mı çalışacağız? ETUS’lara yapılan fiyat artışlarından memnun değilim" şeklinde konuştu.