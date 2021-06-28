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Edirne’de ilk mahsul kanola borsada satıldı

2021 hasat sezonunun ilk ürünü olan yeni mahsul Kanola, satışa sunulmak üzere Edirne Ticaret Borsası’na (ETB) getirildi.

Ekonomi 28.06.2021, 16:32
Edirne’de ilk mahsul kanola borsada satıldı

2021 hasat sezonunun ilk ürünü olan yeni mahsul Kanola, satışa sunulmak üzere Edirne Ticaret Borsası’na (ETB) getirildi.

ETB Meclis Başkanı Fedai Canım ile Borsa üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen elektronik salon satışı neticesinde, Çömlekakpınar köyünden Mübin Esen’e ait 2 ton kanola, kilogramı 10 lira fiyat üzerinden satın alındı.

ETB Meclis Başkanı Fedai Canım, üretici Mübin Esen’i kutlayarak, günün anısına Edirne toprağından yapılan Selimiye Camii motifli seramik plaket ile 100 litre mazot hediye etti.

Canım, “Yeni hasat sezonunun tüm üyelerimize ve üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz” dedi.
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