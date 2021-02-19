Edirne’de ikinci el araç piyasasında yaprak kıpırdamıyor

Edirne’de, ikinci el araç piyasasında işler durma noktasına geldi. Oto galericiler, hiç böyle durgun bir dönem yaşamadıklarını belirterek, ikinci el araçların artık yatırım aracı olarak görülmediğini belirtiyor.

Edirne’de ikinci el otomobil piyasasında yaprak kıpırdamıyor. Pandemiden bu yana işlerinde bir hareketlilik olmadığını söyleyen oto galericiler, faizlerin yüksek olması, birçok esnafın işyerini açamaması, işsizlik gibi faktörlerin araç piyasasını etkilediğini söylüyor.

Edirne Yeni Sanayi Sitesinde Oto Galeri çalışanlarından Gürkan Özcan, ikinci el araçların artık yatırım aracı olarak görülmediğini söyledi.

“Şu anda yatırım aracı olarak görülmüyor”

Özcan, ikinci el piyasasında kısıtlamaların da etkisini hissettiklerini dile getirerek, “İkinci el araç alım-satımlarında yarı yarıya bir düşüş var. Çünkü piyasa bozuk, esnaf dükkanını kapattı, öğrenci yok, faizler de yüksek. Bunlar önemli etkenler. Önceden yatırım aracıydı. Şu anda yatırım aracı olarak görülmüyor. Tamamen ihtiyaç. İnsanlar yarın ne olacağını bilemiyor. Önünü göremiyor. Korkuyorlar. İkinci el araçlarda fiyatlar aynı şekilde gidiyor. Pek bir düşüş yok. Yılsonunda ufak araçların satışı bir ara yükseldi. Modelli araçlar maalesef satılmıyor. İşlerin düzelebilmesi için yasakların kalkması, faizlerin düşmesi, esnafın rahatlaması gerekiyor" dedi.

“Esnaf çok kötü durumda”

Oto galerici Erdem Vatansever de ikinci el piyasasının birkaç ay öncesinden daha kötü durumda olduğunu anlattı.

Vatansever, işlerinin durma noktasına geldiğini belirterek, “Şu anda birkaç ay öncesinden daha da kötü gidiyor. Hiçbir hareket yok. İşler durma noktasında. Devletimizden farklı şeyler bekliyoruz. Esnaf çok kötü durumda. Bu işi resmi olarak yapanlar için sevindirici durumlar var. Bu işi gayri resmi yapanlar vardı. Onların da hiçbir iş yapamamasından dolayı esnafın bir yandan mutlu olması gerekiyor. Ama işlerin bu kadar kötü olması ister istemez bizi etkiliyor” dedi.